Sedam ruskih filmova koji će vas ganuti do suza

1. Ždralovi lete, 1957.

Mihail Kalatozov/Mosfiljm, 1957.

Boris i Veronika su mladi, lijepi, sretni i zaljubljeni. Planiraju vjenčanje dok se romantično šeću Moskvom sve do svitanja. Po povratku kući saznaju da je upravo te noći izbio rat. Boris odlazi na front kao dobrovoljac, a Veronika je prisiljena u ratnim okolnostima ići drugim putem. Hoće li se oni ikada ponovo sresti? Hoće li preživjeti?

Film "Ždralovi lete" u režiji Mihaila Kalatozova dobio je Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu. On je donio potpuno novu predodžbu o sovjetskom ratnom filmu. Drama se ne događa samo na bojnom polju, nego i duboko iza prve linije fronta. Ratne nedaće i gubici tiču se i civila, a ne samo boraca.

Ovdje pogledajte film s engleskim titlovima.

2. A zore su ovdje tihe, 1972.

Stanislav Rostocki/Filmski studio "Gorki", 1972.

Drugi svjetski rat, 1942. godina. Istočni front, šume u Kareliji na sjeveru Rusije. Zapovjednik odreda Fedot žali se kako se njegovi vojnici napijaju i vesele, ne shvaćajući svu ozbiljnost situacije. Zbog toga mu zapovjedništvo šalje nove vojnike – pet mladih djevojaka koje su tek završile školu. One u šumi otkrivaju desetke nacističkih izviđača, pa se zapovjednik Fedot treba boriti protiv njih, a u odredu ima samo pet djevojaka. Nažalost, neće sve one preživjeti ovu neravnopravnu bitku.

Film je režirao Stanislav Rostocki na temelju romana Borisa Vasiljeva "Zore su ovdje tihe", jedne od najpopularnijih sovjetskih knjiga o Drugom svjetskom ratu. Svi su sovjetski ratni filmovi tužni, ali ovaj će vam slomiti srce.

Ovdje pogledajte film s engleskim titlovima.

3. Samo starci idu u bitku, 1973.

Leonid Bikov/Filmski studio "Dovženko", 1973.

U eskadrilu Crvene armije upravo su pristigli novi piloti, koji su tek završili vojnu školu. Hrabri i neiskusni mladići željni su borbe i jedva čekaju obarati njemačke lovce. Međutim, stariji i iskusniji piloti, koji se tretiraju kao "starci", ne puštaju mlade "pastuhe" u borbu, jer znaju koliko su ti letovi opasni i ne žure, želeći da se mladići još malo uvježbaju. Eskadrila je nevjerojatno složna, ima čak i svoj vlastiti amaterski orkestar. Gledatelj od sveg srca zavoli svakog pilota prije nego što sazna da se neće svi oni vratiti iz svojih misija...

Redatelj Leonid Bikov ujedno igra i glavnu ulogu. Ovo je jedan od najpopularnijih filmova o Drugom svjetskom ratu. Uvijek se na Dan pobjede prikazuje na ruskoj televiziji. U filmu je ovjekovečena i čuvena ratna pjesma "Smugljanka", koja je još uvijek nevjerojatno popularna u Rusiji.

Ovdje pogledajte film s engleskim titlovima.

4. Bijeli Bim Crno uho, 1977.

Stanislav Rostocki/Filmski studio "Gorki",1977.

Engleski seter po imenu Bim sav je bijeli, no ima crno uho. Njegov vlasnik Ivan, umirovljeni veteran Drugog svjetskog rata, vodi Bima u šumu u lov, gdje oni zajedno lijepo provode vrijeme. Jednoga je dana Ivan prisiljen otići na operaciju, pa moli susjeda da povede računa o Bimu. Pas, međutim, bježi i počinje tragati za svojim vlasnikom. Hoće li oni ponovo biti zajedno? Nećemo da otkriti.

Film redatelja Stanislava Rostockog nominiran je za Oscara u kategoriji "najbolji film na stranom jeziku". Proglašen je filmom godine u anketi čitatelja lista "Sovetskij ekran". To je i razumljivo. Kada pogledate film, shvatit ćete da je legenda o psu Hachiku lagana šetnja kroz park!

Ovdje pogledajte film s engleskim titlovima.

5. Niste ni sanjali, 1981.

Ilja Frez/Filmski studio "Gorki", 1981.

Roma i Katja su tinejdžeri koji se zaljubljuju jedno u drugo. Romina majka je, međutim, protiv te veze. Ljubomorna je prema Katji i ne voli je zato što je Romin otac u djetinjstvu bio zaljubljen u Katjinu majku. Zato Romina majka pokušava pokvariti odnose svoga sina i njegove djevojke i razdvojiti ih. Naravno, time postiže samo da se situacija pogorša...

U sovjetskom su filmu djeca i tinejdžeri često prikazivani u kontekstu djetinjstva i zabavnih igara ili, naprotiv, u herojskim i visoko moralnim scenama. Ovo ostvarenje redatelja Ilje Freza jedna je od rijetkih sovjetskih drama o tinejdžerima koje su posvećene temi ljubavi. Soundtrack je vrlo dirljiva i popularna pjesma.

Ovdje pogledajte film s engleskim titlovima.

6. Sibirski brijač, 1998.

Nikita Mihalkov/Studio "TriTe", 1998.

Radnja se događa krajem 19. stoljeća. Američki inženjer donio je u Rusiju svoj novi izum – stroj koji može automatski sjeći šumu. Na tom ga putu prati mlada i lijepa Amerikanka Jane. Ona sreće pitomca vojne škole i oni se, naravno, zaljubljuju jedno u drugo. Ali, po principu "mladost-ludost", mladi pitomac časničke škole završava u Sibiru. Hoće li ga se Jane sjetiti?

Ovo će vam epsko ostvarenje redatelja Nikite Mihalkova izazvati i suze i smijeh i divljenje. A pokazat će vam i mnoge strane života u carskoj Rusiji, od carskih i plemićkih krugova do običnih seljaka. U glavnoj ženskoj ulozi je Julia Ormond, a njezin partner je poznati ruski glumac Oleg Menjšikov.

Ovdje pogledajte film s engleskim titlovima.

7. Bez ljubavi, 2017.

Andrej Zvjagincev/"Non-Stop Production", 2017.

Boris i Ženja su muž i žena, ali među njima više nema ljubavi. Odlučuju se razvesti, s tim što nijedno ne želi preuzeti brigu o sinu Aljoši. Oboje misle da će im on samo smetati u novom životu. Aljoša je slučajno čuo razgovor među njima i to ga toliko potresa da on bježi od kuće. Roditelji tek nakon izvjesnog vremena shvate da je dječak nestao i počinju ga tražiti pomoću drugih ljudi...

Redatelj je Andrej Zvjagincev. Ovaj film je na Filmskom festivalu u Cannesu dobio specijalnu nagradu žirija i nominiran je kako za Oscara, tako i za Zlatni globus kao najbolji film na stranom jeziku.

Ovdje pogledajte film s engleskim titlovima.