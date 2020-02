Deset razloga zašto je Puškin toliko popularan

1. Utemeljio je suvremeni ruski jezik

Upravo se Puškin (1799.-1837.) s pravom smatra utemeljiteljem suvremenog ruskog jezika. On je odbacio kanone klasicizma prema kojima su pisane ode carevima i nadišao je barijeru između visokoparnog književnog stila i živog razgovornog jezika. Njegova djela su napisana jezikom kojim Rusi i dan-danas pišu i govore.

2. Okušao se u rekordnom broju književnih žanrova

Njegovo stvaralaštvo je nevjerojatno raznoliko. Puškin je pisao i klasične ode, i romantične poeme, ljubavnu i socijalnu liriku, romane u stihovima, povijesne drame, realističku prozu, pripovijesti, priče, bajke, putopisne bilješke i još mnogo toga.

3. Uspio je dotaknuti se svega

On je označio glavne teme kojima će se baviti pisci u 19., pa čak i u 20. stoljeću. Stradanje malog čovjeka, suprotstavljanje izuzetnog junaka društvu, mučno dvoumljenje između osobne sreće i dužnosti, bunt pojedinca protiv sustava - sve su to teme kojih se Puškin prvi dotaknuo, a koje su kasnije postale temelj stvaralaštva drugih velikih ruskih pisaca, među kojima su Dostojevski, Tolstoj, Čehov i Bunjin.

4. Enciklopedijski je opisao život u Rusiji

Jedno od glavnih Puškinovih dijela je roman u stihovima "Jevgenij Onjegin". Sredinom 19. stoljeća on je nazvan "enciklopedijom života u Rusiji" - toliko je sveobuhvatno u njemu autor opisao život i kulturu Rusije.

Svjetskoj slavi ovog dijela doprinose mnogobrojne operne, baletne i kazališne verzije "Jevgenija Onjegina". Puškin je pisao ovo djelo nekoliko godina (od 1823. do 1831). Za to vrijeme se roman mijenjao i razvijao, kao i sam Puškin, kao i čitava epoha.

5. Jednostavno je pisao o najsloženijim pojavama

Još jedan razlog sveopće popularnosti Puškinovih dijela je njihova prividna jednostavnost. Dobro promišljene formulacije ostavljaju varljiv dojam da su napisane u jednom dahu, u trenutku inspiracije, ali čak i površno upoznavanje s Puškinovim rukopisima dovoljno je da se shvati koliko se on trudio oko svakog stiha. On je pomoću dvije-tri riječi stvarao upečatljiv prizor koji trajno ostaje u čitateljevoj svijesti.

6. Bio je neustrašivi šaljivdžija

Poslije smrti je Puškinovo ime i djelo zauzelo posebno mjesto u ruskoj kulturi, ali za života pjesnik ni najmanje nije ostavljao dojam ozbiljnog stvaratelja i proroka. Imao je istančan osjećaj za humor i stil. Volio je ubaciti poneku nepristojnu riječ u strofu i nije se suzdržavao od jetkih epigrama, upućenih čak i ljudima s visokim činom. Zbog toga je izazivan na duele i imao je problema s vlastima.

7. Stradao je za istinu

Nekoliko godina je Puškin proveo u progonstvu zbog ode "Sloboda" ("Volʹnostʹ"), gdje između ostalog stoji: „Samovlasni zlotvore, / Ja mrzim tebe i tvoj tron, / I tvoju smrt, smrt djece tvoje / S nemilosrdnom radošću vidim”. Car Aleksandar I. prognao je pjesnika najprije na jug Rusije, a zatim u kućni pritvor na Puškinovom imanju Mihajlovsko (Pskovska oblast). Aleksandar Puškin se družio s mnogim dekabristima (revolucionarima koji su tražili ustav i građanske slobode) i, da nije bio u progonstvu, vjerojatno bi sudjelovao u ustanku dekabrista 1825. godine u Peterburgu. On nikada nije bio pristalica svrgavanja cara s prijestolja, već je samo branio slobodu i osobni prostor svakog čovjeka, i borio se protiv cenzure. "Na svijetu sreće nema, al' ima mira i slobode" - tako je on formulirao ono ka čemu Rus uvijek teži.

8. Ostavio nam je nevjerojatno lijepu ljubavnu liriku

Puškin je volio i cijenio žensku ljepotu. U narodu je stekao reputaciju Don Juana. Upravo on je autor možda i najljepših stihova o ljubavi u ruskoj poeziji: "Volio sam vas. Moja ljubav stara / Još uvijek, možda, spi u srcu mome ". A u romanu u stihovima "Jevgenij Onjegin" Puškin je formulirao i glavno pravilo udvaranja u Rusiji: "Što manje mi volimo žene, to više one vole nas".

9. Bio je omiljen među velikim piscima

Mnogi pisci su smatrali da je Puškin veliki pjesnik. Dostojevski je 1880. godine održao dugačak govor o pjesnikovim vrlinama na skupu Društva ljubitelja ruske književnosti. "Posebna i krajnje karakteristična crta umjetničkog genija koja se osim kod njega ne sreće nigdje drugdje, jest sposobnost da se odazove cijelome svijetu i da se potpuno utjelovi u genij drugih nacija, i to da se utjelovi gotovo do savršenstva" - tako glasi jedna od teza Fjodora Dostojevskog . Ivan Turgenjev, autor romana "Očevi i djeca", također je održao govor u pjesnikovu čast na otvaranju Puškinovog spomenika u Moskvi: "Sama suština i sve osobine njegove poezije podudaraju se sa svojstvima i suštinom našega naroda".

10. Postao je kultni pjesnik u sovjetskom razdoblju

U SSSR-u je od Puškina stvoren pravi kult. U svakom školskom kabinetu za književnost i skoro u svakom stanu obavezno je na zidu stajala reprodukcija Puškinovih portreta koje su naslikali Tropinjin ili Kiprenski. Već 1937. godine su organizirane manifestacije povodom stogodišnjice pjesnikove smrti, a zatim je masovno proslavljena 150. godišnjica njegova rođenja. Povodom Puškinovih jubileja su se u prodaji pojavljivale cigarete "U znak sjećanja na Puškina", šibice "Puškin", poštanske marke, posuđe, sapuni, parfemi i još mnogo toga s njegovim likom. Puškin je tada postao državni simbol.