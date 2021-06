Ova će vas simpatična Francuskinja oboriti s nogu ruskim narodnim pjesmama!

Djevojka smeđe kose u haljini na cvjetiće sjedi u kuhinji prepunoj lutki matrjoški i pjeva zanosne ruske pjesme uz harmoniku. Na stolu vidimo šalice čaja i bublike (ruska peciva koja se jedu uz čaj). Sve izgleda vrlo... ruski! Ali pjevačica nema nikakve veze s Rusijom. Upoznajte Marion LMJM (to su njezini inicijali), 25-godišnju pjevačicu iz Francuske.

YouTube

"Harmonika me dovela do ruske glazbe"

Njezina snimka pod nazivom "Oj, kak ti mne nravišsja" (O, kako mi se sviđaš!) sakupila je preko 2,4 milijuna pregleda, dok pjesma "Verila, verila, verju" (Vjerovala sam, vjerovala sam, vjerujem) ima preko 6 milijuna pregleda i na tisuće komentara, uglavnom iz Rusije. "Mnogi ljudi mi pišu lijepe komentare, to je vrlo dirljivo", kaže Marion.

YouTube

"Harmonika me dovela do ruske narodne glazbe", kaže ona. "Uvijek volim svirati pjesme koje dolaze iz duše, one su istovremeno dirljive i dinamične."

Privatna arhiva Privatna arhiva

Marion je profesionalna pjevačica uz harmoniku iz Okcitanije, južne regije Francuske. Svira harmoniku i pjeva od osme godine, svoje pjesme piše od trinaeste, a nedavno je završila konzervatorij. Ona zapravo nudi ruski glazbeni koncert. "U Francuskoj se harmonika rijetko ističe u prvi plan, suvremena glazba je sve više elektronska", objašnjava ona.

Privatna arhiva Privatna arhiva

"Teško je reći koja mi je ruska pjesma omiljena, jer ih sve volim. Stvarno mi se svidjela ‘Verila, verila, verju’", kaže ona.

Ali također stalno traži nove pjesme na internetu. "Kada radim na njima, postavim se u položaj glavnog junaka i emocije dolaze same."

YouTube

Osim glazbe, ona voli matrjoške, narodne nošnje, frizure s cvijećem, porculan i hranu iz Rusije.

Samouka

Marion priznaje da ruski još uvijek ne govori dobro, no uči ga sama. "Najteža je stvar u ruskom jeziku deklinacija. U francuskom to ne postoji, pa je novo za mene."

Privatna arhiva Privatna arhiva

Kako bi naučila izgovarati ruske fraze, Marion mnogo sluša pjesme i koristi opciju slušanja na online prevoditelju. Kaže da ponekad ne razumije neke fraze i da mora istraživati. U budućnosti planira snimiti album s ruskim pjesmama. Nikada nije bila u Rusiji i nema rusko porijeklo ("možda u prošlom životu", šali se Marion), ali se nada da će jednom imati priliku tamo nastupiti. "Najprije bih voljela posjetiti Moskvu i vidjeti najpoznatija mjesta."

Privatna arhiva Privatna arhiva

Trenutno nema producenta, ali se nada da će pronaći nekoga tko će joj organizirati koncerte u Rusiji i drugim slavenskim zemljama. "Tako da me, ako je neki ozbiljan producent zainteresiran, može kontaktirati", kaže ona.

YouTube

"Željela bih podijeliti svoju glazbu s više ljudi, jer nas glazba ujedinjuje, nema granica i donosi ljubav."

2019. godine objavila je singl "Piero de la Lune" i EP pod nazivom "Everybody Thinks", koji se mogu pronaći online.

YouTube

Marion kaže da već nekoliko godina također piše roman koji opisuje kao glazbenu fantastiku. "On govori o glazbi, ljubavi, magiji. Tu su likovi koji žele živjeti od svoje glazbe i koji doživljavaju avanture u fantastičnom univerzumu."