Zašto su ruski Winnie Pooh i Mowgli bolji od svojih američkih verzija?

Dva Winnieja

Čak je i na Zapadu sovjetskog Winnieja tisak ocijenio boljim od njegovog američkog parnjaka.

"Sovjetski Winnie Pooh oduševio Amerikance"; "Smeđ, bucmast i mio: Amerikanci oduševljeni sovjetskim Winniejem Poohom"; "Sovjetski Winnie Pooh šarmirao američkog kritičara" - ovi naslovi u ruskim internetskim medijima bili su reakcija na tekst Natalije Winkelman u listu The Daily Beast. Ona je usporedila dva animirana Winnieja (sovjetskog i Disneyevog) i došla do laskavog (za Ruse) zaključka da je "komunistički" medo "jednostavniji, neobičniji i smješniji". Ovaj zaključak je dočekan s entuzijazmom u Rusiji, jer mnogi od nas generalno misle da je sovjetska verzija lika Alana Milnea donekle bolja, iako je njegov zapadni alter ego, svakako, također neodoljiv.

Izgleda da je čak i na Zapadu tisak pri usporedbi bolje ocijenio sovjetskog Winnieja nego njegovog američkog parnjaka. Prije nekoliko godina još jedan američki kritičar s internetskog portala BuzzFeed pronašao je 15 razloga zašto je sovjetski Winnie Pooh "nesumnjivo bolji". Između ostalog, spominju se njegova veća sličnost pravom medvjedu, njegov egzistencijalni potencijal i njegova vještina u procjeni problema.

Iako se može diskutirati o tome nalikuje li sovjetski Pooh više na pravog medvjeda (njegove šape su često odvojene od ostatka njegovog tijela), jedno je sigurno: sovjetski Winnie Pooh je nešto suptilniji i, ono što je izgleda presudno, više podsjeća na čovjeka. Ovaj stav je dobro ilustrirao još jedan strani kritičar: "Pogledajte samo kako se sovjetski Pooh i Praščić kreću u ovom animiranom filmu: toliko jednostavno, a opet s toliko karaktera i humora. U jednom trenutku Pooh razgovara s Praščićem i, prije nego što počne govoriti, duboko udahne. To je jednostavno predivno. Možete zaista osjetiti da ovi likovi razmišljaju prije nego što nešto učine."

Veseli dječak i snažni divlji čovjek

Bilo bi pogrešno u "Mowglijevim avanturama" očekivati medvjede koji pjevaju.

Slične se opaske odnose i na drugi animirani film koji je imao različite verzije s dvije strane željezne zavjese: "Mowgli: Knjiga o džungli" (Disneyev hit iz 1967. godine) u Americi i "Mowglijeve avanture" koje su otprilike u isto vrijeme prikazivane u SSSR-u.

Svi se sjećamo veselih pjesama iz čuvenog američkog crtića, dok bi u slučaju sovjetske verzije bilo pogrešno "očekivati medvjede koji pjevaju i majmune koji plešu swing - Mowglijeve avanture nude potpuno drugačiju sliku: mračniju i više iskonsku", objavio je The Daily Telegraph. U sličnom ključu ruski kritičar ističe ono što razlikuje ove crtane filmove, govoreći o samom Mowglijevom liku. Za razliku od Disneyevog crtanog filma, u kojem je glavni junak "veseli i bezazleni dječak", njegov sovjetski parnjak je "snažan divlji mladić s bodežom" kojeg su "zaista odgojili vukovi".

Ali u sovjetskom Mowgliju ima mnogo toga više pored surovosti: može se osjetiti njegova realističnost. Glavni junak sovjetskog crtanog filma "razvija se tijekom nekoliko epizoda, otkrivajući svoje snage, sve više shvaćajući tko je on zapravo... On postaje vođa čopora i odolijeva neprijateljskom napadu." Drugim riječima, ovaj crtani film je mnogo više od jednostavne zabave. Mi vidimo Mowglija kako odrasta i postaje suosjećajan, snažan i vjeran čovjek. Kao i u slučaju Winnieja, sovjetski Mowgli je mnogo više ukorijenjen u "kontekst stvarnog života". Kontrast između dva crtića najbolje se može vidjeti u liku lukave zmije Kaa: radi se o jasnoj razlici u pristupu.

Roman Davidov/Sojuzmultfilm/Global Look Press Roman Davidov/Sojuzmultfilm/Global Look Press

Sovjetska verzija Toma i Jerryja?

Avanture zeca i vuka u sovjetskoj crtanoj seriji "Daj, pričekaj Zeče!" ("Nu, pogodi!") bile su nevjerojatno popularne u SSSR-u otkako su se oni prvi put pojavili na ekranima krajem 60-ih. Zaplet je uvijek bio isti, iako su se likovi nalazili u različitim životnim situacijama: vuk je unatoč svim preprekama pokušavao uhvatiti zeca. Glavni siže podsjeća na američki crtani "Tom i Jerry". Neki ruski mediji su pisali o tome da su sovjetske vlasti u vuku i zecu vidjele odgovor na ovaj američki crtani. Međutim, sin jednog od autora sovjetskog crtanog filma tvrdi da je njegov otac američki crtani film prvi put vidio tek 1987. godine, kada je dobio video-rekorder.

Sovjetska crtana serija "Daj, pričekaj Zeče!" u SSSR-u je doživjela nevjerojatnu popularnost.

Kada uspoređuju ova dva crtana filma, blogeri i kritičari ističu iste karakteristike koje čine glavnu razliku kod prethodna dva crtića: sovjetski likovi izgledaju i ponašaju se na više ljudski način od njihovih američkih verzija. "Pokazalo se da su naši likovi znatno plemenitiji, oni ne muče jedni druge namjerno, kao što to čine njihovi američki parnjaci", piše novinar za jedan popularni ruski list. Jedan od autora serije je rekao da "vuk nije životinja, on je očovječen: on hoda na dvije noge, on, oprostite, puši, i kupuje lubenice." U svakoj epizodi postoji i neki odgojni element. Ova humana tendencija je više nego vidljiva.