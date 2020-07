10 sovjetskih animiranih filmova i Disneyevi dvojnici

1. Pinokio / Buratino

Ben Sharpsteen, Hamilton Luske/Walt Disney Productions, 1940, Leonid Nečajev/Belarusfilm, 1976. Ben Sharpsteen, Hamilton Luske/Walt Disney Productions, 1940, Leonid Nečajev/Belarusfilm, 1976.

Uređivajući ruski prijevod talijanske bajke Pinokijeve pustolovine, pisac Aleksej Tolstoj uveo je veliki broj promjena, kako bi knjigu što bolje adaptirao za male ruske čitatelje. Na kraju je odlučio napraviti svoju verziju istoimene priče, koju je i objavio 1936. Filmska adaptacija iz 1976. kultni je film u SSSR-u.

Buratino, rusku verziju Pinokija odlikuje nekoliko važnih razlika od njegovog talijanskog brata. Prvo, nos mu ne raste kada laže (a budući da se radi o dobrom sovjetskom dječaku, koji ne laže). Buratino je ujedno i jako pozitivan mladić, uvijek gledajući na svijet optimistično i ne pati kao Pinokio.

Sovjetska knjiga i film imaju i dodatne likove i priče, kao npr. Kornjača Tortilja, koja čuva Zlatni Ključ koji donosi sreću.

2. Winnie Pooh / Vinnie Puh

John Lounsbery, Wolfgang Reitherman/Walt Disney Productions, 1977.; Fjodor Hitruk/Sojuzmultfilm, 1969. John Lounsbery, Wolfgang Reitherman/Walt Disney Productions, 1977.; Fjodor Hitruk/Sojuzmultfilm, 1969.

Priča A.A Milnea također je dobila slobodni prijevod za sovjetsku djecu, kojeg je napravio pisac Boris Zahoder. No, Winnie the Pooh postao je još popularniji u SSSR-u nakon tri animirana filma sovjetskog studija Sojuzmultfilm iz 1969,, 1971, i 1972., koje je režirao Fjodor Hitruk.

Sovjetski Winnie zapravo nema Christophera Robina… niti prijatelje kao što su Kanga ili Tigger. Film pokriva samo nekoliko radnji koje je napisao Milne i adaptirao Disney. Sovjetski Winnie ulazi u uske prostore, nakon što se najeo meda. Eeyore gubi rep, kojeg duo Winnie i Piglet vraćaju kao rođendanski poklon. Naravno, sovjetski Winnie daje sve od sebe kako bi dohvatio med s visokog stabla.

3. Snježna Kraljica / Frozen

Chris Buck, Jennifer Lee/Walt Disney, 2019; Lev Atamanov/Sojuzmultfim, 1957. Chris Buck, Jennifer Lee/Walt Disney, 2019; Lev Atamanov/Sojuzmultfim, 1957. Jedan od novijih filmova koji je postao popularan posljednjih godina, Frozen, ima svog sovjetskog prethodnika iz 1957. Oba su inspirirana bajkom Hansa Christiana Andersena. Dramatična razlika leži u tome, što u sovjetskom filmu Gerda herojski putuje sama tražeći svog brata Kaia, kojeg je začarala zla Snježna Kraljica. Još jedna razlika je u tome što je Disneyeva Elsa zapravo sestra od Snježne Kraljice, te također ima čarobne moći, koje skriva cijeli život. Sovjetska djevojčica Gerda nema čarobne moći, a njezina motivacija je ljubav prema bratu, koja joj pomaže da se odupre snažnoj Snježnoj Kraljici.

4. Tom i Jerry / Čekaj samo malo!

Ben Washam/MGM Cartoons,1966.; Vjačeslav Kotjonočkin/Sojuzmultfilm, 1969. Ben Washam/MGM Cartoons,1966.; Vjačeslav Kotjonočkin/Sojuzmultfilm, 1969. Službeno, sovjetski animiran film nema nikakve veze s američkim animiranim filmom Tom & Jerry, no, sličnosti su očite. Američka verzija ima Toma, mačku i Jerrya, miša. Sovjetska verzija ima Vuka i Zeca. Za razliku od Toma i Jerrya, sovjetski likovi pričaju i puno su više "čovjekoliki", nose odjeću, koriste javni prijevoz, te nisu zatvoreni u kući. Vuk je zapravo frajer - puši, pije pivo i nosi kožnu jaknu. A Zec je kao Jerry, jako pametan i ruga se svom nasilniku na vrlo grube načine.

5. Alisa u zemlji čudesa

Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske/Walt Disney Productions, 1951.; Efrem Pružanskij/Kievnaučfilm, 1981. Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske/Walt Disney Productions, 1951.; Efrem Pružanskij/Kievnaučfilm, 1981. Priču Lewisa Carrolla Alice in Wonderland (Alisa u zemlji čudesa), adaptirao je Disney 1951., a 1981. sovjetski studio Kijevnaučfilm. Sovjetska verzija nema lika Kralj Srce, te epizode s Alisinim suzama. No, Disneyeva verzija uzela je samo scenu s Tweedledumom i Tweedledee iz nastavka Through the Looking-Glass (Alisa s one strane ogledala), Sovjeti su s druge strane napravili serija iz svake od knjiga.

6. Snjeguljica i sedam patuljaka / Priča o mrtvoj princezi i sedam vitezova

David Hand/Walt Disney Productions, 1937; Ivan Ivanov-Vano/Sojuzmultfim, 1951. David Hand/Walt Disney Productions, 1937; Ivan Ivanov-Vano/Sojuzmultfim, 1951. Priča o prekrasnoj mladoj djevojci, koja bude otrovana, popularna je u folkloru velikog broja zemalja. Disneyeva priča se temelji na priči braće Grimm iz 1812., dok je Sojuzmultfilm napravio adaptaciju Puškinove priče iz 1833.

Snjeguljica i Ruska princeza imaju zavidne maćehe, koje su ljubomorne na njihovu ljepotu, te ih izbacuju iz njihovih kuća. Jedna od glavnih razlika leži u naslovu - umjesto pronalaska skloništa u domu patuljaka, ruska princeza upoznaje viteza. Obje djevojke otrovane su otrovnom jabukom. Sretan završetak je sličan - princ pronađe svoju voljenu, poljubi je i spasi, te se naposlijetku vjenčaju.

7. Ljepotica i zvijer / Crveni cvijet

Gary Trousdale, Kirk Wise/Walt Disney Pictures, 1991.; Lev Atamanov/Sojuzmultfilm, 1952. Gary Trousdale, Kirk Wise/Walt Disney Pictures, 1991.; Lev Atamanov/Sojuzmultfilm, 1952. Ljepotica i zvijer je popularna narodna priča širom Europe, priča koja je adaptirana u rusku bajku naziva Crveni cvijet u 19. stoljeću, autora Sergeja Aksakova. Što je drukčije kod Crvenog cvijeta? U toj priči također postoji otac koji puno radi, no kao trgovac koji ide na daleka oceanska putovanja na udaljene otoke. Dok Disneyeva Belle je jedina kćer, ruska Nastja ima dvije starije sestre. Dok se priprema za još jedan put, otac pita sve tri, što žele da im donese kad se vrati. Dvije kćeri traže skupe poklone, ali Nastja želi samo crveni cvijet.

Pogođen olujeom, otac se nađe na nepoznatom otoku, gdje sreće zastrašujuću zvijer, koja mu naređuje da mu dovede jednu od svojih kćeri ili da zauvijek ostane sam. Otac se vrati i ispriča svoju tužnu priču prijatelju, koju je slučajno čula Nastja i odlučila spasiti oca. Ode na otok i zaljubi se u zvijer. No, sestre obuzme ljubomora i pokušavaju uništiti njihovu vezu.

8. Knjiga o džungli / Mowglijeve avanture

Wolfgang Reitherman/Walt Disney Productions, 1967.; Roman Davidov/Sojuzmultfilm, 1973. Wolfgang Reitherman/Walt Disney Productions, 1967.; Roman Davidov/Sojuzmultfilm, 1973. Oba animirana filma temelje se na knjizi Rudyarda Kiplinga The Jungle Book o divljem dječaku, kojeg su u indijskim džunglama odgojile životinje. Dok je Disneyeva priča iz 1967. pozitivnija s medvjedima koji pjevaju i veselim svijetom divljine, sovjetska verzija iz 1973. je o preživljavanju u džungli po zakonu prirode. Puna je drame, hrabrosti i metafora pravih ljudskih problema.

9. Mala sirena / Rusaločka

Ron Clements, John Musker/Walt Disney Pictures, 1989.; Ivan Aksenčuk/Sojuzmultfilm, 1968. Ron Clements, John Musker/Walt Disney Pictures, 1989.; Ivan Aksenčuk/Sojuzmultfilm, 1968. Veseo i bajkovit Disneyev klasik iz 1989. godine nema puno zajedničkog s mračnom sovjetskom dramom snimljenom 1968. godine, a iskreno, sumnjamo da je i pametno da djeca gledaju istu, iako je bliže originalu Hansa Christiana Andersena.

U sovjetskoj verziji nećete vidjeti veselog raka Sebastijana ili ribu Floundera, a nećete ni Ariel vidjeti u grudnjaku od morskih školjki. No, glavna priča je slična - sovjetska sirena spasi prekrasnog princa i postigne dogovor s morskom vješticom - dobit će noge, no i izgubiti glas ako je princ ne poljubi, a u sovjetskoj verziji ako princ oženi nekog drugoga. No, Disneyeva priča ima sretan završetak, za razliku od sovjetske - upozorenje, slijedi otkrivanje kraja - sirena umire.

10. Pepeljuga / Zoluška

Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson/Walt Disney Productions, 1950.; Nadezhda Koševerova/Lenfilm, 1947. Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson/Walt Disney Productions, 1950.; Nadezhda Koševerova/Lenfilm, 1947. Sovjetski mjuzikl iz 1947. godine je sovjetska verzija predstave Jevgenija Švarca, temeljena na priči Charlesa Perraulta. Malu djevojčicu zlostavlja maćeha i njezine kćeri, koje je tjeraju da radi sav posao u kući.

U usporedbi s Disneyevom verzijom iz 1950., sovjetska verzija je bliža originalu. Pepeljugin otac je živ, no jednostavno je predobar i plah čovjek, da bi se suprotstavio svojoj ženi. No, na kraju podrži Pepeljugu, koja dokaže da njoj pripadaju staklene cipele.