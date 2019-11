6 razloga da pogledate novi ruski postapokaliptični film "Predstraža"

Izgleda da Rusi napokon imaju odgovor na "Blade Runner 2049" i "Resident Evil". I to dobar!

U jednoj sekundi staje običan život cijelog svijeta. Nepoznata katastrofa odjednom ubija milijarde diljem planeta i uzrokuje nestanak struje širom svijeta. Samo mali dio Rusije preživljava. Posljednje uporište civilizacije nema apsolutno nikakav kontakt s ostatkom planeta. No kada trupe poslane u nepoznatu zonu nestanu bez traga, preživjeli shvaćaju da u ovoj katastrofi ništa nije slučajno...

1. Prvi ruski postapokaliptični film

YouTube

Rusija nikada nije snimila neki značajniji film o postapokaliptičnom svijetu. To nikada nije bilo dio ruske (ili sovjetske) kinematografske tradicije. Barem ne do "Predstraže" (rus. "Avanpost", eng. "The Blackout"). Sada vjerovatno možemo očekivati da će se na našim ekranima uskoro pojaviti i stvari poput "Živih mrtvaca", "Knjige iskupljenja" ili "Pobješnjelog Maxa" u ruskom stilu.

2. Ovo nije samo još jedan film o zombijima

Jegor Baranov/TV-3, 2019. Jegor Baranov/TV-3, 2019.

Nakon trailera ćete možda reći: "Pa ovo je samo još jedan film o zombijima, gdje virus pokorava cijeli svijet i bla bla bla..." Nećemo vam, naravno, ništa otkrivati, no ovaj film zaista nije samo to... "Predstraža" nije tako jednostavna i jednostrana. Inspiriran filmovima kao što su "Resident Evil", "Alien", "Prometej" i "Blade Runner", ovo je ruski znanstveno-fantastični film nove generacije prepun nepredvidivih zaokreta.

3. Rusija je posljednje uporište

Jegor Baranov/TV-3, 2019. Jegor Baranov/TV-3, 2019.

Umorni ste od holivudskih postapokaliptičnih filmova u kojima cijeli svijet umire, a samo SAD, na ovaj ili onaj način, preživljava? I mi smo! No sada imate alternativu. Upoznajte novo posljednje uporište čovječanstva - Rusiju. Zapravo se ne radi o čitavoj Rusiji, nego samo o njezinom zapadnom dijelu s Moskvom i njezinim predgrađima, susjednim regijama, kao i malim dijelovima baltičkih država, Ukrajine i Finske. Ovo je takozvani "krug života". Izvan njega su tama, smrt, potpuna nepoznanica... i još nešto. Zombiji, mutanti, čudovišta? Tko zna... Jedno je jasno - to preživjelima donosi samo probleme.

4. Ljubavna priča (konačno) nije na prvom mjestu!

Jegor Baranov/TV-3, 2019. Jegor Baranov/TV-3, 2019.

Zamislite da odete u kino pogledati ratnu dramu "Staljingrad". Očekujete da ćete vidjeti brutalne sukobe jedne od najvažnijih bitaka Drugog svjetskog rata, no umjesto toga morate gledati nekoliko apsolutno nepotrebnih ljubavnih scena, dok rat divlja negdje u pozadini. Ovo je uobičajeni pristup koji ruski redatelji gotovo uvijek kobno ponavljaju u svojim znanstveno-fantastičnim i ratnim filmovima: romantična priča ih uništava, pretvarajući ih u neku vrstu melodrame! Biste li gledali "Aliena" da je veći dio filma bio posvećen ljubavnoj intrigi između Ellen Ripley i Dwaynea Hicksa, dok se ksenomorfi povremeno bore u pozadini?

Čini se da je ogorčena ruska publika konačno došla na svoje. "Predstraža" nije priča o ljubavi. Naravno, ljubav je dio te priče. No ona nije nametljiva niti ćemo zbog nje zaboraviti da gledamo znanstveno-fantastični akcijski film, a ne još jednu božićnu romantičnu komediju.

5. Savršen film za ljubitelje oružja

Jegor Baranov/TV-3, 2019. Jegor Baranov/TV-3, 2019.

Želite vidjeti kako će ruska vojska izgledati u skoroj budućnosti? Dobrodošli u kino! Tenkovi, oklopni transporteri, tiltrotori, bespilotne letjelice, četveronožni roboti koji trče s vojnicima i, naravno, sve vrste streljačkog oružja! Jeste li uzbuđeni?

6. Glazbu za film je radio Linkin Park

YouTube

Poklon za sve ljubitelje Linkin Parka! Mark Shinoda je napisao glavnu glazbenu temu za film. "Kada mi je redatelj ["Predstraže"] Jegor Baranov poslao isječak filma, odmah sam dobio ideju kakvu pjesmu želim napraviti. Napeta i uznemirujuća priroda filma me odmah osvojila", rekao je.