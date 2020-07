10 klasičnih ruskih animiranih filmova koje morate pogledati

Crtani filmovi uz koje smo odrasli uvijek zauzimaju posebno mjesto u našim srcima. No čak i ako niste odrasli u Sovjetskom Savezu, kada budete gledali ovih deset ruskih klasika animacije sigurno će vas preplavitis val nostalgije. Svaki od njih njeguje specifičan vizualni stil koji je istovremeno potpuno prepoznatljiv i apsolutno nezaboravan.

Čeburaška

Čeburaška je nesumnjivo najpoznatiji ruski animirani junak. Prepoznatljiv je širom svijeta, a u Japanu ima posebno puno obožavatelja. Ovo neodoljivo malo biće nalik na medvjedića s ogromnim očima najsimpatičniji je ruski crtani junak svih vremena.

Priča o Čeburaški počinje njegovim dolaskom u Moskvu u kutiji s narančama. Ubrzo pronalazi prijatelja u nježnom i ljubaznom krokodilu po imenu Gena. Oni zajedno doživljavaju brojne avanture: grade kuću za usamljene, pomažu pionirima i čiste šume i potoke u Moskvi.

Bremenski svirači

Bremenski svirači su uzbudljiv glazbeni animirani film zasnovan na istoimenoj bajci braće Grimm. Crtić prati dogodovštine ansambla putujućih glazbenika u srednjovjekovnoj Njemačkoj, no to nisu obični glazbenici. Osim vodećeg pjevača, Trubadura, ansambl čine životinje: mačka, pas, pijetao i magarac. Osim toga, primamljiv glazbeni stil je mnogo više u duhu rock and rolla nego što bi se moglo očekivati od jedne srednjovjekovne grupe.

Ježić u magli

Ježić u magli je remek-djelo animatora Jurija Norštejna i predstavlja istinski trijumf u svjetskoj kinematografiji. Ovaj nezaboravni crtani film je 2003. godine proglašen najboljim svih vremena u anketi provedenoj među 140 filmskih kritičara i animatora iz cijelog svijeta na Festivalu animiranog filma Laputa u Japanu. Malo drugačiji znak međunarodnog priznanja je parodija na ovaj crtić iz 2009. godine u epizodi Spies Reminiscent of Us američke animirane serije Family Guy.

Ovaj je vječni klasik očarao milijune gledatelja, a u Rusiji je česta inspiracija za internetske memove. Film je priča o Ježiću koji izgubi put idući u goste kod Medvjedića na čaj. U gustoj magli gubi put i nailazi na mnoge tajanstvene životinje, suočavajući se sa svojim strahovima. Na kraju ipak stiže kod svog prijatelja i oni zajedno piju čaj gledajući u zvijezde.

Winnie Pooh

Temeljen na knjizi engleskog pisca Alana Milnea, ruski Winnie Pooh je nešto sasvim drugačije od Disneyjeve verzije koju poznaje većina ljudi.

Premda i američka i ruska verzija prikazuju šumskog medvjedića koji obožava med, među njima ima mnogo razlika. Dok američki Winnie ima ugodan i nježan karakter, ruski Winnie je domišljat i hiperaktivan. U prvoj od tri epizode ruskog filma on balonom leti do pčelinje košnice i pretvara se da je oblak kako bi prevario pčele. Također uvijek se šeta po ekranu pjevušeći pomalo apsurdne pjesmice brzog ritma. Ruski Winnie je stvarno specifičan i beskrajno zabavan lik kojeg morate upoznati!

Dječak i Karlsson

Kao i ruski Winnie Pooh, Dječak i Karlsson je primjer kako je ruska animacija udahnula novi uzbudljiv život likovima nastalim u drugim zemljama. Dječak i Karlsson je ruska adaptacija priče švedske spisateljice Astrid Lindgren (najpoznatija je po Pipi Dugoj Čarapi). U crtanom se filmu radi o usamljenom dječaku koji očajnički želi psa. S obzirom na to da ga ne može dobiti, on izmišlja Karlssona, nestašnog izmišljenog prijatelja koji umije letjeti. Oni zajedno dospijevaju u svakakve nevolje za koje Dječak, naravno, mora snositi krivicu.

Prostokvašino

Animirana serija Prostokvašino je priča o malom dječaku pod nadimkom Ujo Fjodor koji odlazi od kuće kako bi živio u selu Prostokvašinom s mačkom i psom. Ova se popularna serija još uvijek spominje u svakodnevnom govoru u Rusiji. Čak se i jedan popularni ruski mliječni proizvod zove "Prostokvašino" po ovom crtanom filmu.

Kao i u zapletu Dječaka i Karlssona, Ujo Fjodor očajnički želi kućnog ljubimca. No njegovi mu ga roditelji ne žele nabaviti. I Dječak i Fjodor na autoritet roditelja reagiraju tako što stvaraju izmišljeni svijet s likovima koji ih razumiju.

Bio jednom jedan pas

Nakon što je vjerno služio svojoj obitelji, starog psa izbacuju iz kuće, jer je zakazao u obavljanju svoje dužnosti čuvara. Sam i tužan u šumi pas susreće starog neprijatelja: vuka. Oni zajedno kuju plan da ponovo pridobiju stare gazde psa tako što im otimaju dijete. Plan uspijeva i pas je ubrzo ponovo sa svojom obitelji.

Osim ovog simpatičnog zapleta, Bio jednom jedan pas također nudi predivan prikaz života ukrajinskog sela. Prepun lijepih pejzaža, tradicionalnih nošnji i starinskih narodnih pjesama, ovaj film je pravo uživanje za oko i uho.

Putovanje jednog mrava

Putovanje jednog mrava je čarobno ostvarenje Eduarda Nazarova, autora ranije spomenutog filma Bio jednom jedan pas. Njegova nas animacija ovoga puta vodi u uzavreli, treperavi svijet šumskih insekata.

Mladi mrav se pokušava popeti na drvo i uživa u zalasku sunca. Iznenadni nalet vjetra ga odnosi daleko od mravinjaka. Suviše je povrijeđen da bi se sam vratio kući prije mraka. Situacija izgleda beznadno. Ali nekoliko buba koje sretne, svaka sa svojim jedinstvenim karakterom, plemenito ga vraća kući.

Priča nad pričama

Priča nad pričama je još jedno klasično ostvarenje legendarnog animatora Jurija Norštejna. Kao i Ježić u magli, ovo Norštejnovo djelo se smatra jednim od najboljih animiranih filmova svih vremena.

Kroz niz egzistencijalnih epizoda Priča nad pričama preispituje prirodu sjećanja iz djetinjstva i govori o tome kako doživljavamo prošlost. Jedna od najdirljivijih scena prikazuje kako se mnogi muškarci koji su se otišli boriti u Drugom svjetskom ratu nisu vratili kućama. Dok svira predratni tango "Umorno sunce", vidi se kako s plesnog podija nestaju muškarci da se više nikada ne vrate.

Padao je prošlogodišnji snijeg

Padao je prošlogodišnji snijeg je predivan animirani film u tehnici plastelina, koji se u Rusiji i dalje emitira svake Nove godine. Zaplet prati lijenog muža i njegovu strogu ženu. Žena mužu daje zadatak da donese novogodišnju jelku iz šume. Međutim, on se više puta sa zadatka vraća praznih ruku. Konačno donosi jelku, no već je proljeće.

Iza ove priče o nesposobnoj budali i ženi koja ga grdi leži poruka o suosjećanju i oproštaju. Da, muž je nesposoban izvršiti zadatak. Međutim, svojim neprestanim pokušajima on pokazuje koliko je odan svojoj ženi. Tako da između njegovog neuspjeha, ženine oštre reakcije i osjećaja da zadatak s jelkom uopće nije tako važan do vas dopire jedna ideja. Padao je prošlogodišnji snijeg gledateljima zapravo poručuje da je moguće voljeti nesavršeno.