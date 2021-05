10 suvremenih stranih pisaca koji su pokorili Rusiju

Ulf Andersen/Getty Images; Andres Muschietti/ New Line Cinema, 2017.

Tijekom posljednjih su deset godina među najprodavanijim knjigama u Rusiji bili dobri stari klasici - "1984." Georgea Orwella i "Fahrenheit 451" i "Maslačkovo vino" Raya Bradburyja. Ruski čitatelji također obožavaju J. K. Rowling, a ne jenjava ni interes za erotskom trilogijom "50 nijansi sive" E. L. James. No postoje i drugi suvremeni autori čiji se prevedeni noviteti uvijek iščekuju s velikim nestrpljenjem.

1. Stephen King

Pascal Potier/Global Look Press

2020. godine se na popisu najprodavanijih knjiga našao Kingov "Institut" (gotovo 70 tisuća prodanih primjeraka), 2019. godine tu se našao "Uljez"... I popis se nastavlja. Rusi najpoznatijeg svjetskog pisca horora vole od devedesetih. Recenzenti knjiga u Rusiji vole ponavljati inspirativnu priču o tome kako je jednom od najistaknutijih i najplaćenijih pisaca debitantski roman odbijen 30 puta. Kada je King na Twitteru pohvalio rusku seriju "Epidemija" ("To the Lake"), bila je to glavna vijest.

2. Jo Nesbø

Elena Torre

Kriminalistički romani Joa Nesbøa iz godine su u godinu među najprodavanijim knjigama u Rusiji. Iako se nije našao na prvom mjestu, njegov je roman "Kraljevstvo" krajem 2020. godine bio među deset najprodavanijih knjiga. 2017. se među najprodavanijim naslovima našla "Žeđ", jedanaesti roman serijala o Harryju Holeu, a 2019. je njezin dugo očekivani nastavak, roman "Nož", prodan u dvostruko više primjeraka (gotovo 90 000 u svim medijima, uključujući audioknjige).

3. Gregory David Roberts

EmpathyArts

Upečatljiv roman o indijskim pustolovinama odbjeglog zatvorenika iz Australije, "Shantaram" je na ruskom jeziku objavljen još 2010. godine, no i danas je vrlo popularan među čitateljima. Štoviše, svrstava se u top 3 najslušanije audioknjige posljednjih godina. Dugo očekivani nastavak, "Sjena planine", ne zaostaje mnogo. 2016. godine, kada je knjiga prvi put objavljena u Rusiji, njezina se papirnata verzija našla na vrhu ljestvice najprodavanijih knjiga sa 187 000 prodanih primjeraka.

4. Jen Sincero

Knjige o osobnom razvoju i napretku također su sve popularnije. "You Are a Badass", serija knjiga o promjeni odnosa prema novcu američke spisateljice i trenerice uspjeha Jen Sincero, izazvala je veliku senzaciju. Drugi je dio trilogije na ruskom jeziku 2019. godine bio najprodavaniji naslov iz područja publicistike. Sva se tri dijela i dalje dobro prodaju, i u tiskanom i u elektroničkom obliku, a posebno su popularna njihova audioizdanja.

5. Yuval Noah Harari

Jonathan Nicholson/Global Look Press

"Sapiens: Kratka povijest čovječanstva", kultni bestseler izraelskog povjesničara, objavljen je na ruskom jeziku tek 2016. godine, no od tada je doživio niz novih izdanja. "Sapiens" je u posljednje tri godine bio najslušanija audioknjiga u Rusiji. 2018. godine objavljen je drugi dio - "Homo Deus: Kratka povijest sutrašnjice". S obzirom na to da žanr distopije korijene vuče iz Rusije, ruski su čitatelji odmah pohrlili u knjižare kako bi saznali što našu krhku vrstu očekuje u budućnosti. 2019. godine objavljena je najnovija knjiga ovog uspješnog autora - "21 lekcija za 21. stoljeće".

6. Elizabeth Gilbert

Erik Charlton

Svjetski bestseler "Jedi, moli, voli" objavljen je u Rusiji 2008. godine, dvije godine nakon izvornika, i odmah je očarao ruske čitateljice. "Velika magija", "Sudbonosno da" i "Signatura svih stvari" također su objavljeni na ruskom jeziku, dok je "Grad djevojaka", roman o New Yorku četrdesetih, 2019. postao prava senzacija. Audioknjiga na ruskom jeziku našla se među tri najslušanije knjige 2019. na servisu Storytel, dijelom i zbog virtuozne izvedbe i boje glasa popularne novinarke Aljone Dolecke.

7. Joe Dispenza

Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

U posljednje su vrijeme Rusi sve više počeli razmišljati o svom unutarnjem svijetu (posebice za vrijeme lockdowna). Knjiga američkog neuroznanstvenika Joea Dispenze "Moć vašeg podsvjesnog uma" govori o tome kako naše misli i podsvijest utječu na naš život i koliko je važno vizualizirati ono što želimo postići. Elektronička verzija knjige postala je jedna od najprodavanijih u posljednjih deset godina. Prema podacima ruskog distributera elektroničkih knjiga LitRes, naslov je prodan u više od 75 000 primjeraka. Audioknjiga je također vrlo popularna, kao i zasebna knjiga o metodi meditacije Joea Dispenze.

8. Fredrik Backman

Albin Olsson

Roman švedskog pisca "Čovjek zvan Ove" o mrzovoljnom, ali dobrodušnom starcu, objavljen je u Rusiji 2016. godine i odmah je privukao pažnju ruskih čitatelja. Audioknjiga je 2020. godine bila jedna od najpopularnijih u Rusiji. Sljedeća autorova knjiga, "Moja baka vas pozdravlja i kaže da joj je žao", našla se među top 20 najprodavanijih naslova u 2018. (s više od 40 000 prodanih primjeraka). Junakinja romana, ekscentrična baka, podsjetila je ruske čitatelje na Astrid Lindgren, Backmanovu omiljenu autoricu dječje književnosti, koju vole i sva ruska djeca.

9. Mark Manson

Maria Midoes

Prema ruskoj internetskoj knjižari Ozon, "Profinjeno umijeće stava j**e mi se: Kako na nelogičan način ostvariti kvalitetan život" američkog blogera i savjetnika za osobni razvoj Marka Mansona svrstava se u deset najprodavanijih knjiga posljednjeg desetljeća. Knjiga (koju kritičari opisuju kao "budizam za početnike s puno psovki) također se našla u top pet najslušanijih audioknjiga 2020. Iako ruska kulturna tradicija nalaže da je patnja nužna i pročišćujuća, mlađa generacija više voli "baš-me-briga", odnosno "j**e mi se" filozofiju. 2019. godine je s polica (stvarnih i digitalnih) planuo i nastavak "Sve je s**bano: Knjiga o nadi".

10. Jojo Moyes

Amrei-Marie

"Ženski romani" britanske spisateljice Jojo Moyes u Rusiji imaju vjernu čitateljsku publiku. Njezina knjiga "Ples s konjima" našla se na ljestvici najčitanijih knjiga još 2015. godine. Moyes je pravi uspjeh - i tri puta veću prodaju - postigla 2016. godine s knjigom "Tu sam pred tobom", poznatom i po ekranizaciji s Emilijom Clarke. Nastavak "Nakon tebe" u Rusiji je također bio veliki hit, baš kao i završni dio trilogije - "Još uvijek ja".