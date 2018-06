Zašto su tri ruska jedrenjaka služila nacistima?

Sedov

Jedan od najstarijih ruskih jedrenjaka, bark Sedov, još uvijek je u funkciji. Sagrađen je 1921. godine pod imenom Magdalene Vinnen II, a u nacističkoj Njemačkoj je bio poznat kao Kommodore Johnsen. Brod je 1945. godine predan Sovjetskom Savezu kao ratna odšteta te je preimenovan u Sedov, u čast poznatog ruskog polarnog istraživača Georgija Sedova.

Sedov, danas jedan od najvećih jedrenjaka na svijetu, služio je kao brod za obuku pomorskih kadeta te je također sudjelovao u oceanografskim studijama Atlantskog oceana.

Kada je brod 1983. godine pristao u njemačku luku Bremerhaven, posjetili su ga članovi prvih posada barka iz vremena kada je pripadao Njemačkoj. Među gostima je bio i jedan od prvih vlasnika broda.

Kruzenštern

Kruzenštern je imao sličnu sudbinu kao Sedov. Sagrađen je 1926. godine u Weimarskoj Republici pod imenom Padua, a nakon Drugog svjetskog rata su ga Sovjeti uzeli kao ratnu odštetu. Brod je preimenovan u čast poznatog ruskog admirala i istraživača Ivana Kruzenšterna.

Unatoč svojim godinama, brod za obuku Kruzenštern stalni je član međunarodnih regata. Uz to je i dvaput oplovio svijet: 1995.-1996. i 2005.-2006.

Mir

Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

Mir je danas s brzinom od 19,4 čvorova (35,9 km/h) jedan od najbržih jedrenjaka. Uzevši u obzir takve karakteristike, ne čudi da ovaj brod sudjeluje u svim većim utrkama. Primjerice, 1992. godine je sudjelovao u utrci Grand Regatta Columbus, posvećenoj 500. godišnjici Kolumbovog otkrića Amerike. Mir je bio ukupni pobjednik utrke, a njegovu je posadu nagradio osobno španjolski kralj Juan Carlos I.

Nadežda (škuna)

Danas postoje dva jedrenjaka koja pod imenom Nadežda plove morima pod ruskom zastavom. Jedan od njih je škuna za obuku sagrađena 1912. godine.

Prije no što je postao sovjetska imovina, ovaj je brod promijenio mnogo imena i matičnih luka - od Nizozemske do Njemačke. Neko je vrijeme pripadao heroju Prvog svjetskog rata Felixu von Luckneru, čuvenom "Morskom đavlu". On je bio njemački pomorski časnik koji je uspješno hvatao neprijateljske trgovačke konvoje na jednom od posljednih borbenih jedrenjaka Seeadler na svijetu.

Nadežda (fregata)

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Fregata Nadežda, za razliku od istoimene škune, nije tako stara. Izgrađena je 1991. godine u Poljskoj, a aktivno se koristi kao brod za obuku. Osim toga, Nadežda sudjeluje u znanstvenim ekspedicijama i različitim međunarodnim regatama.

Obje Nadežde su dobile ime u čast legendarne šalupe u kojoj je Rusija početkom 19. stoljeća oplovila svijet.

Pallada

Vladimir Kobzar/Sputnik Vladimir Kobzar/Sputnik

Ovaj ruski brod za obuku i znanstvena istraživanja je ime dobio po fregati Pallada, u kojoj je 1852.-1855. izvršeno povijesno putovanje iz Kronstadta preko Atlantskog, Indijskog i Tihog oceana kako bi ruski diplomati stigli u Japan.

Poput Mira (vidi gore), Pallada se smatra jednim od najbržih jedrenjaka na svijetu. Može postići brzinu do 18,8 čvorova (34,8 km/h).

Štandart

Erhard Batzdorf/Global Look Press Erhard Batzdorf/Global Look Press

Sagrađen 1999. godine, Štandart je replika prvog broda ruske Baltičke flote, sagrađenog 1703. godine kako bi štitio novorođeni Sankt-Peterburg. Vodi ga njegova posada, koja se sastoji od obučenih volontera "Projekta Štandart". Projekt također poziva goste da sudjeluju u putovanjima ovim brodom.