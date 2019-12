Je li strancu u Rusiji lako pronaći posao?

Kao i u mnogim zemljama svijeta, zapošljavanje stranih stručnjaka za ruske poslodavce može biti komplicirano.

Kao što možda znate, devalvacija rublja nakon ukrajinske krize 2014. godine prisilila je ruske tvrtke da smanje broj stranih stručnjaka koje inače zapošljavaju. "Pad tečaja rublja pretvorio je za ruske poslodavce zapošljavanje ekspata u prilično skup pothvat, posebice ako se u obzir uzmu ne samo plaća, nego i povlastice kakve ekspati obično dobivaju", kaže Timur Beslangurov, partner u tvrtki VISTA Immigration. "U isto vrijeme možemo vidjeti da je nakon Svjetskog prvenstva u nogometu 2018. Rusija postala sve popularnija destinacija za strance i da bi sve više stranaca željelo živjeti i raditi u Rusiji."



Prema službenim podacima za siječanj-lipanj 2019., u Rusiju je zbog posla došlo čak 2,4 milijuna stranaca. Većina njih su državljani zemalja ZND-a, no ima i onih koji dolaze iz drugih zemalja. Na prvom mjestu među njima je Kina (50 200 migranata), a slijede je države poput Njemačke (10 800), Turske (10 200), Italije (9500), Srbije (6800), pa čak i Velike Britanije (4300) i Sjedinjenih Država (3.700).

No što je točno potrebno da biste dobili posao u Rusiji? Da bismo dobili odgovor na to pitanje, raspitali smo se kod ekspata koji su kroz taj proces već prošli.

Potraga bi mogla potrajati

Robbert van Oosten, profesionalni arheolog iz Nizozemske, preselio se u ruski grad Čerepovec (Vologodska oblast) 2013. godine kako bi živio sa suprugom iz Rusije, no ovdje je, kako kaže, dobiti posao u struci bilo gotovo nemoguće. Lokalni Arheološki institut Vologodske oblasti nije imao otvorenih radnih mjesta niti novca, pa je morao iznova promisliti o svojoj karijeri.

"Odlučio sam postati profesor engleskog i nizozemskog jezika i pokušao pronaći posao u nekoliko škola stranih jezika ovdje u gradu, no nitko mi nije htio ponuditi ugovor - svi su bili u strahu od povećanih poreznih stopa", prisjeća se. "Tada mi je, prije tri godine, posao ponudila jedna od najboljih škola u gradu. Nažalost, gradska komisija za obrazovanje je to odbacila, jer nije htjela u obzir uzeti moj europski certifikat. Na kraju sam odlučio raditi kao 'slobodnjak' za različite škole."

Natalija Nosova Natalija Nosova

Za inženjera za planiranje i kontrolu troškova iz Turske Umuta Uyana potraga za poslom u Rusiji također je potrajala - četiri mjeseca, da budemo precizni. "Želio sam raditi kao inženjer za planiranje i kontrolu troškova, tako da sam tražio baš tu poziciju. Nisam imao nikakvih očekivanja po pitanju procesa zapošljavanja, jer je s građevinskim tvrtkama sve uvijek manje ili više isto. Za mene je najproblematičnije bilo doći do kadrovskih službi, a postojao je i problem neznanja ruskog jezika", objašnjava.

Rođeni Australac Steven Ligoff prvi je put došao u Rusiju s Novog Zelanda 2017. godine, i tom se prilikom zaljubio u nju - za pronalazak posla bila mu je potrebna godina i pol. "Bilo je naporno. Ako vas ovdje nije poslala međunarodna kompanija ili ako nemate besprijekorne kvalifikacije, neće vam biti lako. Ja sam bio samo preddiplomac s TESOL certifikatom, nitko mi takvome nije htio dati vizu, bio sam prerizičan. Uglavnom sam gledao nastavničke poslove, no zapravo sam se prijavljivao na sve oglase koje sam vidio. Proces zapošljavanja je bio znatno oštriji i profesionalniji nego u Australiji - bilo je intenzivno, no očekivao sam to."

Ili bi vam se moglo posrećiti, ali će postupak izdavanja vize možda biti naporan

Léa Pieraggi s Korzike počela je tražiti posao čim se preselila u Moskvu prije dvije godine. Ova je prevoditeljica u Moskvi radila kao konobarica, a zatim kao voditeljica kampa i učiteljica engleskog jezika u jednom ljetnom kampu u Moskovskoj oblasti. "Koristila sam sve što sam mogla pronaći: uglavnom stranicu hh.ru, jer su mi je preporučili prijatelji, ispitivala sam prijatelje i prijatelje od prijatelja, skenirala objave na Facebooku u grupama za tražitelje posla", prisjeća se.

Iako je bila na gomili intervjua i dobila nekoliko ponuda za posao, najduže se oteglo pitanje vize. "Ono što nisam očekivala bilo je to koliko su tvrtke bile nesklone ponuditi mi radnu vizu! Od svih mi tvrtki nijedna nije mogla ponuditi vizu (bilo zato što je to bilo birokratski prekomplicirano za njih, bilo zato što određenim tvrtkama ruska vlada nije dozvoljavala da službeno zaposle strance). Očekivala sam da neće biti lako, no imala sam toliko prilika i naišla na tolike ljude koji su bili spremni dati mi šansu! Jednostavno nisam očekivala da će postupak izdavanja vize biti tako dugačak, težak i skup za obje strane", kaže ona i dodaje da je, jednom kada se zaposlila, morala čekati četiri mjeseca da viza bude spremna.

Natalija Nosova Natalija Nosova

Evo nekoliko savjeta koji bi vam mogli pomoći da povećate svoje izglede

Obavite opsežno istraživanje i saznajte više o radu u Rusiji. Osim što će vam to pomoći da se adaptirate na Rusiju ukoliko uspijete u svom naumu, ovako ćete biti sigurni da se zaista želite preseliti ovdje - a usput ćete elegantnije proći kroz čitav proces zapošljavanja.

"Rekla bih da me najviše iznenadilo stalno prisutno pitanje (na razgovorima za posao) 'i koliku biste plaću željeli?'", kaže Léa Pieraggi. "Bila sam navikla na primanje plaće koju je utvrdio moj poslodavac - pregovaranje oko plaće od prvog intervjua me zateklo."

"Očekivao sam višu razinu engleskog, više koraka i dublja pitanja što se tiče intervjua, no bila su to vrlo opća i poznata pitanja", kaže Cristian Javier iz Perua. "Naučio sam da tijekom razgovora treba pokazati svoj maksimalan potencijal i dokazati potencijalnom poslodavcu da ste prava osoba za tu poziciju."

Iako u nekim slučajevima zemlja vašeg porijekla igra ulogu, na kraju će vas iz mnoštva izdvojiti vaše vještine i znanje ruskog jezika.

"Većina ljudi iz engleskog govornog područja ima puno bolje šanse u odnosu na one iz zemalja trećeg svijeta", komentira Tommy, novinar iz Kine koji radi u Moskvi. "A opet, profesionalno iskustvo stranca također je važno u potrazi za poslom, baš kao i u ostatku svijeta. Bez znanja ruskog jezika vaši su izbori prilično ograničeni."

Osim toga, ne zaboravite koristiti veze koje imate u zemlji.

"Stvorite veliku mrežu prijatelja i kontakata. To je najbolji način za pronalazak posla. Društveno umrežavanje je neophodno. I pritom mislim na umrežavanje u stvarnosti, a ne na društvenim mrežama!", kaže Robbert van Oosten.

Léa se slaže: "Možete uložiti svu moguću energiju u potragu za poslom, no nigdje nećete stići ako ne znate prave ljude i ne aktivirate te kontakte. Pokušajte pronaći posao prije dolaska u Rusiju, jer sve u vezi ovog procesa traje godinama. No zaista se isplati, stoga vam želim svu sreću!"

"Steknite diplomu, upoznajte ljude, budite profesionalni, pokažite što nudite. Govorite ruski, govorite engleski", preporučuje Steven Ligoff. "Ako možete doći ovdje preko poduzeća u kojem radite, učinite to! Ovo je najbolje mjesto za život na svijetu, ali nije prijateljski nastrojeno, a ako nemate kvalifikacije, propadate. Ipak, treba reći da inženjere, kvalificirane i iskusne učitelje, mehaničare, naftaše i rudare dočekuju raširenih ruku. Ovdje sam 12 mjeseci i jedan dan. To je bila najbolja odluka u mom životu. Ovdje zaradim više novca nego što bih to mogao kod kuće, imam sjajan društveni život i moje mentalno zdravlje ne može biti bolje nego što je."