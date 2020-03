8 glazbenika ruskog podrijetla koji su uspjeli u inozemstvu

Tinkeres/Global Look Press

Helene Fischer je rođena u obitelji povolških Nijemaca čije je roditelje u Drugom svjetskom ratu Staljin poslao u Sibir, no koji su se krajem 1980-ih vratili u Njemačku. 33-godišnja Helene, danas jedna od najuspješnijih njemačkih pjevačica, ima osam platinskih albuma i stotine tisuća obožavatelja diljem njemačkog govornog područja. Ipak, ne zaboravlja da je rođena kao Jelena Petrovna Fischer u udaljenom sibirskom gradu Krasnojarsku (4100 km istočno od Moskve). Dokaz možete vidjeti u ovom videu, gdje Fischer izvodi ruske i ukrajinske nacionalne pjesme. Gotovo bez ikakvog naglaska!

6. Alina Ibragimova

Alina Ibragimova Casa da Música

Rusko-britanska violinistica Alina Ibragimova dolazi iz vrlo glazbene obitelji. 1996., kada joj je bilo deset godina, njezin je otac dobio poziciju glavnog kontrabasista u Londonskom simfonijskom orkestru te se njezina obitelj preselila u Veliku Britaniju gdje je Alina nastavila učiti svirati violinu. Od ranih 2000-ih godina je uspješna glazbenica te je osvojila nekoliko nagrada, uključujući Nagradu za mladog glazbenika Kraljevske filharmonije 2010. i Nagradu Emily Anderson. "Sviram glazbu iz svih razdoblja, od davnina do suvremene glazbe, od baroka do avangarde", kaže Alina, koja nastupa baš svugdje, od Londona do malih gradova u ruskoj provinciji.

