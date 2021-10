Top 7 najantipatičnijih likova u ruskoj književnosti

Zaljubiti se u drage, duhovite i zgodne likove suviše je lako. Pravi je izazov razumjeti i prihvatiti one koji su zli, pohlepni i destruktivni. Dajte im šansu!

1. Nikolaj Stavrogin iz "Bjesova" Fjodora Dostojevskog

Stavrogin je oličenje najmračnije strane ljudske osobnosti. Vjerojatno nema lika u romanu kojem Stavrogin nije donio patnju, kojeg nije zaveo, uvrijedio, povrijedio ili uništio.

Glumac Maksim Matvejev kao Nikolaj Stavrogin Vladimir Hotinenko/Non-stop Production, 2014. Vladimir Hotinenko/Non-stop Production, 2014.

"Njegovo me lice također prenerazilo: ... naizgled je bio zgodan muškarac, no u isto je vrijeme djelovao odvratno. Govorili su da njegovo lice podsjeća na masku", kaže pripovjedač opisujući protagonista. Ruski filozof Nikolaj Berdjajev smatrao je Stavrogina najmisterioznijim fiktivnim likom u svjetskoj književnosti.

Dostojevski je sliku "šarmantnog demona" stvorio nevjerojatno vješto. Stavrogin ima izuzetan um i izubijanu dušu. On je antijunak, čovjek s tisuću lica, psihopat, manipulator i serijski ženskar.

"... Ovo je čitav društveni tip (po mom mišljenju), naš tip, Rus, besposlen čovjek koji ne želi biti besposlen, no koji je izgubio sve što je nekoć volio i, što je najvažnije, izgubio je vjeru; izopačen od melankolije, ali savjestan i u stalnom grčevitom naporu da se obnovi i počne ponovno vjerovati...", napisao je Dostojevski o Stavroginu.

2. Viktor Komarovski iz "Doktora Živaga" Borisa Pasternaka

Komarovski je oličenje zla. Požudan i grešan, Komarovski, dobrostojeći moskovski odvjetnik, magnet je za slabe žene.

Glumac Oleg Jankovski kao Viktor Komarovski Аleksandar Proškin/Central Partnership, 2005. Аleksandar Proškin/Central Partnership, 2005.

Za ovog muškarca srednjih godina, koji je opisan kao "... samouvjerena osoba, čvrst i arogantan...", nema tabu tema. Ovaj opis Komarovskom savršeno pristaje. Prvo zavodi udovicu belgijskog inženjera, zatim zlostavlja njezinu 16-godišnju kćer Laru. Čovjek bez principa, Komarovski koristi ljude poput žetona u kasinu kako bi postigao svoj cilj. Nakon što osoba ispuni svoju "ulogu", odmah se može odbaciti. Komarovski nije samo odvjetnik, nego i spletkaroš i političar, koji želi samo osobnu korist. Tijekom Prvog svjetskog rata održava dobre odnose s liberalnim političarima i socijalistima. Egocentrični karijerist Komarovski u stanju je postići bilo kakav dogovor sa svojom savješću da bi ostvario željeni rezultat.

3. Iuduška iz "Gospode Golovljovih" Mihaila Saltikova-Ščedrina

Porfirij Golovljov, zvani Iuduška (ili "Mali Juda"), jedan je od središnjih likova u romanu "Gospoda Golovljovi" Mihaila Saltikova-Ščedrina. On je podlac, izdajica, tiranin i parazit, nesposoban je za empatiju i spreman izdati svakoga za osobnu korist.

Glumac Jevgenij Mironov kao Porfirij Golovljov tijekom predstavevu režiji Kirilla Serebrennikova u Moskovskom umjetničkom kazalištu. Aleksandar Kurov/TASS Aleksandar Kurov/TASS

"Judine" oči "odišu opčinjavajućim otrovom", dok se njegov "glas, poput zmije, zavlači u dušu i paralizira volju". Ovaj je licemjerni čovjek, nadimka "Juda Krvopija", član jedne disfunkcionalne ruske obitelji koju muče pretjerano pijenje, očaj i ludilo. Vođen iznimnom pohlepom, mržnjom i okrutnošću, "Juda" će sam bez ikakve trunke grižnje savjesti sve svoje bliske rođake odvesti u smrt. "Beskrajna nemarnost postala je dominantno obilježje njegova odnosa prema sebi. Davno je postao fasciniran tom potpunom slobodom od bilo kakvih moralnih ograničenja..."

4. Aljona Ivanovna iz "Zločina i kazne" Fjodora Dostojevskog

Stara zalagaoničarka iz čuvenog remek-djela Fjodora Dostojevskog živi od lihvarenja.

Glumica Vera Karpova kao Aljona Ivanovna Dmitrij Svetozarov/АSDS 2007. Dmitrij Svetozarov/АSDS 2007.

Aljona Ivanovna, koja najvjerojatnije boluje od tuberkuloze, jer cijelo vrijeme kašlje, u svojoj kući vodi nešto poput zalagaonice. Ona posuđuje novac uz ogromne kamate u zamjenu za nakit i vrijedne stvari.

Dostojevski ne krije svoj prezir opisujući je kao "sitnu, suhu baku, oštrih zlobnih očica, malog, šiljatog nosa... Plavušna, prosijeda kosa bijaše joj dobro namazana uljem..."

Njezini je klijenti nazivaju "užasnom kučkom" i mrze je iz dna duše. Ako netko s otkupom založene imovine kasni makar i jedan dan, hirovita starica ne dopušta osobi da otkupi svoj zalog. Prema mlađoj se sestri Lizaveti (koja je trudna) odnosi kao prema nižem biću. Po mišljenju Rodiona Raskoljnikova, ona je "uzrok patnje" mnogih ljudi.

5. Aleksej Švabrin iz "Kapetanove kćeri" Aleksandra Puškina

Aleksej Švabrin antonim je pristojnosti, ispravnosti i časti. On se udvara kapetanovoj kćeri Maši Mironovoj i čak je zaprosi, ali odbija prihvatiti "ne" za odgovor.

Glumac Sergej Makovecki kao Aleksej Švabrin Аleksandar Proškin/Studio Globus, 1999. Аleksandar Proškin/Studio Globus, 1999.

Puškin opisuje Švabrina kao "mladog časnika niskog rasta, tamnog tena i nevjerojatno ružnog, ali izrazito živahnog lica". Klevetnik, ali i osvetoljubiva i ogorčena osoba, Švabrin zbija uvredljive šale o mladoj ženi iz osvete. Kad se dogodio Pugačovljev ustanak, Švabrin, rođeni lažov, ponaša se kao izdajica i pridružuje pobunjenicima kako bi spasio svoju kožu.

6. Marfa Kabanova iz "Oluje" Aleksandra Ostrovskog

Marfa Kabanova vjerojatno bi mogla ući u povijesne knjige kao najgora punica u povijesti! Okrutna i bezdušna stara vještica, ljubomorna je na sinovu ljubav prema njegovoj mladoj i lijepoj supruzi Katerini.

Glumica Olga Tumajkina kao Marfa Kabanova u predstavi Ulanbeka Bajalijeva u Kazalištu Vahtangov. Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Bogata udovica stalno je nečim nezadovoljna i cijelu svoju obitelj drži u strahu. Kabanova kućanstvo vodi kao tiranin i vrijeđa svoju djecu, Tihona i Varvaru, kao i svoju jadnu snahu, koju na kraju dovede do samoubojstva. "Ako me se ne bojite, kako će u kući biti reda?" - pita Kabanova. Fanatično je religiozna, ali to je samo predstava. Opraštanje, suosjećanje i milosrđe potpuno su joj strani.

7. Šarikov iz "Psećeg srca" Mihaila Bulgakova

Poligraf Poligrafovič Šarikov nije vaš prosječni susjed. Mješanac "Šarik" svoj novi dom pronalazi u prostranom moskovskom stanu svjetski poznatog kirurga.

Glumac Vladimir Tolokonnikov kao Šarikov Vladimir Bortko/Lenfilm, 1988. Vladimir Bortko/Lenfilm, 1988.

Profesor Preobraženski kreće u frankenštajnski eksperiment i transplantira ljudsku hipofizu u psa lutalicu. Iako je eksperiment veliki uspjeh, loša je vijest da se jadna životinja pretvara u pravog gada koji je sposoban samo piti, pušiti i psovati. "Najstrašnije je to što više nema pseće srce, nego ljudsko srce. Najgore od svega što postoji u prirodi", kaže prof. Preobraženski.

Drug Šarikov do srži je boljševički tip čovjeka. Nizak i "odbojan izgledom", toliko je nepristojan i bezobziran da ćete se naježiti. Poput vuka koji mijenja dlaku, ali ćud nikada, Šarikov se ponaša poput divljaka čak i nakon što formalno postane čovjek. Njegov raspon interesa vrlo je predvidljiv. Svoj pravi poziv pronalazi kao sovjetski dužnosnik zadužen za čišćenje Moskve od mačaka.