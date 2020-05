Zli duhovi u koje su vjerovali stari Rusi

Stari Rusi su vjerovali da iza bolesti, neuspjeha i prirodnih katastrofa djeluju natprirodne sile: demoni, živi mrtvaci i drugi zli duhovi. Oni lutaju u prijelaznim svijetovima između živih i mrtvih. Granica između svijetova vezivala se za neke fizičke objekte, kao što su prag, most i raskrižje ili za vremensku odrednicu kao što su ponoć, podne i noć punog Mjeseca. A ako niste željeli dospjeti u nevolju, bolje vam je bilo da zaobilazite takva nečista mjesta i doba dana. Međutim, ako se ipak dogodi da naletite na nekog zloduha, trebate znati i kako se izvući.

Barabaške

Valentina i Zinaida Brumberg/"Sojzmuljtfiljm", 1970. Valentina i Zinaida Brumberg/"Sojzmuljtfiljm", 1970.

Krenimo od malih kućnih šaljivdžija. Ako vam se učini da se netko noću šeće po vašoj kuhinji ili vam kuca na vrata, možda vam se u kuću uselila barabaška. Tako su Rusi nazivali različita bića, neku vrstu kućnih duhova, koji su živjeli s ljudima i zabavljali se tako što su ih plašili. U nekim su slučajevima barabaške ljudima čak slale snove iz podzemnog svijeta. Vjerovalo se da vas je od njih mogao spasiti zaštitnik kuće Domovoj kojem se trebalo obratiti za pomoć u slučaju da barabaške pretjeraju s neslanim šalama.

Ančutke

Igor Tihonov Igor Tihonov

Vrsta sitnih demona koji su naseljavali kuću, rusku kupelj, močvaru ili šumu. Oni su bili ne samo prepredeni nevaljalci, nego i sluge moćnijih zlih sila. U njihova najmanja zlodjela spadalo je cijepanje odjeće ili rasparivanje čarapa. Njihovo ime se nikada nije izgovaralo, jer biste ih tako pozvali u svoj dom. Ančutke su se plašile željeza i soli, pa ih je trebalo dotaknuti željeznim predmetom kako biste se spasili. Također, neki su vjerovali da protiv njih djeluje ako im pokažete šipak i uz to dodate neku kletvu.

Jednooko biće Liho

Mihail Juzovski/Gorky Film Studio, 1982. Mihail Juzovski/Gorky Film Studio, 1982.

"Nemoj buditi liho (zlo) dok je tiho." Ova ruska poslovica krije zastrašujući smisao. Na ruskom je riječ "liho" sinonim za nesreću, nevolju. A ljudi su tako nazivali stvorenje s jednim okom, čija pojava je najavljivala smrt. Liho se javljalo onima koji su loše govorili o drugima ili činili loša djela.

Lešij

Ilustracija iz satiričnog časopisa "Lešij" br. 1 iz 1906., N. N. Brut Ilustracija iz satiričnog časopisa "Lešij" br. 1 iz 1906., N. N. Brut

Za Ruse je Lešij bio čuvar šume ili šumski duh. On je taj koji zavodi putnike pogrešnim putem kako bi se izgubili i zauvijek ostali u njegovoj vlasti. Najstrašnija kletva bilo je poslati nekoga kod Lešija. Vjerovalo se da je ovaj duh obično nevidljiv, ali da ako poželi može uzeti svaki oblik. Kako biste umilostivili Lešija trebali ste mu donijeti poklon i niste smjeli naškoditi šumi.

Osim Lešija, šumu su nastanjivale i Mavke, duše djevojaka koje su zavodile ljude u močvare i jaruge. One su bile aktivne na vrhuncu dana ili noći, pa je u to doba bilo bolje izbjegavati kretanje kroz šumu ili nepoznatim stazama.

Vodjanoj i njegova banda

Alexander Rou/Gorky Film Studio, 1970. Alexander Rou/Gorky Film Studio, 1970.

Rusi su vladara vodenog carstva obično prikazivali kao starca s ribljim repom i bradom umrljanom blatom. On je u svoj podvodni svijet odvlačio utopljenike, a Slaveni su vjerovali da ne treba plivati poslije zalaska sunca kako vas ne bi uhvatio Vodjanoj. Utopljenice su poslije smrti često postajale Rusalke. Ove lijepe djevojke imale su samo jedan cilj: povećati broj podvodnih živih mrtvaca namamljujući ljude u vodu.

Upiri

Sergej Ginzburg/Prodjuserskij centr "GORAD", 2017. Sergej Ginzburg/Prodjuserskij centr "GORAD", 2017.

To su bili živi mrtvaci koji nisu umrli prirodnom smrću. Što su oni željeli? Naravno, piti vam krv i ukrasti dušu. Bili su to zapravo ruski vampiri. Protiv njih su se koristili glogov kolac i križ.

Vij

Oleg Stepčenko/RFG, 2014. Oleg Stepčenko/RFG, 2014.

Drevno biće koje vlada svim zlim duhovima. Kako ga je Nikolaj Gogolj opisao u priči pod istim nazivom, Vij ima očne kapke koji su teški i sežu do zemlje, a svojim podanicima govori "podignite mi kapke, ne vidim". Prema predaji, njegov pogled ubija. A sve prirodne katastrofe su njegovo djelo. Vjerovalo se da se od njega može spasiti samo snažan i pravedan čovjek.

Zmaj Gorinič

Aleksandar Ptuško/Mosfiljm, 1956. Aleksandar Ptuško/Mosfiljm, 1956.

To je ogromni troglavi zmaj koji bljuje vatru, a ako mu odsječete jednu glavu, druga mu odmah izraste na tom mjestu. On je čuvao Kalinov most, granicu između svijeta živih i mrtvih. O njemu su postojale različite priče. Otimao je djevojke, palio sela i mogao je letjeti.

Mnogi su vjerovali da posjeduje ljudski glas i da je čovjek mogao s njim razgovarati. A ako bi mu se svidjelo šta govorite, ostavio bi vas na životu.

Baba Jaga

Alexander Rou/Gorky Film Studios, 1964. Alexander Rou/Gorky Film Studios, 1964.

Stara vještica koja živi u kolibi na kokošjim nogama, a leti u kotlu zamećući trag metlom. Bila je popularan lik ruskih bajki. Bogatiri su dolazili kod nje tražeći put, a ona ih je htjela pojesti.

Pročitajte i: Kako su scenaristi filma "John Wick" potpuno krivo protumačili Babu Jagu

Općenito govoreći, Baba Jaga je bila vodič iz svijeta živih do svijeta mrtvih. Jedna noga joj je bila samo od kosti kako bi se kretala između svijetova. U ruskim bajkama putovanje u podzemni svijet također je značilo i preobražaj. Kad sretne Babu Jagu, bogatir izvodi određene rituale (umiva se, jede njezinu hranu, odgovara na teška pitanja) kako bi njezinu kolibu napustio kao novi čovjek.