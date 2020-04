Peskov: Situaciji s cijenama nafte ne treba davati apokaliptičan prizvuk

U Kremlju se pažljivo prati kretanje cijena nafte, izjavio je novinarima glasnogovornik predsjednika Rusije, Dmitrij Peskov. Jučer je došlo do pada cijena budućnosnica, cijene nafte nisu pale ispod nule, rekao je.



Peskov je dodao da je ova situacija čisto trgovinska stvar, kojoj nije potrebno davati apokaliptičan prizvuk. Svi stručnjaci su svijesni da to nije razlog za pretjerano negativne ocijene postojeće situacije, dodao je glasnogovornik.



Prema njegovim riječima, situacija na naftnom tržištu je neugodna, ali ruska vlada ima neophodne rezerve za minimalizaciju posljedica kolebanja cijena. U slučaju potrebe svi resursi će biti iskorišteni, izjavio je.



20. travnja svibanjske budućnosnice za američku naftu marke WTI pojeftinile su za skoro 56 dolara, pri čemu je cijena sa 17,73 dolara pala na -37,63 dolara po barelu. To se nikada ranije nije dogodilo. Budućnosnice za WTI s isporukom u lipnju pale su za 23,6%, dostigavši 16,5 dolara po barelu.



Svibanjske budućnosnice WTI ističu 21. travnja. To je i bilo razlog za uspostavljanje negativne cijene.