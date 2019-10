7 najboljih ruskih serija po izboru naših čitatelja

Od dobrih starih kriminalističkih drama do ljubavnih priča i napetih trilera - zamolili smo naše pratitelje da nam otkriju u kojim ruskim televizijskim serijama najviše uživaju.

Želite naučiti više o Rusima, ali niste sigurni želite li smanjiti svoju dnevnu dozu zabave? Pogledajte ove televizijske serije čija se radnja odvija u Rusiji - imat ćete priliku uroniti u rusku atmosferu i pritom saznati više o njezinoj povijesti, kulturi i lokalnom mentalitetu.

Na Facebooku smo zamolili naše čitatelje da nam otkriju svoje omiljene ruske serije - donosimo vam sedam najpopularnijih odgovora.

1. Sašina ekipa (rus. Brigada, eng. Law of the Lawless)

IMDb: 8.4

Zemlja: Rusija

Početak prikazivanja: 2002.

YouTube

"Sašina ekipa", jedna od najboljih serija iz Rusije tog vremena, obavezno je "štivo" za sve one koji se žele upoznati s burnim razdobljem ruske povijesti, poznatim kao "divlje devedesete". Serija donosi priču o četvorici prijatelja koji su zajedno odrasli i poslovali, no koje neplanirano ubojstvo odvodi na put kriminala, pretvarajući ih u bandu.

Ovdje možete pogledati seriju s engleskim titlovima: Amazon Prime, SovietMoviesOnline

2. Mažor (rus. Mažor, eng. Silver Spoon)

IMDb: 7.9

Zemlja: Rusija

Početak prikazivanja: 2014.

Vimeo

Raskošne zabave, ulične utrke Lamborghinija i kilogrami kokaina - zabavni život Igora, bogatog mladića, naglo se mijenja kada ga otac pošalje da radi u policiji kako bi nešto naučio nakon što je gotovo završio u zatvoru. Prva ruska serija koju je kupio Netflix definitivno je vrijedna vašeg vremena.

Ovdje možete pogledati seriju s engleskim titlovima: Netflix

3. A zore su ovdje tihe (rus. A zori zdes' tihije, eng. The Dawns Here Are Quiet)

IMDb: 6.7

Zemlja: Rusija

Početak prikazivanja: 2015.

YouTube

Serija "A zore su ovdje tihe", vjerni "remake" istoimenog sovjetskog filma, donosi priču o pet mladih žena i njihovom izvanrednom junaštvu. Serija publiku vraća u vrijeme Velikog domovinskog rata (1942.), kada njemačke zračne snage, daleko od linije fronta, pokreću kopnenu operaciju u pokušaju prolaska do Kirovske željeznice i Bjelomorsko-baltičkog kanala. Jedino što im stoji na putu su protuzračna artiljerijska postrojba kaplara Vaskova i pet mladih žena na obuci.

Ovdje možete pogledati seriju s engleskim titlovima: Amazon Prime, YouTube

4. Kuhinja (rus. Kuhnja, eng. The Kitchen)

IMDb: 8.5

Zemlja: Rusija

Početak prikazivanja: 2012.

YouTube

Korisnici IMDb-a rusku komediju "Kuhinja" hvale zbog izvrsne glume, sjajnog humora i ponekih mudrosti koje se tiču svakodnevnog života. Priča govori o Maksimu "Maksu" Lavrovu, koji sanja o tome da postane veliki chef. No, Maks otkriva da kuhinja nije najlakše mjesto za građenje karijere. A živahni restoran koji je odabrao čini tu misiju praktički nemogućom.

Ovdje možete pogledati seriju s engleskim titlovima: Amazon Prime

IMDb: 6.7

Zemlja: Rusija

Početak prikazivanja: 2015.

Vimeo

Energična i osvježavajuća ruska serija koja prikazuje Sovjetski Savez šezdesetih lišena je stereotipne sumornosti koja se obično pripisuje tom razdoblju ruske povijesti. "Farca" je priča o četiri dvadesetogodišnjaka koji su spremni žrtvovati sve za svoje prijateljstvo. Svaki ima svoje snove, no okolnosti će ih odvesti na težak put na kojem će biti prisiljeni uplesti se u razne mutne financijske poslove. I, što je najgore - u tome su prilično uspješni.

Ovdje možete pogledati seriju s engleskim titlovima: Netflix

6. Nije se rodila lijepa (rus. Ne rodis' krasivoj, eng. Not Born Beautiful)

IMDb: 4.4

Zemlja: Rusija

Početak prikazivanja: 2005.

YouTube

"Nije se rodila lijepa" je ruska verzija američke "Ružne Betty", a priča se vrti oko pametne, ali neprivlačne djevojke koja se zaljubi u svog šarmantnog šefa. Nijedan muškarac nikad nije na nju obratio pažnju, no ona ne dopušta da joj njezin izgled onemogući da sanja o ljubavi i sreći.

Ovdje možete pogledati seriju s engleskim titlovima: YouTube

7. Metoda (rus. Metod, eng. The Method)

IMDb: 7.4

Zemlja: Rusija

Početak prikazivanja: 2015.

YouTube

Zabavna i uvjerljiva priča s izvrsnom glumačkom postavom, "Metoda" je još jedna ruska priča koja je pronašla svoj put do Netflixa te je dostupna širom svijeta. Rodion je izvanredan detektiv koji je navikao raditi sam. Mlada pripravnica Jesenja Steklova žudi za time da stažira kod slavnog istražitelja i to joj i polazi za rukom, no izazove s kojima će se suočiti nije mogla niti zamisliti. Rodion i Jesenja zajedno istražuju najstrašnije zločine.

Ovdje možete pogledati seriju s engleskim titlovima: Netflix