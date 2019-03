15 najboljih ruskih komedija

1. Osobitosti nacionalnog lova (1995.)

Aleksandar Rogožkin/Lenfilm,1995 Aleksandar Rogožkin/Lenfilm,1995

Stranac dolazi u Rusiju kako bi proučavao nacionalne običaje, a njih mu pokazuju u svoj njihovoj slavi - uključujući lov na sanduk votke. Neprekidno alkoholiziranje izaziva hrpu komičnih situacija, tako da svi ubrzo zaborave na lov, osim stranca koji o njemu sanja kao o uzvišenoj i plemenitoj razonodi, kakva je to bila u 19. stoljeću u Tolstojevu romanu "Rat i mir".

Rusi se na ovaj film smiju do suza, jer se prepoznaju u likovima koji su hipertrofirani do apsurda. I, naravno, smiju se i kontrastu između sebe i "slabog" stranca.

2. Širli-mirli (1995.)

Vladimir Menšov/Mosfilm, 1995 Vladimir Menšov/Mosfilm, 1995

Glumac Valerij Garkalin istodobno glumi dva brata blizanca razdvojena u djetinjstvu. Jedan je uspješan glazbenik, a drugi prevarant. Njih, naravno, zamijene jednog za drugog, tako da prevarant mora dirigirati orkestrom, dok glazbenik policiji mora dokazivati da su ga zamijenii za nekog drugog.

Neki ovaj film smatraju glupim, a drugi ga jednostavno obožavaju. Ovaj film karakteriziraju farsa, smiješne fraze koje su ušle u svakodnevni jezik i sjajna gluma. Malo zažmirite na ne uvijek politički korektan humor 1990-ih. Usput, možda ćete nakon ovog filma shvatiti zašto Rusi vole votku i kupus.

3. Igra skrivača (2005.)

Aleksej Balabanov/CTB Film Company, 2005 Aleksej Balabanov/CTB Film Company, 2005

Žustre 1990-e, provincijski grad. Kriminalni autoritet se bavi trgovinom drogom i drži cijeli grad u strahu. Dva praznoglavca za njega rade sav "prljavi" posao. Obračuni, krv i pucnjava dio su njihovog svakodnevnog života.

Film ismijava sve stereotipe tog vremena: grimizne jakne koje su gangsteri obožavali, smatrajući da su nevjerojatno šik, prve mobitele i zarađivanje novca ni iz čega.

4. Dan izbora (2007.)

Oleg Fomin/STAR-T, 2007 Oleg Fomin/STAR-T, 2007

Jedan oligrah želi da na izborima u jednom ruskom provincijskom gradu pobijedi njegov štićenik, čovjek kojeg nitko ne zna. Da bi to postigao, u grad šalje jedan od najboljih marketinških timova da organizira izbornu kampanju. Oni putuju parobrodom, staju na različitim mjestima i pomoću čudesne snalažljivosti uspješno izlaze iz svih teških situacija.

Na najpopularnijem ruskom portalu o filmovima Kinopoisk.ru ovaj se film nalazi na vrhu liste ruskih komedija.

5. Ruska igra (2007.)

Pavel Čuhraj/Korsa Film, 2007 Pavel Čuhraj/Korsa Film, 2007

Rusija, 19. stoljeće. Talijanski kartaški varalica stiže u grad usred ničega, nadajući se da će izigrati glupe Ruse i obogatiti se. Njegov plan izgleda besprijekorno, i sve ide kao po špagi. No ispostavlja se da Rusi nisu tako glupi...

Film je ekranizacija slabo poznate drame Nikolaja Gogolja "Kartaši" s vodećim ruskim glumcima - Sergejem Garmašem, Sergejem Makoveckim i Andrejem Merzlikinom. Uloga varalice je pripala talijanskom glumcu Giulianu Di Capui.

6. Najbolji film (2008.)

Kirill Kuzin/Karoprokat, 2008 Kirill Kuzin/Karoprokat, 2008

Vadik na vlastitom vjenčanju povlači dim marihuane i stiže ravno u Božji ured. Zajedno s Bogom raspravlja o tome treba li Vadika poslati u raj ili pakao te se skupa prisjećaju njegovog bezvrijednog života koji uključuje drogiranje, sitno huliganstvo i slučajnu vezu s djevojkom iz dobre obitelji.

Ovaj film često nazivaju najgorim ruskim filmom. Ipak, jamačno će se svidjeti ljubiteljima "glupog" humora u stilu "Mrak filma".

7. Strogo čuvani odmor (2009.)

Igor Zajcev/Buzz Production, 2009 Igor Zajcev/Buzz Production, 2009

Dva zatvorenika, od kojih je jedan bivši policajac, bježe iz zatvora uz pomoć utjecajnog čovjeka koji želi njihov plijen. Kako ih ne bi uhvatili, odbjegli zatvorenici počinju raditi kao savjetnici za mlade u dječjem ljetnom kampu. Nadzornica kampa je stroga žena čija su pravila gotovo stroža nego ona u zatvoru.

Film za dobro raspoloženje koji govori o tome da su svi ljudi u duši djeca.

8. O čemu pričaju muškarci (2010.)

Dmitrij Djačenko/Kinokompanija Kvadrat, 2010 Dmitrij Djačenko/Kinokompanija Kvadrat, 2010

Zapleta gotovo da nema, no film je pun točnih svakodnevnih opažanja u kojima se svi prepoznaju i stoga je nevjerojatno smiješan. Iza njega stoji ista ekipa koja je radila "Dan izbora".

9. Jolki (2010.)

Timur Bekmambetov, Dmitrij Kiselev/Bazelevs, 2010 Timur Bekmambetov, Dmitrij Kiselev/Bazelevs, 2010

Film Timura Bekmambetova, poznatog po svom radu u Hollywoodu, uključuje nekoliko epizoda o tome kako se uoči Nove godine, zahvaljujući teoriji o šest stupnjeva odvojenosti, ostvaruju najnevjerojatniji snovi.

Jedan od ruskih novogodišnjih filmova, "Jolki" je ustvari "Zapravo ljubav" na ruski način. Od 2010. godine novi nastavak ovog filma izlazi uoči svake Nove godine tako da možete uživati i u čitavom vikendu ispunjenom novogodišnjom čarolijom.

10. Uredska romansa. Naše vrijeme (2011.)

Sarik Andreasjan/Kvartal 95, Leopolis, 2011 Sarik Andreasjan/Kvartal 95, Leopolis, 2011

Prijatelji predlažu skromnom financijskom analitičaru da se počne udvarati svojoj šefici - hladnoj poslovnoj ženi. Svi njegovi pokušaji izgledaju jadno i komično, no osobnost nepristupačne dame se otvara u sasvim novom svjetlu.

Ovaj film je jedan od najuspješnijih remakeova kultnog sovjetskog filma. (Ako niste pogledali originalnu "Ironiju sudbine" Eldara Rjazanova, prvo pogledajte nju.)

11. Ljubav s naglaskom (2012.)

Rezo Gigineišvili/Kinokompanija "ApreljMIGpikčers", 2012 Rezo Gigineišvili/Kinokompanija "ApreljMIGpikčers", 2012

Naglasak u ovoj ljubavi je gruzijski. Radnja se odvija na pozadini veličanstvenih gruzijskih planina, gozbi, mora, ljepota Tbilisija i lokalnog kolorita. I ljubav ovdje uvijek pobjeđuje.

Film se sastoji od pet zasebnih epizodnih ljubavnih priča koje je ispričao ruski redatelj gruzijskog podrijetla Rezo Gigineišvili.

12. Gorko (2013.)

Žora Križovnikov/Bazelevs, 2013 Žora Križovnikov/Bazelevs, 2013

Mladi par želi "moderno" vjenčanje, bez tradicionalne sovjetske vreve i rituala, no njihovi roditelji imaju drugačije mišljenje o tome kako bi proslava trebala izgledati. U jednom trenutku stvari prestanu ići prema planu te počinju potpuni kaos i fantazmagorija.

Film je prikupio sve stereotipe o ruskim provincijskim vjenčanjima i doveo ih do apsurda. Svađa, skandal, totalna pijanka - čak se i ceremonijar, slavni glumac koji je došao iz glavnog grada, opija kao zemlja.

13. Kuhinja u Parizu (2014.)

Dmitrij Djačenko/Yellow, Black and White, 2014 Dmitrij Djačenko/Yellow, Black and White, 2014

Talentirani, ali impulzivni glavni kuhar prestižnog restorana nad svojim kuharima provodi strahovladu i pritom voli popiti. Kuharima cijelo vrijeme ništa ne ide od ruke te upadaju u apsurdne situacije i glavnom kuharu dižu živce. No, u posljednjem se trenutku, naravno, svi uspijevaju sabrati za opće dobro - da bi se iskazali na sastanku koji lideri Rusije i Francuske planiraju održati u ovom restoranu.

Ovo je filmska verzija u Rusiji popularne humoristične serije "Kuhinja", koja se odvija u Moskvi.

14. Jednom davno (2018.)

Eduard Parri/Producentski centar "Fjodor Dobronravov", 2018 Eduard Parri/Producentski centar "Fjodor Dobronravov", 2018

Film o malom selu i njegovim jednostavnim, simpatičnim stanovnicima. Dva najbolja prijatelja koja više nisu u cvijetu mladosti bore se za istu ženu i, naravno, upadaju u smiješne situacije. Usput, postoji i sjajan sovjetski film, "Ljubav i golubovi", koji ima sličnu atmosferu i prikazuje sličan ljubavni trokut - preporučujemo!

15. Mršavim (2018.)

Aleksej Nužni/Droog Drooga, 2018 Aleksej Nužni/Droog Drooga, 2018

Slastičarka Anja ne može odoljeti užitku jedenja vlastitih kolača i torti. To ide na štetu dvije osobe - njezinog lika i njezinog dečka - sportaša Ženje. On se srami svoje punašne djevojke i oni prekidaju. No Anja se odlučuje promijeniti i pronalazi prijatelja koji joj pomaže da potpuno promijeni svoj život.

Komedija za dobro raspoloženje koja neće povrijediti osjećaje pristalica "body positivity" pokreta. Usput, glumica Saša Bortič je zaista iskusila sve što i glavna junakinja - za snimanje se udebljala 20 kilograma.