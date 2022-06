Kako izgleda tipičan američki film o Rusiji ili Rusima

Nepravilan i užasan naglasak

"Crveno usijanje" Walter Hill/TriStar Pictures, 1988. Walter Hill/TriStar Pictures, 1988.

Gledatelj najčešće shvati da je neki lik Rus čim ovaj progovori. Odaje ga "brutalan" naglasak koji, po mišljenju tvoraca takvog filma, zvuči kao ruski jezik.

"To me je toliko izluđivalo u Marvelovim filmovima. Oni imaju stotine milijuna u filmskom budžetu i ne mogu platiti dobrog ruskog glumca ili bar konzultanta? Koja je to lijenost", piše czaremanuel.

"Gledam 'Narančasta je nova crna' ('Orange Is the New Black') i oni, čovječe, ne mogu napraviti ni par ruskih likova koji bi bar malo zvučali kao pravi Rusi. Svaki put, ali svaki put kada oni izgovore nešto ’na ruskom’, obavezno pogriješe u svakom naglasku i ništa se ne razumije što pričaju", ističe JenniferOrTriss.

"Rusi su uvijek prikazani kao zločinci, što ja ne mogu probaviti. Ali isto tako u mnogim filmovima glumci koji igraju ruske likove ne govore dobro ruski, imaju očigledan strani naglasak, prave greške u izgovoru i mejstu naglaska. Teško bih mogao razumijeti što kaže lik u ovom klipu iz američkog filma o superheroju, da nije napisano", kaže SomeHomestuckOrOther.

Rusko ime

"Zdrpi i briši" ("Snatch") Guy Ritchie/Columbia Pictures, 2000. Guy Ritchie/Columbia Pictures, 2000.

"Boris. Zašto uvijek Boris?"

Ako je Rus, onda je Boris. A to ime ni u Rusiji nije previše popularno. "Najgore je što ga oni uvijek pogrešno naglašavaju. Nije bOris, nego je borIs."

A ako se junak ipak ne zove Boris, onda je sigurno Vladimir, Ivan ili Aleksandar. Ime Vladimir u nekom će trenutku najvjerojatnije biti skraćeno u Vlad (što je od imena Vladislav), ali to nema veze.

„I uvek se neki lik zove Dmitrij“, piše Entire-Guard.

Pogrešna ćirilica

"Bourneov identitet" ("The Bourne Identity") Doug Liman/Kennedy, Marshall Company, 2002. Doug Liman/Kennedy, Marshall Company, 2002.

Pravilo glasi: koristi ćirilicu, a kakvu – to nije važno. Mnogi još uvijek pamte onu čuvenu glupost, kada u ruskoj putovnici Jasona Bournea piše da se on zove Aščʹf Lštšfum! "Izgleda da su samo prebacili tipkovnicu na ruski i pritisnuli iste tipke kao na engleskoj tipkovnici", pretpostavlja reptiloidruler.

Upravo tako. Aščʹf Lštšfum ne znači ništa. Možda izgleda uvjerljivo onima koji nisu imali dodira s ruskim jezikom, ali ako je netko bar malo upoznat s ruskim slovima i može ovo pročitati, on vidi da je u pitanju vrlo neobičan vizualni promašaj. I to se sreće u mnogim filmovima. Sjetimo se bar filma "Independence Day", 1996. ("Dan nezavisnosti"), gdje se spominje nepostojeći grad Novosjojrsk ili filma "RED", 2010., gdje se u 45. minuti na ekranu pojavljuju riječi u redoslijedu koji nema nikakvo značenje.

Scena u noćnom klubu

"Ruska obećanja" ("Eastern Promises") David Cronenberg/BBC Films, 2007. David Cronenberg/BBC Films, 2007.

"Zaboravili ste scenu u noćnom klubu s neonskim plavo-crveno-ljubičastim svjetlima i žešći techno... žešći techno hard bass", dodaje captain_finnegan.

Mi smo ovdje već detaljno opisali što je to ruski hard bass, ali za njega su očigledno čuli i ljudi u Hollywoodu. Ispostavilo se da je noćni klub idealno mjesto za ruskog zločinca (i on je u pravilu šef ruske mafije): "Uvijek je vlasnik šef mafije. I dugačak kontinuirani kadar gdje on sa svojim banditima prolazi od ulaza do ureda u zadnjem dijelu zgrade i tamo radi ono što uvijek rade šefovi mafije (batinama izbija iz nekoga nekakvo priznanje, nekome predaje novac, provjerava robu, itd.)", ističe YannislittlePEEPEE.

Ponekad se umjesto kluba koristi "parna kupelj s golim gojaznim tipovima" čiji glasovi "zvuče kao da su ti ljudi propušili još prije rođenja“.

Uvijek zločinci

"Tenet" ("Tenet") Christopher Nolan/Warner Bros. Pictures, 2020. Christopher Nolan/Warner Bros. Pictures, 2020.

"Zaboravili ste ruskog zločinca u lijepom odijelu“ – ErwinRommel4419.

U Hollywoodu se Rusi obično prikazuju kao klasični zločinci. Dobri ruski momci mogu se izbrojati na prste.

"Odmah znate da film ima slabu radnju čim u njemu postoji zločinac koji nema nikakvog drugog razloga da bude zločinac osim činjenice da je iz Rusije (Andrej Sator iz Nolanovog filma 'Tenet’)", pišu korisnici.

"Muškarci su uglavnom niskog rasta, kratko podšišani i sa zlatnim lancem, dok su djevojke vrlo visoke i seksipilne“, kaže mexus37. A ako je taj "zločinac" žensko, onda je ona 99% špijunka.

Seksipilna špijunka

"Osvetnici" ("The Avengers") Joss Whedon/Marvel Studios, 2012. Joss Whedon/Marvel Studios, 2012.

Sve su ruske junakinje fatalne žene, uključujući i špijunke. One su fanatično vjerne režimu, njihova ruka može zadrhtati samo u jednom slučaju.

"Zanosna ruska špijunka, odrasla u domu za nezbrinutu djecu, hladnokrvni je ubojica, koristi seks kao oružje i radila je to više od tisuću puta. Ali čim počne voditi ljubav sa zanosnim američkim špijunom, postaje antiruski nastrojena i ne može ga ubiti" – demogorgon_king.

To, naravno, nema nikakvog smisla, ali baš se tako ponašaju gotovo sve ruske špijunke u holivudskim filmovima.

Sivi filter

"Bourneova nadmoć" ("The Bourne Supremacy") Paul Greengrass/Universal Pictures, 2004. Paul Greengrass/Universal Pictures, 2004.

Jeste li primijetili da je Meksiko u filmovima često prikazan kroz žuti filter ili sepiju, Australija uveijk u najsočnijim bojama, a Japan najčešće u noćnim scenama s neonskim osvjetljenjem? E, za Rusiju se koristi obrnuti "filter".

"Ne znam tko je prvi smislio pravilo da Moskva mora biti nijansirana bojama potonulog broda na dnu mora", kaže sam__izdat.

"Rusija je plavičasta, ponekad s nijansom sive" – amandaxzee.

"Stavite plavičasti filter, malo izmaglice, snimajte po tmurnom vremenu i gle, dobivate Rusiju u gotovo svakom filmu o superheroju" – PuzzleheadedMouse9.

Vjerojatno filmaši tako pokušavaju dočarati hladnu rusku klimu (ili stereotip o njoj), ali ispada "kao da je tamo još uvijek doba komunističkog SSSR-a". Po "sivilu" u holivudskim filmovima s Rusijom se može usporediti možda samo Velika Britanija.

Uvijek je zima

"Hellboy" ("Hellboy") Guillermo del Toro/Columbia Pictures, 2004. Guillermo del Toro/Columbia Pictures, 2004.

"Gluposti, sudeći po američkim filmovima, Moskva nije samo plavičasta, nego i snijeg u njoj uvijek pada" – Phantom_61.

Da, istina je da u Rusiji uvijek negdje pada snijeg (ukupna površina arktičkog pojasa Rusije iznosi oko 3 milijuna kvadratnih kilometara ili 18% cijelog njenog teritorija). Ali to nema nikakve veze s Centralnom Rusijom i konkretno s Moskvom.

Pa ipak, "cijele je godine tamo snijeg. U SAD-u može biti ljeto, ali čim radnja prijeđe u Rusiju, iznenada počinje padati snijeg i jako je hladno“, kaže bararumb.

Komunisti, votka, Kremlj

"Posljednji carevi" ("The Last Czars") Adrian J. McDowall/Netflix, 2019. Adrian J. McDowall/Netflix, 2019.

"Prva scena iz Rusije uvijek je Kremlj (uz opciju s vojnicima koji marširaju), snijeg i ozbiljna ruska glazba, neovisno o godišnjem dobu – ChayD.

Prikazivanje Kremlja s Lenjinovim mauzolejem ispred njegovih zidina postalo je neka vrsta kanona, zbog čega su se tvorci Netflixovog filma "Posljednji carevi" ("The Last Czars") gadno prevarili prikazavši Kremlj 1905. godine s mauzolejem (prvi je mauzolej bio od drveta i podignut je 1924. godine, nakon Lenjinove smrti).

Što još postoji? "Oni piju votku bez zakuske i kažu ’na zdorovje’ iako nitko u Rusiji to ne govori", dodaju korisnici.

I naravno, Rusi jedni druge još uvijek zovu "druže" ("tovariš"), jer svi su oni i dalje vjerni idejama komunizma.