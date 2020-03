Panika zbog koronavirusa: Ruska pšenica skuplja od nafte

Izgleda da ove godine nafta gubi poziciju glavnog ruskog izvoznog proizvoda. Od 16. do 20. ožujka cijena pšenice u Rusiji je porasla za 1020 rubalja i dostigla 13 270 rubalja (oko 155 eura) po toni, pritom nadmašujući cijenu nafte Ural, koja je pala na 1 2850 rubalja (oko 150 eura) po toni.

Cijena ruske pšenice je porasla uslijed ožujske devalvacije rublja, kao i zbog rasta cijena na svjetskom tržištu, rekao je za Russia Beyond Dmitrij Gelemurzin, izvršni direktor Goldman Grupe, agro-holdinga iz Sibira.

"Cijena pšenice u inozemstvu raste zato što su potrošači sve više zabrinuti da će doći do nestašice žitarica uslijed mjera karantene", objašnjava on. "Osim toga, cijene su skočile zbog glasina o mogućim ograničenjima na izvoz ruske pšenice."

Po mišljenju stručnjaka, cijena još nije dostigla svoj maksimum i nastavit će rasti, jer u nekim zemljama još postoji rizik od nestašice. Međutim, Gelemurzin predviđa da će rast cijena biti samo privremen.

"Postoji bojazan da će doći do nestašice hrane zbog širenja virusa i karantenskih mjera, što vodi do povećane potražnje za žitaricama u mnogim zemljama", kaže on. Za strane kupce to znači više cijene ruske pšenice, a za Ruse više cijene proizvoda kao što su brašno, mlijeko i meso.

"Pritom je najvažniji faktor devalvacija rublja, koja je već izazvala rast cijena heljde, riže i još nekih poljoprivrednih proizvoda", dodaje on.