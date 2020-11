Pizza s koprom? Kako se "rusificiraju" međunarodna jela (FOTO)

Popularna jela poput američkih burgera i japanskog sushija sada su dio ruske kuhinje. No tek nakon potpune rusifikacije!

Neka od najpoznatijih svjetskih jela često u Rusiji prolaze neobične "preobrazbe". Biste li ih probali?

1. Burgeri u pecivu od raženog brašna

Rusi jako vole kruh, no ne onaj od tradicionalne pšenice, nego takozvani tamni ili crni kruh, koji se pravi od raženog brašna (i koji se smatra zdravijim). U bilo kojoj ruskoj trgovini vidjet ćete mnogo vrsta tamnog kruha, tako da ne iznenađuje što se u nekim restoranima burgeri ne poslužuju samo u klasičnoj verziji, nego i u "ruskoj".

Ironično, jedan od prvih restorana koji je popularizirao posluživanje burgera u raženom pecivu bio je McDonald's - takav je burger bio uvršten u sezonski "Ruski meni", a zvao se "Beef a la Rus" (tj. govedina na ruski način) te se pojavljivao s vremena na vrijeme. Iako mnogi klijenti nisu bili zadovoljni ovom "rusifikacijom" poznatog jela, žaleći se da pecivo nije ukusno, danas se burger u raženom pecivu može naći u gotovo svakom restoranu u kojem se pripremaju burgeri.

2. Pizza (i sve ostalo) s koprom

Kako rusificirati bilo koje jelo? Samo mu dodajte malo kopra! Stranci se šale da se nijedno jelo u Rusiji ne može pripremiti bez njega. Na društvenim mrežama postoje forumi gdje korisnici objavljuju fotografije jela u kojima ne bi trebalo biti kopra, barem prema receptu, ali... KOPAR je ipak tu!

U tome ima istine! U ruskoj pizzeriji možete naručiti sve vrlo dobro poznate vrste pizza, poput "Četiri sira", "Diabolo", "Havaji" - no obično će se na njima naći i spomenuto zeleno iznenađenje, pa je bolje prije narudžbe provjeriti popis sastojaka i zamoliti konobara da vaš kopar da nekome drugome.

Međutim, u Rusiji postoji i ljudi koji su PROTIV kopra na pizzi (možete li to zamisliti?), no takvih je malo. U osvrtu na jednu pizzeriju u Sankt-Peterburgu, jedna se žena naljutila što joj je cijela pizza bila prekrivena koprom. Međutim, drugi su gosti ove pizzerije nazvali to "neadekvatnim odgovorom na ovu ukusnu začinsku biljku". U svakom slučaju, upozorili smo vas!

3. Sushi s haringom

Mislili ste da Rusi sushiju dodaju samo kopar? Kako vam se sviđa ova kombinacija - rolice s "haringom pod bundom"? Moglo bi se reći da takvo jelo kombinira dvije ruske strasti - japanski sushi i sovjetsku novogodišnju salatu. Međutim, iz japanske je ovo jelo kuhinje "posudilo" samo oblik, rižu i nori alge. Unutar ove delicije ćete pronaći najobičniju usoljenu haringu i kuhanu ciklu s malo majoneze (inače, majoneza će vam, poput kopra, odmah pomoći da "rusificirate" bilo koje jelo). Kako bi uštedjeli novac i vrijeme, ljudi obično koriste domaću rižu. A za autentičnost umjesto riže uvijek možete koristiti pire krumpir!

4. Kubanjski rižoto

Naravno, kuhar će u tradicionalnim restoranima talijanske kuhinje u Rusiji za pripremu rižota koristiti arborio ili carnaroli rižu. No kod kuće ili u jednostavnijem bistrou talijanske će sorte zamijeniti povoljnija riža iz Kubanja. "Rižoto na ruski način" se priprema na isti način, ali... s ječmom, vrlo popularnim u Rusiji. "Rižoto" se može miješati s bilo čime, od kriški bundeve i gljiva do dimljene kobasice (ili "doktorske kobasice") i sira. Nije iznenađenje da se može jesti i s kruhom.

5. Hranjiva bijela kava

Gradska legenda kaže da je sredinom 1990-ih jedan redoviti posjetitelj jedne moskovske kavane, stanoviti Rafael, zamolio baristu da mu napravi neobičnu kavu - napitak na bazi bijele kave, ali s dodatkom vrhnja, vanilin šećera i slatkog sirupa. Kava je u čast zadovoljnog klijenta dobila ime "Raf" i postala jedan od najpopularnijih toplih napitaka u Rusiji. Ako se za hladnog vremena (kojeg u Rusiji ne manjka!) želite ugrijati nečim hranjivim i održati se budnim, ovo je prava stvar za vas.