Osam fascinantnih folk sastava iz Rusije

Otegnute tugaljive melodije, balalajke i žene u sarafanima... Zamišljate li tako narodne pjevače u Rusiji? Današnji folk sastavi kombiniraju narodni melos i suvremenu glazbu.

1. Little Big

Videi ovog trash rave sastava iz Sankt-Peterburga imaju na milijune pregleda na YouTubeu. Grupa se na šokantan način groteskno ruga ruskoj kulturi. Bend je postao poznat 2013. godine poslije objavljivanja humorističkog klipa "Every Day I'm Drinking". Grupa Little Big u svom stvaralaštvu kombinira rave rock i narodne pjesme, i sve to dobro začini satirom.

2. The Hatters

Ovaj mladi folk rock sastav iz Sankt-Peterburga često gostuje na mnogim ruskim ljetnim festivalima. "Šeširdžije" opisuju svoju glazbu kao "ruski ciganski narodni ulični alko-hardcore na instrumentima koji griju dušu". To je, međutim, suviše ozbiljno objašnjenje onoga što oni rade.

3. Huun-Huur-Tu

Grupa "Huun-Huur-Tu" (ova tuvinska riječ znači "sunčeve zrake koje se na razne strane probijaju kroz oblake") iz ruske republike Tuve svira tradicionalnu etničku glazbu i pravi je spoj tuvinskog folklora i grlenog pjevanja. Čak su dospjeli i na svjetske glazbene top-liste. Grleno pjevanje je jedinstveno po tome što izvođač može istovremeno pjevati dvije, pa čak i tri melodijske linije koje se međusobno znatno razlikuju po visini tona. Zaista zvuči fascinantno.

4. Meljnica ("Vodenica")

Osnivač i vokalist grupe "Meljnica" je lingvist. Ova grupa u svojim pjesmama ne koristi samo ruske, nego i skandinavske, keltske i balkanske etničke motive, a također i legende i bajke iz indoeuropskog folklora. U Rusiji je ovaj bend vrlo popularan i često gostuje u raznim gradovima.

5. Kalevala

Grupa "Kalevala" iz Moskve svira kvalitetan folk metal. Naziv je dobila po čarobnoj zemlji gdje navodno žive karelski junaci. U pjesmama se "Kalevala" oslanja i na karelsko-finski narodni epos, tako da se dobiva izuzetan spoj skandinavskih melodija i slavenskih tekstova.

6. Graj

Folk metal sastav iz grada Naberežnie Čelni (Tatarstan) nosi naziv po glasanju ptica. Sastav krasi odlično žensko zborno pjevanje pomiješano s puhačkim instrumentima i gitarom.

7. Buranovske babuške

Ove bake iz sela Buranovo (Udmurtija) postale su prave zvijezde poslije sudjelovanja na Eurosongu 2012. Sve su starije od 70 godina. Njihova glazba je spoj tradicionalnog pjevanja i internacionalnih glazbenih hitova koje bake izvode i na ruskom i na materinjem udmurtskom jeziku.

8. Theodor Bastard

Ova grupa svira etno-elektronsku glazbu od 1996. godine. Stvara neponovljivu atmosferu korištenjem instrumenata iz cijelog svijeta - od egipatskog timpana do peruanskog kahona. Možda ne znate kako ti instrumenti izgledaju, ali neka vas to ne brine - jednostavno slušajte njihovu čarobnu glazbu.

