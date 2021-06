Top 5 sovjetskih romantičnih filmova

Pronicljivi dijalozi, slomljena srca i neočekivani obrati - to je ono od čega su obično sačinjeni romantični filmovi. Kada uzavru strasti, samo se prepustite i uživajte!

Genrih Oganesjan/Kinostudija im. M. Gorkogo, Rižskaja kinostudija, 1963. Genrih Oganesjan/Kinostudija im. M. Gorkogo, Rižskaja kinostudija, 1963.

Ova bezvremenska priča o bitci spolova puna je kultnih dijaloga i pronicljivih dosjetki. Iako se radnja čini prilično jednostavnom, donosi niz urnebesnih situacija.

Radnja ove živahne romantične komedije odvija se sredinom 1960-ih. Tri najbolja prijatelja automobilom odlaze na kampiranje na obalu Crnog mora. Postavljaju šatore na osamljeno mjesto i zauzimaju plažu daleko od ostalih turista. Tamo uživaju sve dok im privatnost ne naruše dvije drske dame koje polažu pravo na tu živopisnu lokaciju.

Film u središte pozornosti stavlja nekoliko tipova likova: ranjivi i romantični veterinar Roman (glumi ga Andrej Mironov), šarmantni diplomat Vadim (Jevgenij Žarikov) i strogi profesor fizičkih znanosti Stepan Sundukov (Gennadij Nilov). S druge strane rasprave tu su pomalo naivna glumica Nataša (Natalija Kustinska) i samouvjerena krotiteljica tigrova Zoja (Natalija Fatejeva). Kao i obično, nitko ne želi popustiti, a dvije su ljepotice odlučne pod svaku cijenu otjerati trojicu muškaraca s obale. Svaka se strana bori za svoje mjesto pod suncem. Koliko god se borili, na kraju će pobijediti ljubav i prijateljstvo, zajedno s duhovitošću i šarmom.

Filmski redatelj Genrih Oganesjan dopustio je svojim glumcima da improviziraju na setu. Njegov je stil toliko suptilan i autentičan da zaboravljate da zapravo gledate film!

Mark Zaharov/Mosfiljm, 1978. Mark Zaharov/Mosfiljm, 1978.

Romantična komedija Marka Zaharova temelji se na drami Jevgenija Švarca, autora drame "Zmaj". To znači da ćete u ovom emocionalno složenom "čudu" od filma vjerojatno pronaći odgovore na mnoga pitanja.

Na jednoj je razini ovo ljubavna priča o princezi i začaranom medvjedu. Paradoksalno, likovi iz bajke nisu karikature. Podsjećaju nas na naše bliske prijatelje, susjede i članove obitelji. Kralj koji obožava svoju kćer; cinični ministar koji je pomalo ženskaroš; smušena dvorska dama čini je osobni život u kaosu; lovac koji plače prije no što ispali metak; nemirni čarobnjak i njegova mudra no iscrpljena supruga.

Jedna je od najmoćnijih scena razgovor Medvjeda i Princeze. "Grliš me kao da na to imaš pravo. I to mi se jako sviđa."

"Obično čudo" film je koji obiluje mudrošću i toplinom.

Eljdar Rjazanov/Mosfiljm, 1982. Eljdar Rjazanov/Mosfiljm, 1982.

Romantični film Eljdara Rjazanova spaja Ljudmilu Gurčenko i Olega Basilašvilija kao nesretnu konobaricu i profinjenog pijanista koji se unatoč svemu zaljubljuju. Vera i Platon upoznaju se u restoranu provincijske željezničke stanice negdje između Moskve i Almatija. To su dvije usamljene četrdesetogodišnje duše u potrazi za istinskim smislom. Kao rezultat njihovog slučajnog susreta, Vera će ostati bez svog sebičnog zaručnika (kojeg je utjelovio sjajni Nikita Mihalkov) i pronaći ljubav svog života, Platona. No nije sve med i mlijeko. Nesretni će pijanist prvo morati u zatvor da bi izdržao kaznu za zločin koji nije počinio.

Iako se u početku čini da "Stanica za dvoje" govori samo o odnosu muškarca i žene, na kraju balade radi se o dobroj volji da se saslušamo i razumijemo.

Sergej Mikaeljan/Lenfiljm, 1982. Sergej Mikaeljan/Lenfiljm, 1982.

Ova inspirativna drama govori o vrijednosti postojanja i ljudskim mogućnostima. Igor (glumi ga Oleg Jankovski) zgodan je bivši sportaš, koji sada radi u tvornici i postupno se uništava pićem. Žene u njemu vide samo bivšeg profesionalnog sportaša, život mu je isprazan i usamljen je. Vera (Jevgenija Gluškova) sušta je suprotnost Igoru. Razumna je, disciplinirana i optimistična. Jedini je problem to što nije velika ljepotica te nije baš popularna kod muškaraca. Usamljenost ubija oboje, zasebno, ali sigurno. Je li moguće pronaći bezuvjetnu ljubav kad vam je prijeko potrebna, poput kisika? Ispostavlja se da u životu ništa nije nemoguće. Ako imate cilj, on je ostvariv. A Vera će Olega naučiti lekciju o vjeri, ljubavi i humanosti.

Gleb Panfilov/Lenfiljm, 1970. Gleb Panfilov/Lenfiljm, 1970.

Tvornička radnica iz provincijskog grada sanja o tome da postane poznata glumica. U međuvremenu glumi vješticu Babu Jagu u lokalnoj amaterskoj glumačkoj sekciji. Jednoga dana našu "wannabe" glumicu, koja se zove Paša Strogova, primijeti redatelj iz Moskve, koji snima film o Ivani Orleanskoj. Paši nudi glavnu ulogu i njezin se život zauvijek mijenja.

"Početak" je očaravajuća romantična drama o ljubavnim poteškoćama s dirljivim završetkom. Inna Čurikova, jedna od najvećih glumica svoje generacije, unijela je u ovaj mozaični film veliku karizmu i mudrost.

Redatelj Gleb Panfilov za ovaj je film 1971. godine u Veneciji dobio nagradu Srebrni lav. Čurikova je za svoj višeslojni prikaz Paše dobila prestižnu nagradu Zlatni lav.