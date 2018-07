Što se krije iza glasina o zlatu Romanovih vrijednom 130 milijardi dolara u Japanskom moru

"Naše otkriće je okončalo kontroverze oko krstarice 'Donski' i mjesta gdje je potonula. Uskoro ćemo otpočeti proceduru spašavanja broda", priopćila je 17. srpnja južnokorejska tvrtka Shinil Group. Nekoliko su dana ranije u teritorijalnim vodama Japanskog mora ronioci ove tvrtke pronašli ostatke krstarice "Dmitrij Donski" koja je potonula prije 113 godina i objavili fotografije svog pronalaska. Ovaj brod je 1905. godine sudjelovao u Rusko-japanskom ratu. Potonuo je na putu za Vladivostok.

Vijest o pronađenom brodu Ruskog Carstva ne bi bila tako senzacionalna da se nisu pojavile glasine o sadržaju tereta koji je on prevozio. Prema korejskoj verziji, na krstarici se nalazilo 5500 sanduka u kojima je bio novac kojim je raspolagala ruska ratna eskadra. Radi se, navodno, o zlatu vrijednom preko 130 milijardi dolara po današnjem tečaju.

Heroj mora

Oklopna krstarica prve klase "Dmitrij Donski" porinuta je 1883. godine i dugo je bila glavni brod Baltičke flote u carskoj Rusiji. Između ostalog, na poziv vlade SAD-a ovaj brod je plovio za New York na proslavu 400. godišnjice Amerike.

Na početku Rusko-japanskog rata "Donski" se već smatrao "veteranom" mornarice: u usporedbi s tada novim brodovima on je bio suviše spor i trom. Pa ipak, povučen je iz rezerve i poslan u legendarnu bitku kod Tsushime, koja je za njega bila i posljednja.

Stara krstarica je tada zaštitila brže brodove i omogućila im da se izvuku iz japanskog napada. Također je i sama na izvjesno vrijeme izbjegla praćenje. Na krstaricu je prešla posada torpiljarke koja je teško oštećena. "Donski" je preživio noć i s ugašenim se svjetlima uputio za Vladivostok. Međutim, pet sati, koliko je bilo potrebno da se posada torpiljarke prebaci na brod, omogućilo je Japancima da sustignu "Donski". Opkolilo ga je devet brodova. Posada se nije željela predati i potopila je vlastiti brod s podignutim zastavama.

Afera na korejski način?

Ronioci tvrtke Shinil Group su priopćili da su prilikom ekspedicije vidjeli krmu "Donskog", mitraljeze, jarbole i palubu, kao i veliki broj metalnih sanduka na krmi. "Vjerujemo da su to sanduci sa zlatom i to je povijesni dokazano", izjavio je glasnogovornik tvrtke Park Sung-Jin. "Sanduci su vrlo čvrsto vezani što ukazuje na to da se u njima nalazi nešto dragocjeno."

Nakon ovog priopćenja dionice kompanije Shinil Group su na burzama skočile za preko 20%. Osim toga, tvrtka je već lansirala kriptovalutu "Donskoi International" i obećala da će dio zlata ići na dividende svih vlasnika dionica. Još 10% će uložiti u razvoj projekata sa Sjevernom Korejom, a polovicu blaga će vratiti Rusiji.

Međutim, odmah se ispostavilo da Shinil Group nema dozvolu korejskih vlasti da izvuče brod i da, samim tim, ne može to uraditi. Dionice su zato već do zatvaranja burzi 17. srpnja pale za 20%, a narednog dana za još 30%. Tvrtka je upozorena da može biti kazneno gonjena zbog spekulacija na temu "pronađenog blaga".

Potraga traje već dugo

Ljudi su se brzo sjetili i drugih sličnih priča. Isti ovaj brod "Donski" sa "zlatom" već je 2000. godine navodno otkrila korejska privatna tvrtka Dong Ah Construction. Tvrtka je tada bila pred bankrotom, a samo glasine su bile dovoljne da joj dionice naglo skoče.

Rusku krstaricu su 2003. godine "pronašli" i biznismeni iz tvrtke Tonya Construction i Korejskog instituta za oceanografiju. Ovog su puta banke odbile kompaniji dati kredite i pogodite što se dogodilo poslije vijesti o ruskoj krstarici sa zlatom. Da, tako je. Tvrtka je ipak uskoro bankrotirala i sve glasine o nađenom brodu su utihnule.

Po svemu sudeći, lov na "Donski" nije prestajao svih ovih godina. Postoji mogućnost da je ovog puta krstarica zaista pronađena. Ali što je sa zlatom? Ruski povjesničari nemaju nikakve sumnje po tom pitanju: "Ne postoji arhivski materijal ni znanstveni dokaz koji bi podržao pretpostavku da se na 'Donskom' nalazi zlato. Pitanje zlata na ruskim ratnim brodovima pojavljuje se s vremena na vrijeme, ali tog zlata nema i Korejci će samo uzalud potrošiti svoj novac", rekao je Sergej Klimovski, rukovoditelj za znanstvena istraživanja u Središnjem muzeju ratne mornarice u Sankt-Peterburgu.