Čuvene ruske bajke u LEGO kockicama (FOTOGRAFIJE)

Ilustrator Artjom Bizjajev iz Sankt-Peterburga napravio je profil na Instagramu gdje svaki tjedan objavljuje nove koncepte kompleta LEGO kockica inspirirane popularnim ruskim bajkama.

Jedan od njegovih prvih radova bio je komplet vezan za bajku "Morozko", u kojoj se govori o susretu sirote djevojke Nastenjke s Morozkom, glavnim duhom ruske zime. Komplet sadrži bajkoviti zimski dvorac, Nastenjku i samog Morozka u kočijama koje vuku tri bijela konja.

Drugi je komplet posvećen slavenskom šumskom duhu koji se zove Staričok-Borovičok.

"Borovičok je šumski duh koji je ’zadužen’ za gljive i bobičaste plodove. On i sam nalikuje na gljivu, zato što na glavi nosi ogromnu smeđu kapu. Pored toga, ima i čarobnu frulu koja mu pomaže da njeguje nisko šumsko raslinje", objašnjava Artjom u opisu svog rada.

Autor je jedan rad posvetio bajci o "blesavom Jemelji". On je kroz otvor napravljen u ledu slučajno ulovio štuku koja govori i ona mu je priopćila tajne riječi koje ispunjavaju svaku želju kada se izgovore.

"I sada se on veseli vozeći se na peći ulicama pokrivenim snijegom i plašeći prolaznike", piše Artjom.

U sljedećem je kompletu Bizjajev napravio scenu iz poeme Aleksandra Puškina "Ruslan i Ljudmila", u kojoj se Ruslan susreće s glavom diva i pronalazi čarobni mač kojim pobjeđuje čarobnjaka i spašava otetu Ljudmilu.

Komplet sa šatorom i ratobornom princezom koja nosi mač posvećen je bajci o Mariji Morevnoj. U bajci Marijin muž Ivan Carević slučajno oslobađa zlog čarobnjaka Koščeja Besmrtnog, a ovaj otima Mariju. Ivan Carević čini sve kako bi spasio ženu iz Koščejevih kandži, ali, sudeći po konceptu, ona je i sama kadra obraniti se.

Zasad posljednji Artjomov komplet pokazuje Koščeja Besmrtnog, istog onog čarobnjaka, koji krade zaručnice i žene.

"On izgleda kao suhonjavi starac, ali ima veliku snagu i vješto se umije pretvoriti u nešto drugo. Svi smatraju da je on besmrtan, no ipak ga može ubiti onaj tko izvrši sljedeći zadatak – tko pronađe otok Bujan, stigne do Crne litice, odsječe drevni hrast, skine sanduk koji je lancem zakovan u njegovoj krošnji, uhvati zeca koji sjedi u sanduku, a zatim patku koja sjedi u zecu, razbije jaje od patke i slomi iglu izvađenu iz tog jajeta", tako je Bizjajev opisao ovog junaka ruskih bajki.

Artjom je u siječnju 2021. godine na stranici LEGO IDEAS objavio konceptualni komplet na temu Babe Jage, poznate zle junakinje slavenskih bajki. Prema uvjetima natječaja, na ovoj stranici rad mora skupiti 10 000 glasova i tada će kompanija razmotriti mogućnost da taj komplet napravi i pusti u prodaju.

Baba Jaga je za deset dana prikupila potreban broj glasova. Bizjajev kaže da će rezultati natječaja biti poznati u rujnu 2021. godine.