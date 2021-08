Braća blizanci sovjetske i svjetske automobilske industrije (FOTOGRAFIJE)

GAZ-A feat. Ford-А

Sergej Korovkin 84 (CC BY-SA 4.0) / sv1ambo/Wikipedia Sergej Korovkin 84 (CC BY-SA 4.0) / sv1ambo/Wikipedia

U SSSR-u je 1929. godine započela industrijalizacija, a jedan je od prvih njezinih koraka bilo sklapanje sporazuma s američkom kompanijom Ford Motor Company, koji je uključivao kupnju prava na sve postojeće tehnologije i buduće izume deset godina unaprijed. Tako se u Nižnjem Novgorodu pojavila prva tvornica automobila, gdje je prvo počela proizvodnja lokalno sklopljenog Forda, a zatim i sovjetske kopije američkog automobila pod imenom GAZ-A. "Ako malo bolje pogledate, čak se i na njegovom znaku koristi isti font kao kod američkog prototipa", kaže Andrej Zimin, specijalist Muzeja automobilske tehnike UGMK-a. Ovaj je model bio prvi serijski putnički automobil u Sovjetskom Savezu.

GAZ-M1 feat. Ford Model B 40A Fordor Sedan

Muzej nacionalne vojne povijesti (CC BY-SA 4.0) // Sicnag/Wikipedia Muzej nacionalne vojne povijesti (CC BY-SA 4.0) // Sicnag/Wikipedia

Na istom se mjestu 1936. godine počeo proizvoditi glavni automobil sovjetske policije GAZ-M1. Zbog svoje je crne boje u narodu dobio ime "gavran". "Kao prototip za taj automobil koristio se Ford Model B 40A Fordor Sedan, no po unutarnjim se karakteristikama radilo o sasvim drugom dizajnu", kaže Zimin. "Glavno obilježje američkog brata blizanca bio je osmocilindrični motor. U SSSR-u je GAZ-M1 dobio slabiji, četverocilindrični motor, no zato je ovjes znatno ojačan."

L-1 feat. Buick 32-90

Arhivska fotografija // Lars-Göran Lindgren Sweden (CC BY-SA 3.0) Arhivska fotografija // Lars-Göran Lindgren Sweden (CC BY-SA 3.0)

U Lenjingradskoj tvornici je 1933. godine proizvedena eksperimentalna serija automobila L-1, koji je bio kopija američkog Buicka 32-90. Napravljeno je tek nekoliko primjeraka - proizvodnja je bila preusmjerena na proizvodnju traktora i tenkova, a rad na ovom automobilu je prebačen u Staljinovu tvornicu u Moskvi, gdje je 1936. godine napravljena prva sovjetska limuzina ZIS-101.

ZIS-110 feat. Packard-120 iz 1941.

(Na desnoj fotografiji: Packard 160) Boris Rjabinin/Sputnik / Rex Gray (CC BY-SA 2.0) Boris Rjabinin/Sputnik / Rex Gray (CC BY-SA 2.0)

ZIS-110 se pojavio 1945. godine i bio je vrlo sličan Packardu 120 iz 1941. godine, bio je tek nešto veći od njega - "Staljinov omiljeni brend" su jednostavno uvećali i iskopirali njegov oblik. Takvi su se automobili koristili ne samo za potrebe vlade, već i kao kola hitne pomoći, pa čak i kao taksi na liniji Moskva-Simferopolj.

ZAZ-965 feat. Fiat-600

Jože Gal//Wikipedia / Luc106/Wikipedia Jože Gal//Wikipedia / Luc106/Wikipedia

Sovjetski su konstruktori istodobno s projektiranjem limuzina nastavili tražiti rješenja za masovnu proizvodnju. U Zaporožju se 1960. godine počeo proizvoditi kompaktni automobil "Zaporožec". Novitet je u narodu dobio nadimak "grbavi" zbog osobito zaobljenog oblika krova. Prototipom automobila ZAZ-965 se smatra talijanski Fiat-600, i to s pravom: tijekom razvoja sovjetskog modela zaista se kupilo i aktivno testiralo nekoliko stranih automobila.

ZAZ-966 feat. NSU Prinz 4 i Chevrolet Corvair iz 1959.

(Na desnoj fotografiji: Prinz 4) Torsten Maue (CC BY-SA 2.0) / Charles01 (CC BY-SA 3.0) Torsten Maue (CC BY-SA 2.0) / Charles01 (CC BY-SA 3.0)

"Rasprave o tome tko je što kopirao vode se vječno. No takvi mikroautomobili su odraz duha epohe i određene mode", kaže Andrej Zimin. "Na primjer, ZAZ-966 i zapadnonjemački NSU Prinz 4 nalikuju kao jaje jajetu. I to unatoč činjenici da su se pojavili u isto vrijeme 1961. godine. Ustvari su se oba automobila oslanjala na Chevrolet Corvair iz 1959. godine, pa se i ispostavilo da se svaki od njih razlikuje od njega, ali i da međusobno imaju nešto zajedničko."

VAZ-2101 feat. Fiat-124

Greg Gjerdingen/Wikipedia / Luc106/Wikipedia Greg Gjerdingen/Wikipedia / Luc106/Wikipedia

U SSSR-u šezdesetih godina još uvijek nije bilo dovoljno osobnih automobila za obične građane, stoga su opet privukli strance. Ugovor je zaključen s talijanskom tvornicom Fiat, koja je ponudila adaptirati svoj model Fiat-124 za SSSR. Tako je nastao VAZ-2101, odnosno "Žiguli". Za njegovu je proizvodnju na jugu Rusije, u Toljatiju, izgrađena i 1970. otvorena tvornica AvtoVAZ.

VAZ-2108 feat. SEAT Ibiza i Porsche 924

(Na desnoj fotografiji: SEAT Ibiza) order_242 (CC BY-SA 2.0) / Thesupermat (CC BY-SA 3.0) order_242 (CC BY-SA 2.0) / Thesupermat (CC BY-SA 3.0)

Tvornica u Toljatiju je 1980. godine surađivala s tvrtkom Porsche, čiji su stručnjaci modificirali motor i ovjes te dali preporuke o strukturi karoserije prvog sovjetskog hatchbacka VAZ-2108 ili Lade Samare. Orijentir je bio zapadnonjemački Porsche 924. No, kao i u slučaju "Zaporožca", dvije su varijacije, stvorene na temelju jednog prototipa, mnogo sličnije. U to je vrijeme Porsche surađivao ne samo sa SSSR-om, nego i sa Španjolskom - kao rezultat toga, SEAT Ibiza i Lada Samara izgledaju gotovo identično. Sovjetski automobili su se smatrali jeftinom opcijom za srednju klasu, ali zbog činjenice da su u stvaranju ovog automobila sudjelovali inženjeri luksuznog brenda, on je u narodu dobio nadimak "Porsche za siromašne".