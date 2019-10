Koliko stranci zarađuju u Rusiji?

Povremeno objavljujemo preglede poslova koji su u ponudi za strance u Rusiji i često vidimo da su naši čitatelji iznenađeni niskim plaćama: "Bijedne plaće", "Tko bi radio za takvu siću?" Dok se ponude inače kreću od 779 do 5767 dolara mjesečno, prosjek za strance u Moskvi je oko 1558 dolara. To može doista izgleda malo za ljude sa Zapada koji su navikli na veće troškove života i, samim time, na više plaće.

Međutim, ako pogledate prosječnu plaću u Rusiji (koja je u ožujku 2019. godine iznosila 718 dolara), ponuda plaća za strance ne izgleda tako neobično.

Što kažu stranci?

Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

Laura Pickens iz SAD-a živi u Krasnodaru već preko 10 godina. Drži privatne satove engleskog, kao i mnogi stranci u Rusiji. Ona kaže da, kada netko dođe predavati u školi, može očekivati da zarađuje od 60 000 do 80 000 rubalja (941-1254 dolara) mjesečno po ugovoru, a sa strane od privatnih satova može zaraditi i nešto više. Nakon nekog vremena također može postaviti vlastite cijene.

"Prosječna plaća za Ruse (u Krasnodaru) je negdje oko 60-70 tisuća rubalja (941-1098 dolara) za cjelokupne troškove, što je život na kakav većina Amerikanaca nije navikla", objašnjava ona. "Što se mene tiče, mogla bih više zarađivati u SAD-u, ali novac koji zaradim ovdje u Rusiji omogućuje mi udoban život srednje klase. Ne kupujem mnogo nepotrebnih stvari, kao što bih činila tamo. Moja financijska situacija u Rusiji je bolja, jer je moja profesija vrlo tražena, dok sam se u Americi uvijek osjećala lako zamjenjivom (na mom ranijem poslu) kao grafička dizajnerica. "

Francesca Loche, profesorica na Visokoj školi ekonomije, iz Cagliarija u Italiji, živi u Moskvi od 2010. godine. Njena prosječna plaća je oko 100 000 rubalja (1558 dolara) mjesečno. "Nekad više, nekad manje. Zadovoljna sam i plaća mi omogućava mi da radim što god hoću, uključujući i putovanja", kaže ona, dodajući, ipak, da živi s partnerom i da oni dijele troškove.

Po njezinom mišljenju, 1558 dolara je dovoljno za pristojan život u Moskvi, ali, naravno, sve ovisi o načinu života. "Ima ljudi koji žive s 30-35 000 rubalja (470-549 dolara) mjesečno, i Rusija je dobra zemlja za one koji traže luksuzan život. Sve je dosta jeftino: prijevoz, prodavaonice, pa čak i barovi i restorani. U mojoj je zemlji hrana skuplja. Ovdje si mogu češće priuštiti da jedem u restoranu."

Vanessa Henderson iz Australije, koja u ruskoj prijestolnici živi zajedno s obitelji već 3,5 godine, slaže se da je tu moguće živjeti i sa samo 470 dolara mjesečno: "Kada sam se tek doselila u Moskvu, zarađivala sam 30 000 rubalja mjesečno kao učiteljica-pripravnica, a ipak sam s takvom plaćom uspijevala proživiti godinu dana. Bio je to poticaj za mene da unaprijedim svoja znanja i prođem daljnju obuku kako bih stigla ovdje gdje sam sada. "Ona trenutno zarađuje oko 1000 funti (1290 dolara) tjedno, radeći kao guvernanta za engleske obitelji.

"Smatram da je stanarina najveći trošak za strance u Moskvi. Zato mislim da je minimum od 60 000 rubalja (941 dolar) mjesečno odgovarajuća plaća, s obzirom da mali troškovi života to balansiraju", objašnjava Vanessa. "Mnogo više mi se sviđa moj standard života u Rusiji. Kod kuće sam radila pretjeranih 70 sati tjedno za znatno nižu plaću od one koju imam sada i s mnogo više stresa i pritiska na poslu. Iskreno smatram da u Moskvi postoji mnogo bolja ravnoteža između posla i života i mogu sebi priuštiti mnogo više luksuza, poput restorana i kupovine lijepih stvari za mog sina."

Ona, ipak, upozorava da kao stranac bez stalnog boravka nema pravo u Rusiji kupovati nekretnine i investirati u budućnost, jer joj banke ne žele dati kredit. "Gubim mnogo novca zbog toga što sam prisiljena iznajmljivati stan", kaže ona.

A kako stoji stvar sa stručnjacima i poduzetnicima?

Artem Geodakjan/TASS Artem Geodakjan/TASS

Alfred Eckl, direktor za razvoj u ruskoj logističkoj kompaniji TABLOGIX, već tri godine živi u Moskvi i priznaje da je "gotovo" zadovoljan svojom plaćom, ali radije ne bi otkrivao o kojem se iznosu radi.

"Ako pogledate tržište rada u Moskvi, možete vidjeti da je prosječna plaća stranog top menadžera u ruskoj prijestolnici oko 500 000 rubalja (7840 dolara), a može biti i veća", ističe on.

Za razliku od Njemačke, odakle on dolazi, gdje je nivo plaće gotovo identičan bilo gdje da živite, u Moskvi se standardna plaća u središtu grada može razlikovati od one u predgrađu. "Po meni, centar Moskve ima mnogo prednosti iz više razloga. Sve usluge su manje-više dostupne 24 sata, 7 dana u tjednu, mnoge prodavaonice, barovi i restorani su blizu, tako da do njih možete otići pješke, metro je odličan s vlakovima skoro svake dvije minute, taksi je dostupan preko aplikacije i mnogo je jeftiniji, sigurnost je dobro organizirana. Samo je promet užasan", objašnjava on.

Mihael Germershausen, tehnički direktor u tvrtki za zapošljavanje Antal Russia, također ističe da postoji minimalna plaća za strance koji konkuriraju za vizu za "visoko kvalificirane". Trenutno ona iznosi 167 000 rubalja (2619 dolara) mjesečno. Osim toga, tu su i oni profesionalci iz inozemstva koje u Rusiju šalju njihove tvrtke na nekoliko godina. "U tom slučaju njihova tvrtka pokriva sve dodatne troškove, dok 'lokalni' stranci imaju ruski ugovor o radu i vrlo često slična primanja kao i njihovi ruski kolege", kaže on.

Germershausen također ističe da su u Rusiji bruto plaće obično niže, ali, ako se računa neto zarada koju čovjek dobiva na račun u banci, u Moskvi se često zarađuje isto ili više nego u drugim gradovima.

Dakle, isplati li se selidba u Rusiju?

Artem Geodakjan/TASS Artem Geodakjan/TASS

Jedna stvar je jasna: sigurno nećete završiti kao siromah. Sve ovisi o vašem načinu života i vašim očekivanjima. "Strani kandidat se ne treba plašiti ruskih plaća, nego treba dobro procijeniti svoj prihod i svoje troškove", kaže Francesca. "Osim toga, ne smijete zaboraviti da, kada ste ovdje, možete razmotriti i druge poslovne ponude, kao i manje poslove sa strane!"