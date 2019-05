5 stvari koje trebate znati o Rusima prije nego što počnete s njima poslovno surađivati

Bilo da razmišljate o radu u Rusiji ili želite poslovno surađivati s ruskim partnerima, budite spremni na iznenađenja. Osim njihove nenasmiješene prirode i averzije prema čavrljanju, mnoge se stvari strancu koji prvi put ulazi u svijet ruskog poslovanja mogu činiti zbunjujućima.

Od interakcije s kolegama u otvorenom uredu do pregovora iza zatvorenih vrata - donosimo vam pet uvida o Rusima kroz oči ekspata.

1. Neobičan pogled na osobni prostor

U radu s Rusima trebate biti spremni na to da ćete svjedočiti tome kako se odjednom prebacuju s profesionalne na osobnu interakciju, kaže Luke Conner, rukovodeći partner u odvjetničkom uredu Conner & Co i predsjednik Britanskog poslovnog kluba u Rusiji.

"Jednom sam imao ruskog kolegu kojem sam svaki dan govorio 'Bok', a on bi me svaki put ignorirao: zagledao bi se u zid i ne bi ništa rekao, možda zbog sramežljivosti. Ja bih samo nastavio svojim putem, zbunjen", prisjeća se Luke.

To je trajalo oko šest mjeseci, a onda je Luke iznenada čuo odgovor: "Da, da, bok."

"Da bih obilježio takav proboj, upitao sam ga: 'Kako si?'; a on je odgovorio da mu je protekli vikend umro otac", dodao je Luke. "Trebala mu je sekunda da iz naizgled totalne ravnodušnosti sa mnom podijeli nešto duboko emocionalno. To pokazuje kontrast između ruske i britanske kulture. Kada u Velikoj Britaniji nekoga pitate kako je, odgovor vas zapravo ne zanima."

2. Razumijevanje tuđih osjećaja

"U ranim 2000-im godinama sam svoj mladi ruski kadar znao stavljati pod veliki pritisak", priznaje Lucio Puracchio, izvršni direktor moskovske podružnice Tenove, tvrtke koja nudi inovativna rješenja za metalsku i rudarsku industriju. "Činilo mi se da nisu dovoljno radili, pa sam tražio da se češće sastaju s klijentima i da budu proaktivniji."

Iako je ponekad bio oštar prema njima, ruski kolege to nisu shvatili osobno te su reagirali prilično dobro.

"Sljedećeg bih dana nakon ozbiljne rasprave rekao: ' Žao mi je, jučer sam bio previše emotivan", a onda bih čuo: 'U redu je, Lucio. Što je bilo jučer je bilo jučer, danas je novi dan', odgovorili bi mi", prisjeća se. "Unatoč našim kulturnim razlikama, prihvatili su me onakvim kakav jesam i učinili sve kako bi se prilagodili mom ponašanju. Mnogo im dugujem jer su mi pomogli u razvijanju tolerancije prema kulturnoj raznolikosti."

3. Rusi dobro rade pod pritiskom

Rokovi, stres i anksioznost - upravo u takvim uvjetima Rusi cvatu, kaže Salman Mufti, gostujući profesor na Poslovnoj školi Skolkovo i profesor na Poslovnoj školi Smith na Sveučilištu Queen's u Kanadi. Kolegij koji predaje na Skolkovu uključuje zajedničke prezentacije koje studenti moraju obaviti u timovima, no s obzirom na to da ruski studenti često troše puno vremena na međusobnu raspravu, često sve rade u zadnji čas.

"Vidim da se to u Rusiji događa svaki put, i svaki se put brinem da neće sve stići završiti na vrijeme", priznaje on. "No na neki čaroban način sve sjeda na svoje mjesto. Mislim da se ponekad ljudi u Rusiji namjerno dovode u stresnu situaciju. Nisam siguran da svi to rade, ali studenti sami sebi stvaraju taj pritisak, odugovlačeći sve dok se rok ne približi, no nekako još uvijek uspijevaju postići sjajne rezultate."

Salman dodaje da bi se studenti iz drugih zemalja u takvim situacijama teško mogli nositi s takvom anksioznošću. "Ako bi se studenti iz Kanade suočili s takvim pritiskom, bili bi pod tolikim stresom da ne bi bili u stanju ništa napraviti. No Rusi u takvim situacijama cvatu i općenito imaju bolje shvaćanje toga kako reagirati u teškoj situaciji", primjećuje Salman. "Vjerojatno ova kulturna osobina utječe i na poslovanje."

4. U početku su vrlo sumnjičavi

Vrlo brzo ćete primijetiti da su Rusi sumnjičavi, kaže Tom Rawlins, profesor na Poslovnoj školi Skolkovo koji je u Rusiju prvi put došao 1989. godine kao student. Bio je svjedok sloma Sovjetskog Saveza i kasnijih društvenih i ekonomskih previranja.

"Stara pravila su prestala vrijediti i milijuni ljudi su se morali početi brinuti o sebi u okruženju koje se stalno mijenja", prisjeća se, dodajući da je u kapitalističkim zemljama situacija drugačija, jer ljudi nikada nisu očekivali da će im država pomoći ako nešto pođe po zlu.

"Nisu se imali na što osloniti niti su mogli kome vjerovati, što je bilo traumatično iskustvo. Čak je i sada - toliko godina kasnije - ruskim poslovnim ljudima teško uspostaviti produktivno partnerstvo s drugim Rusima, a ne samo sa strancima."

Luke Conner se slaže s tom tvrdnjom. Kao odvjetnik u Rusiji često primjećuje da su klijenti u početku vrlo sumnjičavi. “Oni misle da u svima, uključujući i mene, čuči neprijatelj koji ih želi iskoristiti. Zato se pokušavaju razmetati svojom moći i staviti se u povoljniji položaj", objašnjava.

“To se događa tijekom pregovora i potpisivanja ugovora. Nitko ne pokušava zadržati ravnotežu interesa. Ako je vaš položaj slabiji - ili ako vas ljudi vide kao slabiju stranku - onda se možete naći u nepovoljnom položaju jer će vas drugi pokušati 'pregaziti'. Teško je to smatrati pravim pristupom, jer su najbolji sporazumi oni od kojih koristi imaju obje strane", smatra Conner.

5. Uvijek budite spremni na promjene i prilagodbu

Dogovorili ste sastanak za sljedeći tjedan? Potvrdite ga dan ranije da biste bili sigurni, kaže Lucio Puracchio. On je imao sastanak s klijentom dogovoren dva dana ranije, pa nije ni pomišljao da ga je potrebno potvrditi dan prije sastanka.

"Moj mi je asistent rekao da bi bilo dobro ponovno provjeriti i potvrditi sastanak, no ja sam smatrao da to nije potrebno. I doista, ispostavilo se da klijent ne može doći na sastanak. Bio sam razočaran", prisjeća se. "Moj mi je asistent objasnio da ljudi u Rusiji ne planiraju puno unaprijed; samo vide kako im se prioriteti dana poslože."

Lucio misli da je to bila jedna od najvažnijih lekcija koje je naučio u Rusiji i od tada ne pokušava ništa planirati previše unaprijed. Ipak, postoje naznake da se to mijenja.

"U posljednjih nekoliko godina se sve promijenilo. Čini se da pravilo 'ne razmišljaj o budućnosti' više nije na snazi; poslovni ljudi počinju planirati unaprijed te su proaktivniji. A to nas dovodi do najvažnijeg pravila: da biste u Rusiji bili uspješni, uvijek se trebate biti spremni brzo prilagoditi. Mi smo gosti, moramo biti spremni na promjene, umjesto da stalno tražimo od drugih da se mijenjaju onako kako mi to želimo", zaključuje Puracchio.