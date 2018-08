Još deset ruskih knjiga koje će vam pomoći da nađete smisao života

1. Podnesite težak rastanak - Ivan Bunjin, "Tamni drvoredi"

Oneworld Classics, 2008. Oneworld Classics, 2008.

U ruskoj književnosti gotovo da uopće nema intimnih scena. U tom smislu je ovo pravi "erotski zbornik". Na temelju svake priče bi se mogao snimiti nekakav film poput "Devet i pol tjedana" s izvjesnom dozom mistike, a šarmantna nedorečenost će vas prisliti da sanjate o novoj ljubavi i da se ne plašite kratkotrajnih veza, tj. uzeti sve što vam život pruža. Uzgred, Bunjin je dobio Nobelovu nagradu za književnost kada mu je konkurencija bio najpopularniji sovjetski pisac svoga doba Maksim Gorki.

2. Razmislite o smislu života - Lav Tolstoj, "Smrt Ivana Iljiča"

Kindle Edition, 2010. Kindle Edition, 2010.

Ova pripovijetka u anatomskim detaljima opisuje laganu smrt oboljelog činovnika. On je cijeli svoj vijek živio kao "pravednik", ne mareći za duhovni život, a kada se licem u lice suočio sa smrću, u svemu je sagledao obmanu i licemjerje, i shvatio da je uzalud proživio život. Ovo je knjiga o strahu od smrti i osjećaju da se ona bliži.

Pisac Vladimir Nabokov je smatrao da je upravo ova priča najsavršenije Tolstojevo djelo.

3. Upustite se u avanturu - Aleksandar Sergejevič Puškin, "Kapetanova kći"

Random House USA, 2012. Random House USA, 2012.

Ova knjiga potvrđuje izreku "dobro čini i dobru se nadaj". Petar Grinjov je jednom prilikom u snježnoj oluji darežljivo poklonio nepoznatom čovjeku skupocjenu toplu krznenu bundu, i činilo se da nije baš jako pametno postupio, ali mu je na kraju baš taj postupak spasio život. Nećemo otkrivati sve detalje. Samo ćemo dodati da se radnja ove nevjerojatne priče o ljubavi, časti i dugu prema domovini odvija u krajnje zanimljivom razdoblju ruske povijesti - u doba seljačke bune pod vodstvom Jemeljana Pugačova, koji se lažno predstavljao kao car Petar III.

4. Ako su vam dosadile TV serije - Mihail Šolohov, "Tihi Don"

Penguin Classics, 2017. Penguin Classics, 2017.

Sve se u životu promijenilo i preokrenulo kada je u mirnu atmosferu kozačkog sela stigla Oktobarska revolucija, a zatim i ruski građanski rat. Pripremite se za četiri toma krajnje zanimljivog štiva o tome kako muž napušta svoju ženu, a zatim joj se vraća, kako brat ubija brata i kako se ljudi dvoume koju stranu u građanskom ratu će izabrati - komuniste ili bjelogardijce, i prelaze iz jednog tabora u drugi.

Šolohov je također ruski nobelovac. Doduše, znanstvenici su dugo raspravljali o tome tko je pravi autor "Tihog Dona", smatrajući da su sva ostala Šolohovljeva dijela daleko slabija. Međutim, ekspertiza je dokazala da je upravo on napisao ovaj čuveni roman.

5. Ponesite na plažu - Mihail Ljermontov, "Junak našeg doba"

KARO, 2017. KARO, 2017.

Tu su i more, i planine, i ljubav, i sudbina, i, naravno, vrlo zanimljiva radnja. Grigorij Pečorin je još mlad, ali je u svom životu već mnogo toga vidio. Već se i umorio od licemjernih manira visokog društva, razočarao se u žene, duša mu je postala hladna i neprijemčiva za snažne osjećaje. U potrazi za kakvim-takvim uzbuđenjima on odlazi u rat, zatim krade kćer planinskog kneza izlažući svoj život opasnosti, upušta se u noćne avanture krijumčara, od dosade stupa u intimnu vezu s blagorodnom djevojkom...

Pravi enfant terrible pretprošlog stoljeća.

6. Nasmijte se od srca - Sergej Dovlatov, "Spomen-muzej"

amazon.com amazon.com

Razvedeni muškarac je u potrazi za poslom, i zapošljava se kao kustos jednog udaljenog seoskog muzeja posvećenog Aleksandru Puškinu. Ispostavlja se da u tom muzeju rade uglavnom žene, i one se utrkuju koja će više privući pažnju novajlije. Sigurno će i vama biti smiješne iskričave šale glavnog junaka (bez obzira na to što su to šale iz sovjetskog razdoblja), kao i prepoznatljivi karikirani likovi.

7. Shvatite da vaš život i nije tako loš - Maksim Gorki, "Na dnu"

Dover Publications, 2000. Dover Publications, 2000.

Proleterski pisac Maksim Gorki je potekao iz naroda. On je među prvima na stranicama sovjetske književnosti opisao likove beskućnika, siromaha i drugih marginalnih "elemenata". U ovoj drami se opisuje život u prenoćištu takvih junaka. Svatko od njih ima nesvakidašnju biografiju, i svatko se našao na socijalnom dnu.

Usput, ovaj komad se još uvijek igra u kazalištima Rusije i Europe, i to s nevjerojatnim uspjehom.

8. Ako se ne možete odvojiti od starih stvari - Anton Čehov, "Višnjik"

Dover Publications, 2013. Dover Publications, 2013.

Plemkinja Ranjevska prodaje imanje i saznaje da će njezin višnjik biti posječen. Zbog toga tuguje i smatra da život bez višnjika gubi svaki smisao. Ali tu nije problem u samom voćnjaku, nego u tome što ona nije spremna za promjene u životu, tj. slijepo je vezana za prošlost koja se nikada neće vratiti. Neka vas legendarna Čehovljeva drama inspirira da promijenite nešto u životu (bar garderobu, ako ništa drugo).

9. Ako volite strašne priče - Nikolaj Vasiljevič Gogolj, "Večeri na zaselku kraj Dikanjke" i "Mirgorod"

Kinopoisk Kinopoisk

U ovim ciklusima pripovjedaka kombiniraju se humor i pravi horor. Ne savjetujemo vam da priču "Svibanjska noć ili Utopljenica" čitate noću, kao ni "Začarano mjesto" i "Vij". Tu ima i mrtvaca koji hodaju, i nečiste sile i odvratnih mističnih bića. Teško je zamisliti da je autor takvih stvari upravo Gogolj, čovjek koji je napisao "Mrtve duše", jedno od najsatiričnijih djela ruske klasične književnosti.

10. Zaljubite se po stockholmskom sindromu - Guzelj Jahina, "Zulejha otvara oči"

Oneworld Publications, 2018. Oneworld Publications, 2018.

Mlada žena iz muslimanskog tatarskog sela je živjela pod jarmom svoga muža i svekrve. Oni su je eksploatirali kao robinju. A onda je došla sovjetska vlast, muža su joj ubili a nju odveli u logor. Čudno zvuči, ali ona osjeća više slobode u logoru nego što je osjećala na slobodi. Otkriva u sebi talente, a nadzornik logora joj postaje bliska osoba...

Na našem popisu je ovo jedina knjiga napisana u 21. stoljeću. Čim je objavljena prevedena je na preko 20 jezika.