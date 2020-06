5 klasika koji su promijenili rusku filmsku industriju

Tvorac Russian Film Huba, internetske kolekcije ruskih filmova, piše o svojih pet omiljenih klasika s kojima se možda niste susreli, no koji obuhvaćaju briljantnost ruske kinematografije koja ne zastarijeva.

Veliki filmski stvaratelji odavno su cvali u Rusiji i Sovjetskom Savezu, stvarajući djela koja su ovaj medij kontinuirano gurala naprijed. Izvan Rusije su najpoznatiji takvi redatelji Tarkovski, Ejzenštejn i Vertov. Međutim, postoji i bezbroj drugih koji su odigrali ključnu ulogu u oblikovanju ruske filmske povijesti i zaslužuju vašu pažnju. Ovo je popis mojih pet najdražih manje poznatih ruskih filmskih klasika.

Vladislav Starevich/Khanzhonkov trade house, 1912 Vladislav Starevich/Khanzhonkov trade house, 1912

Ukratko, ruska kinematografija nije započela s Ejzenštejnom. Prije ruske revolucije, filmaši su bili zauzeti eksperimentiranjem u dokumentarnim i umjetničkim filmovima. Jedan je redatelj, Władysław Starewicz, bio u procesu začetka tradicije čuvene ruske animacije.

Starewicz je bio pionir stop animacije u kojoj je koristio očuvane mrtve kukce. U njegovom najpoznatijem radu "Osveta filmskog snimatelja" "glume" kukci koji su toliko realistični da je publika bila uvjerena da je Starewicz uvježbao žive kukce. To dokazuje da je način na koji je antropomorfizirao ove kukce i dao im ljudska obilježja bio u potpunosti ispred svoga vremena. Da biste se u to uvjerili, trebate samo vidjeti kako"Osveta filmskog snimatelja" daleko nadmašuje rane animirane radove koje je Disney počeo praviti deset godina kasnije.

Film pripovijeda priču o izvanbračnim aferama jednog para, gospodina i gospođe Kukac. Nakon što je gospodin Kukac uhvati, a zatim "velikodušno" oprosti gospođi Kukac sastanak s jednim umjetnikom, filmski snimatelj pokazuje snimku afere gospodina Kukca u kinu kukaca. Ni sam suprug očito nije uspio održati visoke moralne standarde koje je očekivao od svoje supruge.

Yakov Protazanov/Mezhrabpom-Rus, 1924 Yakov Protazanov/Mezhrabpom-Rus, 1924

1920-te su nesumnjivo najcjenjenije razdoblje u ruskoj filmskoj povijesti. Kinematografija je u to vrijeme bila visoka umjetnost revolucije: politički eksplozivna i visoko intelektualna. Ruske su inovacije toga vremena utjecale na snimanje filmova širom svijeta. Najznačajnije je što su Rusi razvili teorija i tehnika montaže - odabiranje, montiranje i spajanje odvojenih dijelova filma.

Druga je velika sovjetska inovacija, koju je predvodila "Aelita" Jakova Protazanova, bila razvoj žanra znanstvene fantastike. "Aelita" je bila prvi film koji je prikazao let u svemir i izvanzemaljsko društvo. Povrh toga, njezina su konstruktivistička scenografija i kostimi, kao i jedinstvena glazba, pripremili pozornicu za tip estetike i glazbe koju će publika širom svijeta očekivati od znanstvene fantastike.

U ovom klasiku sovjetski inženjer po imenu Los sanja o izgradnji svemirskog broda koji bi ga odveo na Mars. U međuvremenu sumnja da ga supruga vara te je ubija. Dok ga progone detektivi, on bježi iz grada - u svemirskom brodu. Na Marsu se Los zaljubljuje u princezu Aelitu, koja nalikuje na Kleopatru, i organizira ustanak marsovske niže klase u sovjetskom stilu. Međutim, ustanak otkriva Aelitino pravo, nekomunističko lice.

Vasilev Brothers/Lenfilm, 1934 Vasilev Brothers/Lenfilm, 1934

Tridesetih je godina 20. stoljeća kulturna revolucija dovela do toga da je socijalistički realizam postao dominantan vid filmskog stvaralaštva u SSSR-u. Socijalistički je realizam službeno odobravala vlada, a zalagao se za to da umjetnost treba predstavljati svakodnevni život. Život i budućnost su se morali prikazivati u pozitivnom svjetlu, kao nešto čemu se treba veseliti.

Kvaliteta filma je pod tim strogim smjernicama patila. Ipak, bilo je zanimljivih filmova iz tog razdoblja koji su postali priznati. Jedan je od njih najpopularniji film svoga vremena - "Čapajev". Kultni status ovog filma traje do danas, najvećim dijelom zahvaljujući njegovim živahnim i pamtljivim dijalozima.

Čapajev je nepismeni čovjek koji postaje sjajni zapovjednik Crvene armije tijekom građanskog rata. Na ekranu umire kao junak, zacementiravši ponovno uvođenje junaka pojedinca u rusku kinematografiju. Dok je u sovjetskim filmovima 1920-ih godina, poput "Oklopnjače Potemkin", junak neimenovana masa, u "Čapajevu" na središnjoj pozornici vidimo karizmatičnog, hrabrog pojedinca.

Leonid Gaidai / Mosfilm, 1968 Leonid Gaidai / Mosfilm, 1968

Nakon Staljinove smrti 1953. godine, u sovjetskom je životu započelo novo razdoblje - "otapanje". To je razdoblje, obilježeno Hruščovljevim vodstvom, dovelo do povećane otvorenosti u kulturnom životu. Objavljuju se ranije zabranjivana djela, a filmaši umjesto socrealizma nastoje prenijeti vjerodostojnost. Međutim, nade koje su se pobudile tijekom razdoblja "otapanja" postepeno su se urušile nakon što je Hruščov otišao s vlasti.

U narednom su razdoblju "stagnacije" komedije postale najpopularni sovjetski žanr i novi subverzivni prostor. Kralj komedija je u to vrijeme bio plodni redatelj Leonid Gajdaj, a njegov je najpopularniji film bila "Dijamantna ruka". Kada skromni sovjetski računovođa po imenu Semjon ode na turističko krstarenje u Istanbul, započinje komedija zabuna, kada krijumčari greškom omotaju njegovu ruku lažnim gipsom punim dijamanata. Ubrzo će Semjon surađivati s policijom kako bi osujetio planove krijumčara, koji pokušavaju povratiti svoje dijamante u nizu neuspjelih scenarija.

Semjona vodi strah i nesposoban je djelovati po svojoj slobodnoj vodlji. Čak je i na putovanje u inozemstvo otišao samo zato što ga je supruga na to prisilila. Semjon se oslobađa samo uz pomoć alkohola. Dok je pijan u finom restoranu, Semjon odlazi među članove benda i izvodi apsurdnu pjesmu pod nazivom "Pjesma o zečevima". U toj pjesmi kukavični zečevi koji žive u opasnoj šumi noću izlaze kako bi pjevali o tome kako ni o čemu ne brinu i kako će "postati hrabri poput lavova". Semjon u toj sceni zapravo poziva sovjetsku publiku da bude ravnodušna prema autoritetu i da bude ono što stvarno jest.

Alexander Askoldov/Gorky Film Studio, 1967 Alexander Askoldov/Gorky Film Studio, 1967

"Komesarku" iz 1967. su toliko pristiskali problemi s cenzurom da svjetlo dana nije ugledala do 1986. godine, po nalogu Gorbačova. Upravo je zbog toga ovo nažalost prvi i jedini film redatelja Aleksandra Askoldova. Glavni je problem koji su vlasti imale s "Komesarkom" neherojski prikaz boljševika u građanskom ratu.

Vavilova, protagonistica filma, nemilosrdna je komesarka koja služi u Crvenoj armiji tijekom građanskog rata. Kad u nezgodan čas ostane u drugom stanju, njezina se vojna karijera nađe na pauzi. Za vrijeme trudnoće odsjeda kod ljubazne i tople židovske obitelji Magazanik. Međutim, dolazi do problema. Postaje jasno da djecu obitelji Magazanik pogađa nasilni svijet koji ih okružuje. Ona se na dan Vavilovinog dolaska igraju pogroma s lutkama.

No djeca obitelji Magazanik nisu jedine žrtve. Zbog svoje ideološke revnosti, Vavilova napušta svoje novorođeno dijete da bi se pridružila svojoj jedinici. Sve je to, film jasno kaže, gubitak. Kako se može vidjeti u jednoj sceni za pamćenje, sve je to nalik košnji pustinje pomoću kose. Na taj način "Komesarka" dovodi u pitanje klasični sovjetski mit o heroju o građanskom ratu.

Richard Wess je tvorac Russian Film Huba, internetske stranice na kojoj legalno i besplatno možete gledati stotine ruskih filmova s engleskim titlovima. Richard provodi puno vremena gledajući ruske filmove i razmišljajući o njima. Također voli istraživati rusku kulturu općenito. Više o njegovom projektu pročitajte ovdje.