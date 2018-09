Kako brati gljive poput profesionalca: Savjeti iskusnog gljivara

Jeste li primjetili da vaši prijatelji na Instagramu objavljuju fotografije klobuka, slamnatih košara i gumenih čizama? Da, stigla je sezona gljiva, a njezini sljedbenici željno žele to svima obznaniti. Ako vam je zatvoreni prostor dosadio, lako se možete pridružiti brojnim gljivarima. Vasilij Stepanov iz Kalinjingradske oblasti objašnjava kako izbjeći početničke pogreške!

Zaboravite na ljetnu obuću

Ispravna odjeća i oprema su pola bitke. Ako ih nemate, priroda bi mogla biti prevelik zalogaj za vas. Pobrinite se da spakirate vodootpornu obuću, kapu, košaru ili kantu, nož za rezanje stručaka, pitku vodu i dugačak štap. Preporuča se i nošenje hlača u slučaju da naiđete na koprive ili kukce koji grizu. Ponesite i laganu jaknu.

"Sve bi trebalo biti lagano. Vjerojatno ćete morati hodati nekoliko kilometara, a najgore je znojiti se ispod slojeva odjeće. Trebat će vam kapa koja će vas štititi od paučine, insekata i drugih napasti koje padaju s drveća. Ona vas neće štititi od krpelja - oni će pronaći način da dođu do vas ako se na to namjere. Čizme su neophodne, jer će vam, ako nagazite na zmiju, biti jedini spas od ugriza. Trebat će vam štap da raščistite svo to lišće koje se nalazi oko gljiva, što je puno mudrije nego da gurate ruke u nepoznato."

Čovjek hoda kroz gustu šumu. Legion Media Legion Media

Lokalci poznaju "prava mjesta", pa ih priupitajte. Na području Kalinjingradske oblasti se, primjerice, izvan utabanih staza nalazi Polessk (60 km od Kalinjingrada), a na utabanoj stazi prometna Kurska prevlaka (46 km od Kalinjingrada). Očiti gljivarski trik je da krenete u berbu vrlo rano, u sedam ili osam sati ujutro, kako biste prvi stigli do gljiva. Tko rano rani, dvije sreće grabi.

Orijentirajte se

Ako ste bivši izviđač, to će vam biti plus - korištenje prirodnih oznaka i biljaka za orijentaciju uvijek je korisna vještina. Također, zapamtite gdje ste ostavili automobil. Naučite "čitati" teren bez oslanjanja na internet.

Pronalaženje pravog položaja u šumi pomoću GPS-a. Legion Media Legion Media

"Jednom se nisam uspio sjetiti gdje smo ostavili automobil. Vodio nas je lokalni šumski čuvar kojeg su nam preporučili prijatelji. Bili smo uvjereni da poznaje šumu kao svoj dlan. Mi smo bili tri obitelji s malom djecom. Ubrali smo svaka po dvije kante gljiva. Moja je supruga ugazila u osinje gnijezdo, ne imavši do tog incidenta pojma da ose mogu živjeti u zemlji. Postalo je jasno da se moramo vratiti.

Naš vodič je rekao da bismo trebali ići u jednom smjeru. No petnaest minuta kasnije nismo znali gdje smo, pa smo krenuli u drugom smjeru. Počelo je kišiti. Spuštao se mrak. U tim vremenima nismo imali mobilne telefone ili GPS uređaje. Nekoliko smo sati lutali gustom šumom. Sa suprugom koju su izbole ose, iscrpljenim djetetom na ramenima i kantom gljiva u svakoj ruci. Nisam mogao odbaciti gljive. Nema šanse! Jedna tenisica mi se raspala pa sam hodao s jednom bosom nogom. Zatim smo, iznenada, naišli na cestu i zaustavili automobil. Ispostavilo se da je najbliže naselje udaljeno 15 km, nakon kojeg se nalazi drugo, 35 km udaljeno od rusko-poljske granice."

Ne berite lažne sorte

Praktički sve gljive imaju nejestivog dvojnika koji je otrovan za ljude. "Lažna" gljiva će rasti na mjestu koje nije tipično za pravu, iako će joj izgledom biti slična. Jestiva gljiva turčin (leccinum aurantiacum) će, nakon što joj se prereže stručak, brzo poplaviti i izgledati "kao da je prekrivena tintom". Lažna verzija će zadržati svoju ružičastu nijansu.

Lisičke Legion Media Legion Media

"Kad sam upoznao svoju buduću suprugu, otišli smo u branje gljiva s njezinim roditeljima. Zaustavili smo se kako bismo nešto pojeli, no ja sam odlutao i našao se u suhoj borovoj šumici. Pogledao sam unaokolo i ugledao lisičke. Ubrao sam gljive i stavio ih u košaru svoje buduće punice. Pogledala ih je i rekla da, kad bi ih pojela, ne bi preživjela to iskustvo.

Čitav svoj život nisam imao pojma da lisičke imaju dvojnike. I mnogi ljuti to ne znaju. Jestiva lisička je bogate boje i, što je najvažnije, kad je okrenete, listići ispod klobuka, tzv. lamele, vise poput stalaktita u špilji. Također sam se trebao sjetiti da lisičke u pravilu ne vole borove."

Kako biste izbjegli kobnu pogrešku, najbolje je da se unaprijed prisjetite da osinci (suillus luteus) vole borovu šumicu, da su ljetni vrganji (boletus edulis) skloni hrastovima i sunčanim mjestima, turčini rastu pod drvom jasike, dok brezovi djedovi (leccinum scabrum) rastu na suhim mjestima ispod breza.

"Najbolje je da ne berete gljivu ako ne znate koja je. Ili možete odrezati mali komad i staviti ga na jezik. Lažna gljiva će imali gorak okus i peći vas za jezik. Nemojte progutati slinu."

Što učiniti ako sretnete divlju životinju

Ako u šumi naiđete na divlju životinju, najbolje bi bilo da odmah krenete hodati u suprotnom smjeru. Kako biste izbjegli medvjeda, postupite ovako. Što se tiče divlje svinje ili vapitija, Stepanov daje sljedeće savjete:

"Nipošto nemojte trčati, već se lagano udaljavajte od divlje svinje. Ženke mogu biti vrlo agresivne - mogu pregristi ljudske kosti s lakoćom s kojom mi možemo slomiti šibicu. Nemojte gledati divlje svinje u oči.

Što se tiče vapitija, držite se od njega na minimalnoj udaljenosti od 30 do 40 metara. Jednom sam naišao na jednog - mladu životinju visoku dva metra. Počeo je frktati u mom smjeru. Bilo je zastrašujuće. Od vapitija biste se trebali udaljiti hodajući unatrag što brže moguće."