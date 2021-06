Upoznajte rusku izreku "more do koljena"

Koje je rusko more toliko plitko? Kakve to veze ima s pijanim ljudima? U kojim situacijama Rusi koriste ovu čudnu frazu?

Rusi vole poslovice i virtuozno ih koriste u svakojakim situacijama. Stranac koji želi znati ruski kao svoj materinji jezik i razumjeti "tajnu ruske duše" mora poznavati bar osnovne izreke i poslovice.

Mi ćemo vam pomoći da ih savladate! Jedna od najpopularnijih glasi "more po koleno" (more do koljena).

Što to znači?

Ovako se obično kaže za hrabre ljude koji osjećaju da su kadri osvojiti svijet i pomicati planine. Na primjer: "Kada sam rodila, osjetila sam da mi je more do koljena i da mogu sve prebroditi!"

U posljednje vrijeme ova fraza nema negativnu konotaciju, ali ju je imala u prošlosti, kada je opisivala ljude koji se samo hvale da su kadri učiniti što god požele.

Skriveni smisao izreke

Danas se izraz "more do koljena" koristi kao izreka, ali je to zapravo samo jedan dio poslovice, koja u cjelini glasi ovako: "Pijanome more do koljena, a lokva do ušiju."

Pijan čovjek često osjeća da je nevjerojatno hrabar i sposoban na sve, pa i pregaziti more, a zapravo se može utopiti u običnoj bari. Istini za volju, to se može reći za mnoge ljude, a ne samo za pijanice.