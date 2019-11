Zaboravite na "Snježno kraljevstvo" - upoznajte izvornu rusku ledenu kraljicu

U Rusiji će 28. studenog biti održana premijera Disneyevog "Snježnog kraljevstva 2", nastavka jednog od najuspješnijih animiranih filmova svih vremena. Prvi je film, objavljen 2013. godine, postao pravi kulturni fenomen. No ljudi odrasli u Rusiju odavno imaju svoju ledenu kraljicu: zastrašujuću antagonisticu "Snježne kraljice" iz 1957. godine - klasika koji je inspirirao vizionare poput Hayaoa Miyazakija.

Oba su filma nadahnuta istoimenom bajkom Hansa Christiana Andersona, no samo je sovjetska verzija ostala vjerna izvornoj radnji. Nakon kratkog uvoda upoznajemo dvoje dječjih protagonista, Gerdu i Kaja, koji se igraju na maloj terasi koja spaja prozore njihovih spavaćih soba. Oni ljeti sade ruže, a zimi slušaju priče Gerdine bake.

Jedna od tih priča govori o Snježnoj kraljici koja živi na sjeveru i promatra svijet kroz ogledalo od leda. Ona povremeno lebdi iznad grada i potajice promatra ljude. Gerda se uplaši kad joj se učini da kroz prozor vidi Snježnu kraljicu, a Kaj je nasmijava nabrajajući sve načine na koje bi se pobrinuo za nju kada bi ušla u kuću - otopio bi je na štednjaku ili je razbio na komadiće.

Prava ih Snježna kraljica, kao se ispostavi, cijelo to vrijeme promatra kroz ogledalo - ona ga razbija u smrznute komadiće kojima zapovjedi da pronađu Kaja. Kada ga pronađu, nošeni jakim vjetrom, probijaju mu srce i oči. On u trenu postaje nepristojan i bešćutan te vrijeđa svoju prijateljicu i njezinu baku. Gerda je, razumljivo, neutješna.

Prokletstvo tu ne završava. Nakon što ostavi Gerdu da bi s lokalnim dječacima otišao u grad, Kaj ugleda saonicu koju vozi lijepa, blijeda žena. To je Snježna kraljica glavom i bradom i on, kao u transu, odlazi za njom. Ona nestaje u mećavi i odvodi ga u svoju palaču, a Gerda kreće u niz avantura kako bi ga vratila.

Dvije dijametralno suprotne filozofije

Disneyeva verzija je zadržala princezinu misiju da pronađe dvorac Snježne kraljice, slično kao u sovjetskoj verziji. No scenaristi su se poigrali sa zapletom, pretvorivši princezu i kraljicu u sestre i razvijajući priču u drugom smjeru. Ostalo je povijest: film je postao ogroman hit i predvodnik drugačijih, često liberalizirajućih vrijednosti.

Ovo za bajke nije ništa novo - one se izvorno nisu pričale samo da bi oduševile ili zadivile, nego i da bi prenijele određene moralne okvire. Odlučno u svojoj suvremenosti, "Snježno kraljevstvo" govori o pronalaženju vlastite slobode, jačanju sestrinstva, prkošenju tradiciji i, naravno, prepuštanju. To je neposredni narativ o odmaku od traume i izolacije u neku vrstu vjere da će sve biti u redu dokle god su kraj vas vaši najbliži (a vaše srce otvoreno).

"Snježna kraljica" je upravo suprotna. Puna je bizarnih, uznemirujućih elemenata koji koegzistiraju usporedo s Gerdinom nevinošću. Njezin "sretan" kraj odgađa (umjesto da rješava) središnje napetosti filma. Usporedbe radi, svi su zapleti "Snježnog kraljevstva" uredno zaključeni do kraja filma.

Uzmimo dramatične transformacije u središtu oba filma. U "Snježnom kraljevstvu" buduća snježna kraljica Elsa cijeli život mora skrivati svoje moći, no na koncu ih prihvaća u čuvenoj sceni "Puštam sve" ("Let it go"). Kaj, s druge strane, postaje sumoran, razdražljiv i, zanimljivo, zainteresiran za geometriju.

Oba skupa promjena nevjerojatno nalikuju na pubertet. Kaj postaje rezerviran, istražuje svoje fizičke moći, zbunjen je i ne zna kako točno shvatiti tranziciju kroz koju prolazi. No umjesto da mu pomogne u tranziciji, radnja filma se vrti oko "spašavanja" dječaka od njegovog novog ja i vraćanja u stanje nevinosti. Činjenica da se inače normalan niz promjena u životu bilo kojeg dječaka tretira kao čarobno prokletstvo puno govori o suvremenim strepnjama oko muške energije.

Chris Buck, Jennifer Lee/Walt Disney, 2019. Chris Buck, Jennifer Lee/Walt Disney, 2019.

Usporedite to s pjesmom "Puštam sve", s njezinom jasnom uputom da treba prihvatiti sebe i svoje moći. Ponovno se čini da je magija metafora za seksualni razvoj jer, čim Elsa prihvati sebe, ona dobiva novi izgled koji sugerira ženu koja je svjesna svoga tijela i osnažena njime. Na svakom koraku putovanje Else i njezine sestre Ane potiče djevojke da se otvore prema novim iskustvima i ne plaše onoga što pronađu.

Gerdino putovanje je potpuno drugačije - ono evocira svijet koji je opasan na načine koje ona nije u stanju kontrolirati ili im, u nekim slučajevima, odoljeti. Kajeva iznenadna promjena (i nestanak) destabilizira njezin život, a njezina je misija vratiti ga da bude onakav kakav je bio prije. Njezino je najveće oružje njezina nevinost, što potvrđuje i proročica koju sretne na putu.

Ta se nevinost u svakom trenutku stavlja u kontrast s nizom pratećih likova u rasponu od morbidnih do potpuno uznemirujućih. Ona nailazi na usamljenu čarobnicu koja toliko žudi za pažnjom da pokušava začarati Gerdu da zaboravi na Kaja. Kasnije Gerdu u dvorac vode dvije vrane koje se mogu opisati samo kao nepotrebno zlosretne. Kasnije sklapa prijateljstvo s malom razbojnicom koja ima uznemirujuće nasilan odnos s majkom.

A same se Snježne kraljice još uopće nismo dotakli.

Lev Atamanov/Sojuzmultfilm, 1957. Lev Atamanov/Sojuzmultfilm, 1957.

Američko "Snježno kraljevstvo" nikada ne bi moglo postojati u Rusiji

Dok odvodi Kaja u oblake, Snježna kraljica mu govori: "Odletjet ćemo u čudesno kraljevstvo. Kad dođeš tamo, zaboravit ćeš na sve. Tvoje srce će se pretvoriti u led. Nećeš poznavati ni radost ni tugu, samo mirnoću i hladnoću. To je sreća."

Ovo nije zavjera negativca iz crtanog filma - to je manifest moćne žene koja je odavno shvatila da zaštita dolazi prije ljubavi i koja se neprestano mora boriti za vlastiti opstanak. Ona zapravo opisuje zrelost.

Ili uzmite scenu u palači. Baš poput svoje vladarice, u palači je sve hladno, prostrano, linearno, nevjerojatno dobro osvijetljeno. Kaj provodi vrijeme promatrajući komade leda, diveći se njihovoj preciznosti, te kaže da su njihovi kutovi zanimljiviji od cvijeća. "U pravu si, Kaj", kaže kraljica, pokušavajući ga uvesti u način razmišljanja koji omogućuje ljudima da održavaju moć i distancu u neprijateljskom svijetu.

Ovo govori o esencijalnoj razlici između "Snježnog kraljevstva" i "Snježne kraljice", razlici koja se svodi na jedno pitanje: hoće li vam svijet pomoći ili nauditi?

Chris Buck, Jennifer Lee/Walt Disney, 2019. Chris Buck, Jennifer Lee/Walt Disney, 2019.

Za samu se Snježnu kraljicu ovo potonje pokazalo istinitim. "Puštanje svega" u svijetu poput njezinog osobu ostavlja otvorenom za napad. Predlažu se dvije vrste zaštite: proaktivna izolacija ili njegovanje nevinosti koja možda postoji samo u bajkama. A budući da je ovo bajka, kada se Gerda i Snježna kraljica nađu licem u lice, nevinost odnosi pobjedu.

No nikada ne saznamo točno zašto. Kad se Gerda suoči sa Snježnom kraljicom i zatraži od nje da joj vrati prijatelja, žena se samo umorno nasmiješi i nestane. Kaj se može vratiti u svoje djetinjstvo, a dok odlaze kući, pozdravljaju ih likovi koje je Gerda susrela na putu. Svi uzvikuju isti pozdrav: budi sretna!

Chris Buck, Jennifer Lee/Walt Disney, 2019. Chris Buck, Jennifer Lee/Walt Disney, 2019.

Iako je Gerdina nevinost možda bila dovoljna da vrati Kaja, to ne mijenja svijet oko njih. To ne mijenja okolnosti koje su dovele do toga da Snježna kraljica uopće izgradi svoj ledeni dvorac zaštite. Svijet ostaje isti, a njegovi će pritisci za Gerdu jednoga dana možda postati preveliki.

I možda je to razlog zašto sovjetski crtić nastavlja progovarati na načine na koje "Snježno kraljevstvo" to ne može. On je nastao u doba kad su rat, blokade i glad još bili u živom sjećanju. Zemlja koja ga je proizvela bila je upletena u borbu sa suparničkim silama za egzistencijalni opstanak. Film odražava tjeskobe svakodnevnih ljudi koji su se nalazili u sukobu za koji se činilo da neće tako skoro završiti.

Lev Atamanov/Sojuzmultfilm, 1957. Lev Atamanov/Sojuzmultfilm, 1957.

"Snježno kraljevstvo" je napravljeno u kulturi koju nisu morile takve brige. Ono govori o svijetu u kojem sloboda dolazi bez visoke cijene i u kojem djevojke imaju manje za izgubiti ako pokažu tko su. Što je sjajno - jer pokazuje koliko su određene kulture napredovale. To će uvijek biti postignuće.

No postoji niz kultura koje do toga još nisu stigle. I za njih postoje druge snježne kraljice koje im se obraćaju jasnije nego što to Elsa može. Sovjetska "Snježna kraljica" priznaje da možda nećete uvijek imati nekoga na koga se možete osloniti. Ta ljubav možda neće biti dostupna ili praktična. Ali čak i da je tako, smiješi se ona, uvijek će postojati način da preživite.