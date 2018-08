5 stvari koje će vas iznenaditi u ruskom restoranu

Odlazak u ruski restoran je jedinstveno iskustvo - ako vas bez teksta neće ostaviti sama jela (ima li zainteresiranih za haringu pod bundom?), to će vjerojatno učiniti restoranski bonton.

1. "Brza hrana" u haute cuisine restoranima

Usluga u ruskim restoranima, posebice u Moskvi, zna biti prebrza za strance. Čak i u skupim restoranima konobari često znaju "oteti" tanjur gostima ispred nosa i prije no što su ovi gotovi s jelom. Vjerojatno nije stvar u tome da vas žele ubrzati u jelu, pa im nastojte to ne uzeti za zlo - najvjerojatnije vam se samo trude pokazati da su pažljivi.

2. Ponesite svoj ljuti umak

Ruska kuhinja ne ljubi pretjerano čili. Čak i ako na jelovniku piše da je jelo ljuto, strancima će to u najboljem slučaju biti ljutkasto. "Iz mog iskustva, ako na ruskom jelovniku piše da je nešto ljuto, to nikada nije tako", kaže George iz Velike Britanije, koji savjetuje da sa sobom u restoran ponesete vlastiti ljuti umak, posebice ako ste iz Južne Amerike ili drugih pikantnih regija.

"Južne zemlje obično imaju vlažnu klimu, pa se namirnice u takvim uvjetima lakše kvare. Papar, wasabi, đumbir i drugi ljuti začini ubijaju bakterije", objašnjava Aleksandar Volkov-Medvedev, kuhar u restoranu Ruski. "Rusija ima hladnu klimu, i mi smo naviknuti na neutralniju kuhinju, pa stoga koristimo manje začina. No to ne znači da ih nemamo - uvijek možete zamoliti konobara da jelu doda nešto po vašem ukusu."

3. Vrlo skupo vino

Cijena čaše vina ili cijele boce mogla bi vas neugodno iznenaditi, i to ne samo u elitnim restoranima. "Ako glavno jelo košta oko 10 eura, toliko bi vas mogla koštati i čaša vina", napominje Tommy iz Irske. Boca osrednjeg vina bi vam iz džepa mogla izbiti više od 30 ili 40 eura. Radije se odlučite za votku!

"U Rusiji je, bez obzira na to o kakvom se restoranu radi, cijena vina uvijek bila visoka", objašnjava Jevgenija Kačalova, osnivačica lanca Wine Bazar. "Najam, troškovi osoblja i ostali troškovi utječu na konačnu cijenu. I to se ne odnosi samo na strana vina, nego i na ruska. Kako bi nadoknadili novac potrošen na opremu, ruski proizvođači moraju postaviti visoke cijene. Mi nismo imali tehnologiju, već smo krenuli od nule. A za to treba vremena."

4. Nargile su gotovo posvuda

Rusi su veliki ljubitelji nargila, koje se mogu naći na jelovnicima mnogih ugostiteljskih objekata.

"Zahvaljujući zabrani pušenja cigareta u kafićima i restoranima, u nargilama više nema duhana, te se danas nazivaju 'parnim koktelima'", kaže Jelena Merkulova, osnivačica izložbene tvrtke PIR Expo. "Zato ljudi nastavljaju 'pušiti'. Naravno, okus je drugačiji, no nargile će još neko vrijeme ostati u modi, posebice u izvan velikih gradova", dodaje Merkulova.

5. U restoranu muškarac plaća račun

Ako muškarac pozove damu u restoran, ona gotovo sigurno očekuje da će on platiti račun.

"Stranci su u čudu kada vide koliko je još uvijek snažan naš patrijarhalni stereotip. Zato se, ako muškarac pozove damu van, podrazumijeva i očekuje da će on platiti račun", kaže Pavel Bogdančikov, direktor Lumberjack Bara. "Ima, naravno, i progresivnih dama koje će na spoju same platiti svoj račun. No doista ih nema baš puno."

