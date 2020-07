Korisni savjeti: Kako preživjeti susret s medvjedom

Suprotno raširenom vjerovanju, na medvjeda nećete naletjeti na ulicama Moskve. Ako stvarno želite vidjeti jednog, odite u gustu šumu daleko od gradova. Međutim, vaše traženje medvjeda bi moglo potrajati. To su vrlo oprezna stvorenja te će vas vjerojatno prvi ugledati i otići. No ako do 'susreta' dođe, on vjerojatno neće biti ugodan niti za jednoga od vas!

Nedavno je jedan čovjek umro tijekom lova u Sahalinskoj oblasti - stoga nemojte misliti da je susret s medvjedom nešto zabavno i da će on veselo s vama pozirati za selfie. Kako biste izbjegli nepotrebne rizike, zapamtite ove sigurnosne savjete Ministarstva za izvanredne slučajeve RF:

Ulogorite se daleko od medvjeđih staza, koje izgledaju kao dvije paralelne plitke jame udaljene jedna od druge 20 centimetara.

Idite s prijateljima. Buka koja dopire od velikih skupina drži medvjede na udaljenosti.

Uklonite sve ostatke hrane jer bi mogli privući zanimanje medvjeda.

Na mjestu gdje ste se ulogorili ili prilikom kretanja kroz šumu budite glasni kako biste dali do znanja da ste tu. Možete i pričvrstiti zvonce na ruksak. Medvjed je vrlo oprezan i neće vam se približiti ako može otići negdje drugdje.

Izbjegavajte mjesta gdje bi medvjed potencijalno mogao loviti - to su, kao najvažnije, mjesta uz rijeke u jutarnjim satima, ranim večernjim satima i tijekom noći.

Ako naletite na medvjeda, ovo je popis stvari koje morate imati na umu kako biste ostali živi.

Nemojte paničariti. Ako vas medvjed ne vidi, pokušajte otići bez privlačenja pozornosti. Što ste mu bliži kad vas ugleda, to je veći rizik od njegove obrambene reakcije. Ako vas je medvjed ugledao, najvjerojatnije vas se boji. Životinje obično napadaju kada su ozlijeđene, prestrašene ili kad štite svoju mladunčad. Ako medvjed ne pokazuje znakove agresije, dajte mu priliku da ode. Ako se medvjed čini agresivnim, nemojte pokušati trčati. Medvjedi izgledaju tromo, ali ustvari mogu trčati 60 km/h, tako da ga nećete moći preteći. Oni su također dobri u penjanju na stabla, tako da ni pokušaj da se sakrijete od medvjeda na stablu nije dobar izbor. Samo ostanite stajati gdje jeste i nemojte raditi nikakve nagle pokrete. Ako medvjed ustane, ne brinite - to obično samo znači da je znatiželjan da sazna tko ste. Ako isturi donju usnicu i radi agresivne korake u vašem smjeru, to znači da želi da odete. Krenite unatrag dijagonalno i što polaganije možete. Ne okrećite leđa - uvijek mu budite okrenuti licem. Ako vas pokuša slijediti, zaustavite se i ostanite nepomično stajati. Izbjegavajte kontakt očima - u životinjskom svijetu to označava agresiju. Govorite smireno i samouvjereno. Ako vam medvjed ne dopušta da odete i priprema se za napad, možete ga pokušati uplašiti bukom, glasnim zviždanjem ili pljeskanjem. Ovakvo neočekivno ponašanje bi ga moglo uvjeriti da ode. Ako ste u grupi, nemojte se razdvojiti i krenuti u različitim smjerovima. Držite se zajedno i pravite buku - to bi moglo uplašiti medvjeda. Najopasnija situacija je susret s majkom medvjedicom s mladuncima. Medvjedići su jako znatiželjni i mogli bi vas pokušati slijediti. Ako vas mladunci ugledaju, samo odite negdje gdje vas neće moći slijediti. Tako ćete izbjeći susret s njihovom majkom koja je vjerojatno negdje u blizini. Ne pokušavajte dragati mladunče, igrati se s njim ili ga fotografirati! Ako vas medvjed napadne, pretvarajte se da ste mrtvi - položite lice prema tlu, a ruke stavite na vrat. Time ćete medvjedu dati do znanja da ne predstavljate prijetnju pa bi mogao otići. Ostanite u tom položaju dvadesetak minuta jer bi se medvjed mogao zadržati u blizini kako bi provjerio jeste li zaista mrtvi ili se samo pretvarate.

Pročitajte više: Savjeti putniku: Kako preživjeti susret s amurskim tigrom