Najrasprostranjeniji jezici koji se govore u Rusiji

1. Tatarski

Preko 4,2 milijuna građana Rusije zna tatarski, a u Tatarstanu on ima status službenog jezika. Pored Tatarstana, tatarski je jezik prilično rasprostranjen u susjednoj Baškiriji, u republici Marij El, u Udmurtiji, pa čak i na Uralu. Tatarski se jezik uči u školi, na njemu se tiskaju mnogobrojna izdanja, prave se videoprogrami, pjevaju pjesme i pišu književna djela. U gradovima su putokazi na ruskom i tatarskom. Lingvisti izdvajaju tri dijalekta: kazanjski (središnji), mišarski (zapadni) i sibirski (istočni). Smatra se da je zapadni najbliži drevnom jeziku, središnji je najsuvremeniji a istočni se toliko razlikuje od prethodna dva i ima toliki broj regionalnih govora da ga pojedini lingvisti tretiraju kao samostalni jezik.

2. Čečenski

Čečenski jezik govori preko 1,3 milijuna ljudi. Većina govornika živi u Čečenskoj Republici, ali se govor na čečenskom jeziku može čuti i u susjednoj Ingušetiji i pojedinim područjima Dagestana. Usput, čečenski ima status službenog jezika i u samoj Čečeniji, i u Dagestanu. Ovaj jezik ima sedam dijalekata i vrlo mnogo lokalnih govora.

3. Baškirski

Službeni jezik ruske republike Baškortostan govori oko 1,5 ljudi, s tim što trećina od tog broja nisu Baškiri (najčešće su to Tatari, Rusi, Čuvaši i Marijci). Ovaj jezik, kao i tatarski, pripada turanskoj grupi jezika. Baškirski ima tri regionalna dijalekta koji se dalje dijele na desetke govora. Baškirci pišu ćirilicom od 1940. godine. Prije toga su najprije pisali arapskim pismom, a zatim latinicom. Današnje baškirsko pismo ima 42 slova, od toga 33 ruska i 9 posebnih.

4. Ukrajinski

Jezik susjedne Ukrajine u Rusiji govori preko 1,8 milijuna ljudi, tako da je on četvrti po popularnosti u zemlji. Govornici žive u različitim regijama Rusije, ali najviše ih je na sjeveru, u Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu, na Jamalu i u Republici Komi.

5. Čuvaški

U Čuvašiji status službenog jezika pored ruskog uživa i čuvaški. Njime govori preko milijun ljudi u Ruskoj Federaciji, uglavnom u Povolžju. Čuvaški pripada ogurskoj grupi turanske jezičke porodice i to je jedini živi jezik u ovoj grupi. U čuvaškom nema čestice "da" nego se potvrda izražava ponavljanjem glagola.

6. Armenski

Preko 900 000 ljudi u Rusiji govori armenski (u svijetu ih je šest puta više), s tim što u Ruskoj Federaciji živi oko 1,7 milijuna Armenaca (uglavnom na jugu ili na Kavkazu). I pored toga, armenski ni u jednoj regiji Rusije nema status službenog jezika.

7. Avarski

Avarski je jedan od 14 službenih jezika Dagestana. Smatra se da je on poslije ruskog jezika najrasprostranjeniji u ovoj ruskoj republici. Avarski govori preko 700 000 Dagestanaca. To su, naravno, većinom predstavnici avarskog naroda, a to je ujedno i jezik međunacionalne komunikacije. Avarski ima govore u svakom području gdje žive Avari, i oni se toliko međusobno razlikuju da žitelji susjednih sela jedva razumiju jedni druge.

8. Azerski

Azerski je također jedan od službenih jezika ruske republike Dagestan. Na ovom jeziku govore doseljenici iz Azerbajdžana. U svijetu azerski govori preko 25 milijuna ljudi, a u Rusiji oko 670 000, tako da je on ipak jedan od najrasprostranjenijih. Za razliku od Azerbajdžana, u Rusiji se kao pismo za ovaj jezik koristi ćirilica, a ne latinica.

9. Mordovski

Lingvisti smatraju da zapravo postoje dva mordovska jezika – mokšanski i erzjanski, po nazivima dva osnovna subetnosa mordovskog naroda. Oba imaju status službenog jezika u Mordoviji, a govore se i u susjednoj Čuvašiji i manje u Tatarstanu i Baškiriji. Razgovorni se leksik ovih jezika podudara otprilike 70%, a u službenom pisanom stilu čak i 90%. Zbog toga se govornici mordovskih jezika mogu međusobno razumijeti. Oba jezika imaju ukupno preko 430 000 govornika.

10. Kabardinsko-čerkeski

Preko pola milijuna ljudi govori jezik Kabardinaca i Čerkeza u Rusiji, a u svijetu preko 1,6 milijuna. Kabardinsko-čerkeski je najstariji jezik Kavkaza (i cijele Europe). Sačuvao je nekoliko zanimljivih svojstava. Na primjer, ima vigezimalni sustav brojanja (s osnovom 20), kao u keltskim jezicima ili jezicima Maja. Smatra se da mu je najbliži jezik adigejskog naroda koji se govori u Adigeji.