Najjezivija bića sibirske epike

Na teritoriju ruskog Dalekog istoka od davnih su vremena živjeli autohtoni narodi Udegejci, Nanajci, Oroči, Nivhi i Tazi. Oni imaju specifično shvaćanje svijeta koji ih okružuje. Pojedini pripadnici ovih etnosa i danas vjeruju da je svijet pun raznih bića i čarobnih životinja, i da ta stvorenja pomažu ljudima ili čine zlo. Od davnina se čarobni svijet u svijesti ovih naroda isprepliće sa stvarnošću, i takva se predodžba prenosi s koljena na koljeno. Ova je epika u sovjetsko doba zapisana i objavljena u vidu knjiga. Ovdje predstavljamo najneobičnija bića iz tih bajki.

8. Djulen

Djulen iz nanajske priče "Garlamdi, precizni strijelac" A. A. Pasar, G.D. Pavlišin/Izdavačka kuća "Mališ", 1990. A. A. Pasar, G.D. Pavlišin/Izdavačka kuća "Mališ", 1990.

Ovaj simpatični drveni čovječuljak živi u kućama i čuva njihove stanare. Ovo je najsimpatičnije stvorenje na našem popisu. Djulen praktički ne izlazi ljudima na oči, ali uvijek vodi računa o njima i plaši zle duhove.

Iako je prilično skriven, priamurski kućni duh može i stupiti u kontakt s ljudima, ukoliko obitelji zaprijeti opasnost. Djulen najčešće generacijama živi u istoj obitelji i na čaroban način pomaže ljudima u rješavanju velikih i malih problema.

7. Morski starac Tajrnadz

Morski starac Tajrnadz iz dijafilma "Hrabri Azmun: Amurska priča" D. Nagiškin, A. Vinokurov, L. Švarcman/Studio "Diafiljm",1972. D. Nagiškin, A. Vinokurov, L. Švarcman/Studio "Diafiljm",1972.

Ovaj djedica pazi da u svim vodama uvijek bude dovoljno ribe. Doduše, to mu ne polazi uvijek za rukom. Jednom se htio odmoriti te je malo zadrijemao, ali je spavao nekoliko dana, tako da je u rijeci Amur nestalo ribe. Međutim, čim se probudio ravnoteža se ponovno uspostavila, jer se riba vratila u Amur i druge rijeke i jezera u tom kraju. Djed Tajrnadz ponekad može biti i surov, no to se događa krajnje rijetko.

6. Močvarni čovjek Boko

Močvarni čovjek Boko iz crtanog filma "Srce junaka" Boris Dežkin, Gennadij Filippov/Sojuzmuljtfiljm, 1951. Boris Dežkin, Gennadij Filippov/Sojuzmuljtfiljm, 1951.

E, za ovo biće se već može reći da je opasno po čovjeka. Od močvarnog "čovječuljka" s jednom rukom i jednom nogom naizgled ne prijeti nikakva opasnost, no i pored vidljivih fizičkih nedostataka Boko može manipulirati ljudima i prisiliti ih da zagaze dublje u močvaru i glib.

S druge strane, lukav ga čovjek može i prevariti. Neobično je što ovaj nezgrapni stvor voli skakati, i to vrlo visoko, čak do oblaka.

Ako netko izrazi sumnju da Boko može toliko visoko skočiti, on će se odmah potruditi to dokazati. I dok je on u oblacima, čovjek mirno može izaći iz močvare.

5. Kakzamu

Kakzamu iz knjige "Amurske priče" D. Nagiškin, G. Pavlišin/Izdavačka kuća "Reč", 2014. D. Nagiškin, G. Pavlišin/Izdavačka kuća "Reč", 2014.

Ovo je kameni div koji ljude jednim dodirom pretvara u živo kamenje koje može govoriti, čak se i kretati, premda dosta sporo. Ljudi pretvoreni u kamen i dalje imaju razum, ali više ne mogu utjecati na svoju sudbinu. Doduše, ako Kakzamu poželi, on može i vratiti čovjeka u normalno stanje.

Uglavnom, ovog stvora je praktički nemoguće pobijediti silom. Spas je samo u lukavstvu. Jedan junak drevnih bajki je izrazio sumnju da ga div može vratiti u normalno stanje. Naravno, čim je vraćen, odmah je dao petama vjetra.

Pa ipak, najbolje je nikada ne sresti ovog diva, jer su velike šanse da će čovjek postati običan ukras njegovog osobnog vrta.

4. Tigrodlak

Tigrodlaci iz knjige "Amurske priče" D. Nagiškin, G. Pavlišin/Izdavačka kuća "Reč", 2014. D. Nagiškin, G. Pavlišin/Izdavačka kuća "Reč", 2014.

Svi od djetinjstva znamo za vukodlaka, a ovo je tigrodlak. Ova bića obitavaju u Priamurju, veoma su snažna i pametna. Tko naiđe na tigrodlaka u tajgi, taj je nadrapao. Premda, nije sve baš tako strašno kao što izgleda na prvi pogled. Stvar je u tome što se čovjek s ovim bićima može nagoditi. Događalo se čak i da ljudi osnuju obitelj s tigrodlakom. Primjerice, tigrica je otela jednog junaka drevnih bajki i prisilila ga da joj bude muž. Doduše, on se nije pretjerano niti bunio.

3. Drvo ljudožder

Drva ljudožderi iz knjige "Amurske priče" D. Nagiškin, G. Pavlišin/Izdavačka kuća "Reč", 2014. D. Nagiškin, G. Pavlišin/Izdavačka kuća "Reč", 2014.

Ovo drveće rado jede meso, čak i ljudsko. Takvo drvo se može odobrovoljiti samo ako mu čovjek baci komad mesa i odmah pobjegne. Drvo ne može trčati, ali može dohvati čovjeka dugim granama.

2. Zmija Simu

Zmija Simu iz knjige "Amurske priče" D. Nagiškin, G. Pavlišin/Izdavačka kuća "Reč", 2014. D. Nagiškin, G. Pavlišin/Izdavačka kuća "Reč", 2014.

Ogromna zmija Simu utjeruje strah u kosti čak i vrlo hrabrim junacima. Riga vatru i može spaliti cijelo selo. Osim toga, ona je ljudožder. Lovci su je mnogo puta pokušavali ubiti, ali uzalud. Samo joj je jedan junak uspio doći glave, ali opet ne snagom, nego lukavstvom. Prišao joj je i, prije nego što je ona izrigala vatru, ubacio joj u čeljust kotao od lijevanog željeza sa smolom. Tako je zmija Simu skončala.

1. Ptica Kori

Ptica Kori iz nanajske priče "Garlamdi, precizni strijelac" A. A. Pasar, G.D. Pavlišin/Izdavačka kuća "Mališ", 1990. A. A. Pasar, G.D. Pavlišin/Izdavačka kuća "Mališ", 1990.

Ptica Kori je toliko velika da može krilima zakloniti nebo. Ima perje od čelika, jake kandže i vatrene oči. Običan čovjek s njom ne može izaći na kraj. Postoji samo jedan izlaz. Ptica Kori voli zagonetke. Čovjek mora reći zagonetku, a ona se trudi odgonetnuti je. Kome ne odgonetne tri zagonetke, taj je slobodan. Postoji još jedan način borbe protiv ovog čudovišta - pticu treba pogoditi začaranom strijelom ravno u grlo, jer joj je to slaba točka.