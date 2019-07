Kako su scenaristi filma "John Wick" potpuno krivo protumačili Babu Jagu

- Jednom je bio naš suradnik. Zvali smo ga... Baba Jaga.

- "Babaroga"?

- Pa, John nije bio baš "Babaroga".

Ovaj dijalog između lika Vigga Tarasova i njegovog sina u prvom dijelu serije filmova "John Wick" u Rusiji je podigao obrve većine gledatelja. Radi se o još jednoj pogrešnoj holivudskoj interpretaciji tema vezanih za Rusiju, a evo i zašto.

Baba, babajka, Baba Jaga

Većina komentara na internetu objašnjava pogrešku tako što implicira da je "Viggo, s obzirom na to da je Rus, Johna Wicka usporedio s Babom Jagom kako bi svom sinu ukazao na snagu sile koju je upravo naljutio i na to koliko bi se trebao bojati Johna" - tako je to Michael Wurm objasnio na Quori. Dobar pokušaj, Michael! Ali to nije baš tako.

Baba Jaga Viktor Vasnjecov Viktor Vasnjecov

Čini se da su scenaristi pomiješali dva ruska mitološka stvorenja: babajku i Babu Jagu. Doista, ta imena zvuče otprilike isto. No babajka je ruska riječ za stvorenje koje se u drugim kulturama naziva babarogom. Ovo stvorenje obično odvodi djecu koja se loše ponašaju. Škoti ga nazivaju bogie, Poljaci bobo, Talijani babau, i tako dalje.

Sve te riječi potječu od drevnog indoeuropskg korijena baba, što znači predak, besmrtni praotac. S vremenom su te riječi počele označavati mračno, natprirodno biće kojim su ljudi plašili svoju djecu - babarogu.

Tradicionalna kamena "Baba" koju su napravili Kumani. Andrej Solomonov/Sputnik Andrej Solomonov/Sputnik

Ime Babe Jage dolazi od istog korijena. No u ruskom je jeziku riječ baba počela označavati ženu. No ne djevojčicu ili mladu damu. Riječ baba, ili čak babka, koristi se kada govorimo o mudrim i starim ženama. Babka je riječ poznata mnogima - to je kratica za babušku. Jasno je da John Wick, kojeg igra Keanu Reeves, definitivno nije starica!

Tko je prava Baba Jaga?

U redu, Baba Jaga se može nazvati babarogom po svom vlastitom pravu - ona je jedno od najpopularnijih bajkovitih bića kojima ruski roditelji plaše svoju djecu. No ona obično ne odvodi djecu koja se loše ponašaju, jer je ona svemoćno mitsko stvorenje.

Baba Jaga u ruskom luboku, 18. stoljeće. Javna domena Javna domena

Ime Babe Jage se otprilike može prevesti kao "zla stara vještica". Prema folkloru, ona živi u nekoj vrsti nastambe koja naš svijet povezuje s podzemljem. Njezina koliba stoji na kokošjim nogama (spoj živog i neživog) s vratima okrenutim prema šumi. Kad Baba Jaga dođe kući, viče na kolibu da "okrene svoja leđa šumi, a svoje pročelje prema Babi Jagi", da vještica može ući. Tako Baba Jaga postoji u oba svijeta - osim toga, ona ima "koštanu nogu", što implicira da je u isto vrijeme i živa i mrtva.

Baba Jaga mami ljude u svoju kolibu tražeći pomoć u kućanstvu, no namjera joj je skuhati ih i pojesti. Ograda oko njezine kolibe napravljena je od ljudskih kostiju i lubanja: putuje u letećem mužaru i nosi metlu - popularni poganski simbol čarobnjaštva. Sjećate li se bajke braće Grimm u kojoj je stara vještica namamila Ivicu i Maricu u kuću od medenjaka da bi ih pojela? Ona se smatra europskom verzijom ruske Baba Jage.

Chad Stahelski/Summit Entertainment, 2019. Chad Stahelski/Summit Entertainment, 2019.

Dakle, John Wick kao filmski lik definitivno nema ništa zajedničko s Babom Jagom. Međutim, tema ruskih narodnih priča se još jednom dotiče u nedavnom trećem nastavku: u sceni u javnoj knjižnici u New Yorku John naručuje knjigu pod nazivom "Ruske narodne priče" Aleksandra Afanasjeva, objavljenu 1864. godine. Afanasjev je bio ugledni ruski folklorist koji je sakupljao ruske priče - uključujući i one o Babi Jagi!