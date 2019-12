15 najboljih ruskih filmova od 2010. do 2019. godine

1. Legenda broj 17

YouTube

2010-e su nam dale brojne dinamične sportske drame koje su gledatelje često vraćale u Sovjetski Savez. Takva je i "Legenda broj 17". To je priča o legendarnom hokejašu Valeriju Harlamovu, koji je postigao dva pogotka u prvoj utakmici koju je sovjetska hokejaška reprezentacija igrala protiv Kanade 1972. i u kojoj je odnijela pobjedu rezultatom 7:3. Bio je to trijumf sovjetskog sporta.

"Legenda boj 17", jedan od najuspješnijih filmova u Rusiji 2013. godine, "drži pažnju gledatelja od prve do posljednje minute. Da ne spominjemo da je film snimljen na način da imate osjećaj kao da gledate pravu hokejašku utakmicu - trest ćete se od uzbuđenja i vjerovati u pobjedu svoje ekipe", napisao je jedan filmski kritičar o filmu.

2. O čemu razgovaraju muškarci?

YouTube

Uvijek je zanimljivo saznati o čemu ljudi razgovaraju iza zatvorenih vrata. U ovoj komediji, koja je u Rusiji postala moderni klasik, četiri prijatelja iskreno razgovaraju o svojim ženama, djevojkama, prijateljstvu i životu. Oni odvažno izgovaraju ono što većina muškaraca misli, ali se o tome boji javno razgovarati. Rezultat je sjajan, duhovit i filozofski film koji podjednako privlači i muškarce i žene.

"O čemu razgovaraju muškarci?" jedan je od filmova koje je producirao moskovski kazališni studio "Kvartet I". Studio se sastoji od četvero bivših studenata Ruske akademije kazališnih umjetnosti koji su u prošlosti priređivali zapažene predstave, od kojih su mnoge ekranizirane. I ovaj je film nastao nakon što je predstava "Razgovori srednjovječnih muškaraca o ženama, filmova i aluminijskim vilicama" uspješno pokorila pozornice. Ovo je vrlo duhovit, ali i duboko filozofski film ceste.

3. Hardcore Henry

YouTube

Budite se i ne sjećate se ničega. S pozitivne strane, pored sebe imate lijepu ženu koja vam objašnjava da ste sada kiborg. Zatim naoružani ljudi prekidaju vaš supružnički razgovor i otimaju vam ženu. Krećete na krajnje nasilno i krvavo putovanje kako biste je vratili.

"Hardcore Henry" je eksperimentalni film cijenjenog producenta Timura Bekmambetova i jednako hvaljenog mladog redatelja Ilje Najšullera, u kojem glavnog junaka zapravo glumite vi. Većina filma je snimljena iz prvog lica (POV). "Film je križanac između vožnje u lunaparku, filma, videoigrice i rock koncerta", izjavio je redatelj filma. I to je uistinu tako, jer je film uglavnom sniman posebno prilagođenim GoPro kamerama.

4. Jolki

YouTube

Navodno su svi ljudi na svijetu jedan od drugog udaljeni samo šest ili manje društvenih veza. Dijete u ruskom sirotištu kreće u misiju kako bi testiralo teoriju o šest rukovanja i došlo do predsjednika kojeg želi zamoliti da pomogne njegovoj prijateljcii Varji. Lanac rukovanja vodi gledatelje širom zemlje, u kojoj se ljudi bore za sreću, prije nego što sat otkuca Novu godinu.

Ovo je topao, nadahnjujuć i zabavan film, savršen izbor na Badnjak i Novu godinu s obitelji. "Jolki" je ujedno bio jedan od najuspješnijih ruskih filmova u zemlji u 2010. - prestigli su ga samo "Avatar" Jamesa Camerona i "Sumrak saga".

5. Posada

YouTube

Pilot ratnog zrakoplovstva biva nečasno otpušten iz službe zbog nepoštivanja izravne naredbe. Ostavljajući ratno zrakoplovstvo iza sebe, postaje pilot putničkog zrakoplova. To čini nevoljko, no bivanje na nebu je jedini način da se osjeća živim. Ipak, njegova se eksplozivna narav teško slaže s upravom zrakoplovne tvrtke. No prije no što da otkaz mora odraditi još jedan posljednji let. Igrom slučaja zemljotres na dalekom otoku mijenja smjer svog leta - i njegov život.

Ovaj je film remake klasičnog sovjetskog filma "Posada", začinjen s puno akcije i modernih vizualnih efekata. Pored toga, radi se o vrlo inspirativnoj priči: "'Posada' je film koji vas uistinu može nadahnuti i dati vam snage da budete hrabri i činite dobra djela za druge ljude. A to je u suvremenom svijetu prava rijetkost", napisao je jedan filmski kritičar u svojoj recenziji.

6. Vij

YouTube

18. stoljeće. Istraživač Jonathan Green putuje iz Europe na Istok. Na putovanju nailazi na selo izolirano od ostatka svijeta neprohodnom šumom i umjetno izgrađenim jarkom. Njegovi se stanovnici boje zlih duhova, što obrazovani Green odmah odbacuje kao glupost. Ipak, i on će postati žrtva zla...

"Vij" se temelji na kratkoj priči Nikolaja Gogolja, jednog od najvećih ruskih pisaca. Pogledajte ga kako biste dobili novi pogled na klasičnu rusku književnost. Nakon što je film došao na velike ekrane, objavljeno je da će Rusija i Kina producirati nastavak u vrijednosti od 50 milijuna dolara. U drugom su filmu glumile i holivudske zvijezde Arnold Schwarzenegger i Jackie Chan.

7. Staljingrad

YouTube

Ovaj epski film prati jednog sovjetskog kapetana i malu postrojbu koja se uspije probiti iza neprijateljskih linija i sakriti u kući u kojoj pronalaze njezinu posljednju stanarku, mladu ženu po imenu Katja. Mala skupina mora osujetiti nacističku ofenzivu i promijeniti tijek Drugog svjetskog rata.

"Staljingrad" je prvi ruski film snimljen u IMAX formatu. Čitave su četvrti uništenog grada pomno podignute na vojnom polju u blizini Sankt-Peterburga. Tamo je sagrađena i čuvena fontana koju teški bombaški napadi nisu niti okrznuli. "Staljingrad" je bio najuspješniji film 2013., a radi se o zaista epskom djelu.

8. Pokret uvis

YouTube

Ljetne olimpijske igre 1972. godine. Sovjetska košarkaška reprezentacija stiže u München, nadajući se da će pobijediti naizgled nepokorivu američku ekipu. Unatoč mitu o nepobjedivosti američke reprezentacije i talačkoj krizi koja izbija u isto vrijeme, sovjetski trener vodi svoju multietničku ekipu do čudesne pobjede koja je ostala zauvijek zapisana u analima međunarodne sportske povijesti.

Ova je posljednja utakmica pažljivo rekonstruirana: šest je različitih snimateljskih ekipa snimalo akciju neovisno jedna o drugoj - bilo je to jedinstveno iskustvo za rusku filmsku industriju. Po riječima jednog filmskog kritičara, to nije jedina jedinstvena karakteristika ovog filma: "Film očarava, zabavlja i podučava. Uz to balansira na granici između neodgovornog veličanja i ocrnjivanja Sovjetskog Saveza."

9. Levijatan

YouTube

Korumpirani se gradonačelnik koristi svojom moći da bi jednostavnog čovjeka izbacio iz njegove kuće uz obalu i iskoristio zemlju za svoje osobne potrebe. Siromašan, ali ponosan čovjek neće popustiti pod pritiskom gradonačelnika i unajmljuje odvjetnika iz Moskve. Ali kad stigne pomoć koju je čekao, ona sama po sebi postaje izvor boli.

Ovaj je film poznatog redatelja Andreja Zvjaginceva požeo pohvale diljem svijeta i 2015. dobio Zlatni globus. Recenzije kritike, kako u Rusiji, tako i u inozemstvu, bile su nevjerojatno pozitivne (98% na stranici Rotten Tomatoes). Sunday Morning Herald je film nazvao "brutalnim ruskim remek-djelom".

10. Brestovska tvrđava

YouTube

Nacistička je Njemačka 22. lipnja 1941. krenula u masovnu ofenzivu protiv Sovjetskog Saveza koji nije bio spreman za taj udar, niti pripremljen za rat koji se zahuktavao. Brestovska je tvrđava bila prvi istureni položaj koji je doživio žestorki napad nacista. Zatečeni napadom, obični su ljudi morali uložiti izniman napor da osujete planove agresora.

Iako se kritici "Brestovska tvrđava" nije pretjerano svidjela, film je jedan od najbolje ocijenjenih među ruskim ratnim filmovima na Kinopoisku, ruskoj stranici za filmske recenzije sličnoj IMDb-u ili Rotten Tomatoesu. Odgovor se možda krije u osjećajima koje mnogi Rusi imaju na temu rata. Pogledajte film ako vas zanima kako je početak Drugog svjetskog rata izgledao za većinu Rusa.

11. Aritmija

YouTube

Talentirani bolničar svu svoju pažnju posvećuje pacijentima, odgurujući svoju ženu, obitelj i upravu bolnice u stranu. To mu se obija o glavu: žena podnosi zahtjev za razvod, a na poslu dolazi do problema. Život mu se raspada, a čak mu niti pacijenti nisu zahvalni.

Ova široko hvaljena drama o jednostavnom čovjeku koji radi svoj posao usprkos bezbrojnim preprekama u mnogim aspektima odražava način na koji funkcionira rusko društvo. A ovo je pritom i neobično ohrabrujuće iskustvo. Kako je rekao jedan filmski kritičar: "Vjerujete u film. Želite popraviti život, a ne pobjeći iz zemlje u kojoj se 'nikada ne može dogoditi ništa dobro'."

12. Dovlatov

YouTube

Film prikazuje svakodnevni život Sergeja Dovlatova, jednog od najpopularnijih ruskih pisaca s kraja 20. stoljeća, u Lenjingradu 1970-ih, neposredno prije nego što je njegov prijatelj Josif Brodski protjeran iz Sovjetskog Saveza.

Ovaj ponekad smiješan, a ponekad dramatičan film pokazuje gledateljima kako je čovjeku ponekad teško otkriti svoj talent i pronaći svoje mjesto u životu. "Dovlatov" je na međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu 2018. godine nagrađen Srebrnim medvjedom.

13. Bez ljubavi

YouTube

Tročlana obitelj prolazi kroz bolni razvod. Žena i muž su uvijek na rubu rata, no prava je žrtva njihov sin Aleksej. Nakon još jedne svađe, Aleksej nestaje bez traga.

Ova je mračna i sumorna drama koju je režirao Andrej Zvjagincev - dobitnik Zlatnog lava na filmskom festivalu u Veneciji za dramu "Povratak" - nominirana za Oscara za najbolji film na stranom jeziku 2018. Film je u zapadnom tisku dobio pretežno pozitivne kritike.

Ipak, možda vam neće biti lako odgledati film "Bez ljubavi". Kao što je rekao jedan filmski kritičar: "To je svojevrsni triler, ali bez pravog razrješenja. Zvjagincev nije čovjek od utjehe: nje na ovom hladnom i okrutnom mjestu nema."

14. (M)učenik

YouTube

Tinejdžer iz razorene obitelji spas traži u Bibliji. Uči retke napamet i recitira ih svojim kolegama iz razreda. Sebe vidi kao krajnji moralni autoritet i osuđuje poroke kad god ih vidi. Za druge tinejdžerski propovjednik postaje nepodnošljiv problem.

Film je snimio Kirill Serebrennikov, poznati ruski kazališni i filmski redatelj, čija su djela gostovala na festivalima kao što su kazališni festival u Avignonu, filmski festival u Cannesu, međunarodni filmski festival u Locarnu, međunarodni filmski festival u Rimu i međunarodni filmski festival u Varšavin, na kojem je osvojio Grand Prix za svoj film "Jurjevo". "(M)učenik" je 2016. godine u Cannesu osvojio nagradu François Chalais.

15. Kako je Vitka "Češnjak" odveo Ljohu "Iglu" u starački dom

YouTube

Prepredeni mladić želi zatvoriti svog novootkrivenog oca - bivšeg zatvorenika - u starački dom i naslijediti njegov stan, kako bi se riješio obitelji i uselio s ljubavnicom. Nijedan od njih dvojice ne uživa u društvu onog drugog, no svejedno kreću na putovanje ruskom periferijom.

Mladi je redatelj Aleksandar Hant debitirao s ovim tipičnim indie filmom ceste te je, unatoč vrlo ograničenom budžetu, ostavio popriličan dojam i naišao na toplu reakciju publike. Kritičari su pohvalili Aleksandrov vrlo autentični prikaz ruske periferije i njegov svjesni odabir da izbjegne moraliziranje, usprkos dubokom scenariju koji potiče na razmišljanje.