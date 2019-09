Pet razloga da s djetetom pogledate ruski superhit "Maša i Medvjed"

Ruski crtić "Maša i Medvjed" proslavio je deseti rođendan. U ovih deset godina uspio je postati globalni superhit.

1. Ovo je najgledaniji crtani film na svijetu

Popularnost ovog ruskog crtića je 2019. godine napokon dokumentirana: "Maša i Medvjed" su ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao crtani film koji je najviše puta pregledan na društvenim mrežama. Na servisu YouTube je imao preko 50 milijardi pregleda! Radi usporedbe, otkako postoji YouTube, više pregleda su imali samo soundtrack filma "Brzi i žestoki 7", Sheeranova pjesma "Shape of You" i zarazni "Despacito".

Ako to nije dovoljno rekorda, evo još jednog. Ova epizoda je jedini videoprilog na ruskom jeziku koji je na YouTubeu pregledan preko milijardu puta (ima 4,4 milijarde pregleda):

YouTube

2. Ovo je "ruski fenomen"

Netflix je 2015. godine uz ovakvo obrazloženje dodao "Mašu i Medvjeda" u svoju online biblioteku. Činjenica da je crtić postao dio dječjeg programa u mnogim zemljama svijeta objašnjava se njegovom univerzalnošću.

Čovjek ne mora biti Rus da bi razumio ovu animiranu seriju. Priča u kojoj roditelj sve vrijeme pazi na dijete, a ako samo na trenutak skrene pažnju na nešto drugo, situacija munjevito izmiče kontroli, do bola je poznata svakom roditelju neovisno o zemlji i kulturološkom kontekstu. Zahvaljujući univerzalnim temama i univerzalnim situacijama crtani film "Maša i Medvjed" je postao globalni proizvod u svakom pogledu.

Povrh svega, serija je tehnički odlično odrađena, zanimljiva je, dijalozi su svedeni na minimum tako da je radnja pristupačnija auditoriju u cijelom svijetu. I što je najvažnije - napravljena je s ljubavlju.

3. Pun pogodak u ciljani auditorij

Glavni gledatelji "Maše i Medvjeda" su djeca od druge do sedme godine, i dječaci i djevojčice. Tvorac projekta, animator Oleg Kuzovkin, bio je veliki ljubitelj "Toma i Jerryja". Bila mu je zanimljiva ta borba karaktera, interesantna radnja i neizbježni poučni "happy end" (ili "zamalo happy end"). Sve mu je to izgledalo kao idealna formula, no on je došao do zaključka da pored životinja koje govore tu obavezno treba biti i dijete. S kim se drugim mali gledatelji mogu najjednostavnije identificirati? Maša promatra ovaj svijet očima svoga gledatelja i to je svakako ono što plijeni.

Standardna epizoda animirane serije traje 7-10 minuta. Autori su za prikazivanje u kinima montirali nekoliko epizoda u jedan film i dodali malo interaktivnog sadržaja za djecu.

4. "Uskršnja jaja" za odrasle

Autori serije "Maša i Medvjed" misle i na roditelje. Za njih su na razini scenarija u seriju "utkana" takozvana "uskršnja jaja", tj. scene koje mogu razumjeti samo odrasli gledatelji. To, primjerice, mogu biti reminiscencije na filmove "Titanic", "Forest Gump" ili "Zorro: Maskirani osvetnik", no to može biti i sovjetska svakodnevica u medvjeđoj kući, u vidu starog televizora i hladnjaka. Ovo posljednje očito neće izazvati nostalgiju kod stranih gledatelja, ali je ipak zanimljivo.

5. Briga o djeci

Naslov "Maša i Medvjed" spada među pet najpoznatijih dječjih brendova u Europi, što autorima otvara gotovo neograničene mogućnosti da profitiraju na svemu što prati ovu seriju. Prateća roba u vidu knjiga, namirnica, igračaka i uredskog pribora donosi im veću zaradu nego sva prikazivanja u kinima.

Srećom, brend se pridržava pravila da ne zarađuje na dječjem zdravlju. Na primjer, ako vaše dijete zavoli "Mašu i Medvjeda", ono se nikada neće najesti čipsa ili napiti gaziranog soka s glavnim likovima na ambalaži. Takva roba jednostavno ne postoji, jer ruski brend ne licencira slične proizvode. U Italiji se, primjerice, umjesto čipsa u prodaji pojavio flips, a umjesto gaziranog soka mineralna voda i gusti sok.