Simpsoni i Rusija: Povijest ljubavi i mržnje

Ruski televizijski kanal „2x2” je odlučio ne prikazati novu epizodu „Simpsona”, u kojoj Homer u crkvi igra igricu sličnu „Pokemon Go“. Isto to je radio i videobloger Ruslan Sokolovski, kojem trenutno prijeti 3,5 godina zatvora zbog vrijeđanja osjećaja vjernika.

Ovo nije prvi put da „Simpsoni” parodiraju ruske realije. Donosimo najslikovitije epizode rusko-simpsonovskih odnosa.

Noćna mora kapitalista

Homer Simpson odlazi služiti u mornaricu i igrom slučaja postaje kapetan podmornice, koja također igrom slučaja završi u teritorijalnim vodama Rusije. Predstavnik Rusije pri UN-u govori: „Sovjetski Savez će pustiti vaš brod.“ „Ali mislili smo da ste se vi raspali!“, odgovara američki predstavnik. „Šalili smo se!“, odgovara ruski diplomat, a ploča s natpisom RUSSIA se pretvara u ploču s natpisom USSR. Na Crvenom trgu se zavijori crvena zastava, iz atrakcija na ulici izlaze tenkovi, ponovno se podiže Berlinski zid i Lenjin ustaje iz groba, uzvikujući „Dolje kapitalizam!”

Medvjed koji prodaje slatkiše

Lisa Simpson se izgubila i zalutala u rusku četvrt. I jako se preplašila – ne samo da oko nje na nepoznatom pismu piše „Kobasice“, „Ljekarna“ ili „Knjižara“, nego su i ljudi koji na ulici igraju šah odjeveni kao seljaci s početka 20. stoljeća – uz to i govore čudno, emocionalno i mašući rukama. No, kako je mogla znati da joj pokušavaju pomoći? Posljednja kap je bio medvjed koji prodaje slatkiše na ulici. Lisa bježi u drugom smjeru i konačno stiže do telefonske govornice s tradicionalnom ruskom crkvenom kupolom.

Gorbačov i herpes, Jeljcin i alkoholizam

Prvi i jedini predsjednik SSSR-a Mihail Gorbačov pojavljuje se u epizodi „Dva loša susjeda“. Pored Simpsona se doseljava George H. W. Bush. Homer i on se posvađaju, što dovodi do tuče. Usred tuče u posjet Bushu stiže Gorbačov. „Doveo si prijatelja komunjaru da ti pomogne u prljavoj borbi?“, kaže ogorčeni Simpson.

Pojavljuje se i Georgeova žena Barbara koja zahtjeva da se ispriča susjedu. „Barbara, ne smijemo pokazati slabost pred Rusima“, protestira George, no na kraju odustaje i ispriča se.

Ako Gorbačov i jest prikazan kao neutralan lik (osim kada klaun Krusty tvrdi da na glavi ima herpes), prvi ruski predsjednik Boris Jeljcin je u jednoj od epizoda prikazan kao najveći svjetski alkoholičar. Kada se Homer napije u kafiću, alkotest pokaže najviši stupanj pijanstva pod nazivom „Boris Jeljcin“.

Podmukli Putin

Tvorci animirane serije dvaput su se referirali na poznatu fotografiju na kojoj Vladimir Putin bez majice jaše na konju. U jednoj se epizodi pojavljuje sasvim kratko: Maggie, koja je stekla magične sposobnosti, oblači mu košulju, a zatim nastavlja raditi druga čuda.

U epizodi snimljenoj u listopadu 2016. godine Homer dolazi glasovati na američkim predsjedničkim izborima. Bradati čovjek u redu ga uvjerava da glasa za Trumpa koji će ponovno učiniti Rusiju velikom. Nakon što se bradonja i Homer porječkaju, dolazi do naguravanja i Homer mu skine bradu te se ispostavi da se radi o Putinu. On mirno odlazi u kabinu za glasanje, nakon čega odlazi u daljinu na konju, uz obećanje da će Trump osvojiti 102% glasova.

Djevojke i automobili

Bart Simpson se zaljubi u lijepu rusku djevojčicu Ženju i kreće s njom na satove klavira, iako mrzi taj instrument. U svojim snovima on vidi kako zajedno odlaze u Rusiju i idu pogledati Lenjina u mauzoleju. Međutim, Ženja je pristala davati Bartu satove klavira samo zato što je Bartova majka Marge pristala naučiti Ženjinog oca Slavu voziti automobil.

Usput rečeno, Homer Simpson vozi ruski „Žiguli“ VAZ-2105, barem sudeći po promotivnom video za 17. sezonu, u kojem su poznati crtani likovi zamijenjeni stvarnim ljudima.

Ruski odgovor

U Rusiji su „Simpsoni” u više navrata bili kritizirani zbog nasilja, „propagande antisocijalnog ponašanja” i prikazivanja disfunkcionalnih odnosa u obitelji. Ipak, treba reći da i u Sjedinjenim Državama „Simpsoni“ nisu bili podvrgnuti ništa manjoj kritici za iste stvari.

Dosad su svi pokušaji aktivista da se animirana serija zabrani bili neuspješni. 2008. godine je sud na kratko vrijeme od kanala „2x2“ zatražio da obustavi emitiranje niza serija, uključujući „Simpsone“, no nakon protesta u Moskvi i Sankt-Peterburgu odluka je poništena. Čini se da je kanal ovaj put odlučio igrati na sigurno kako bi izbjegao čak i privremene sankcije.