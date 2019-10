Top 20 "nevaljalih Rusa" u holivudskim filmovima

20. Balam, Pobuna (2015.)

Vođa kriminalne grupe ruskog porijekla Balam (Chuck Liddell) živi jednako neskromno kao čuveni narko-barun Pablo Escobar. Iz raskošne zatvorske ćelije upravlja gradskom policijom, oblači skupa odijela, uživa i nema mu ravnih. Sve dok u zatvor ne dospije njegov stari neprijatelj, bivši policajac iz "poštenih".

Što to Balam ima kako bi podsjećao na Rusa? Možda oblik brkova? Čak mu je i tetovaža na lubanji u kineskom stilu.

Balam, Pobuna (2015.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

19. Gangster Genadij, Savršena formula (2011.)

Ruski gangster Genadij ostaje u sjećanju samo zahvaljujući sceni u kojoj glavni lik Eddie Morra (Bradley Cooper) pije njegovu krv.

Morra je pisac alkoholičar u teškoj stvaralačkoj krizi, dok se ne počne drogirati preparatom NZT. Čim proguta tabletu postaje najpametniji čovjek na svijetu (ali i nedovoljno pametan da bi sačuvao svoju tajnu) i proganjaju ga mafijaši poput Genadija. Ali ni preparat nije vječan. U potrebnom trenutku Morra ga pronalazi u krvi ruskog bandita...

Gangster Genadij, Savršena formula (2011.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

18. Tatjana Romanova, Iz Rusije s ljubavlju (1963.)

U drugom filmu o Jamesu Bondu djevojka Seana Conneryja postaje suradnica ruskog konzularnog predstavništva u Turskoj Tatjana Romanova. Glumila ju je Miss Universe, Talijanka Daniela Bianchi, koja je prilično realistično predstavila dubinu duše i proturječnosti ruske žene. Ova plavuša s crvenim usnama oblači anđeoski plave haljine, zapanjuje svojom odlučnošću i ponekad surovošću. Ali najvažnije je da je nevjerojatno lijepa.

Tatjana Romanova, Iz Rusije s ljubavlju (1963.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

17. Jurij Komarov, Umri muški: Dobar dan za umiranje (2013.)

U petom filmu serijala "Umri muški" ruskog oligarha koji trguje uranom (Sebastian Koch) po Moskvi naganja polovica obitelji Brucea Willisa, a nju naganjaju ruske specijalne službe i različiti negativci iz podzemlja. Hollywood vjeruje da je u Rusiji moguće sve: kupiti tenk, podići u zrak Kremlj, ukrasti atomsku bombu. Razlika između američkog i ruskog poimanja svijeta (primjerice, pitanja odgoja) dolazi do izražaja u prvom lakom ćaskanju. Komarov će reći da takve poput Willisovog sina u Rusiji smatraju opasnim, jakim i surovim momcima, dok Willis odgovara da su u Americi to obični maloljetni delikventi.

Umri muški: Dobar dan za umiranje (2013.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

YouTube

16. Aleksis i Saša Kajdanovski, Bitka za Pacifik (2013.)

Redatelj Guillermo del Toro je 2013. godine predstavio svoju verziju bitke za Veliki sjeverni zid. Protiv monstruma koji podsjećaju na Godzillu ratuje čitava koalicija zemalja. Rusku ekipu predstavljaju Aleksis i Saša Kajdanovski koji izgledaju i ponašaju se kao da su godinama preživljavali u tajgi. Brutalni, razvijeni šutljivci, i kao pravi Rusi sposobni su na sve. Žrtvuju svoje živote za slobodu Kine. Inače, ovo je jedan od rijetkih blockbustera u kojem Rusi, Amerikanci, Kinezi i (neočekivano) Australci u prve tri minute odolijevaju izazovu da se međusobno poubijaju.

Aleksis i Saša Kajdanovski, Bitka za Pacifik (2013.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

15. Ksenija Onatop, Zlatno oko (1995.)

James Bond se više puta zaljubljivao u ruske ljepotice. Ali s ovom nije sve bilo tako jednostavno. Devet godina nakon Hladnoga rata agent 007 (Pierce Brosnan) i dalje smatra da je opasno prilaziti Rusima. Tako da susret sa Ksenijom (Famke Janssen) u Monte Carlu nije završio strastvenim zagrljajem. I Bond je bio u pravu: Ksenija, bivša probna pilotkinja, sada šuruje s teroristima, i glavni je negativni lik, koji ujedno čezne za Bondom.

Ksenija Onatop, Zlatno oko (1995.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

Očito je da je za redatelja bila sasvim dovoljna formula Rus = opasnost. Jer to je sve što je u interpretaciji nizozemske glumice bilo rusko. Zato ona gine na vrlo efektan način. U posljednjim trenucima života, prije nego se nesretno povučena helikopterom zakači za drvo i polomi sve kosti, uspijeva se s istog helikoptera spustiti užetom, prebiti i polizati Bonda (koji put odalami suparnicu) i, ako njezin izraz lica išta govori, seksualno se zadovoljiti.

YouTube

14. Pavel Čehov, Zvjezdane staze (1979.)

Sedamnaestogodišnje čudo od djeteta Pavel Čehov pojavljuje se u jeku Hladnog rata, ali pun je dobrih šala i spašava posadu Enterprisea. Jedna od njegovih glavnih crta je iskrena ljubav prema Rusiji. Čehov ne može prešutjeti da su "to ipak Rusi prvi izmislili". Po njegovom mišljenju, Eden se nalazio na mjestu gdje je sada Moskva, poslovica "sram te bilo ako me prevariš, sram me bilo ako me prevariš drugi put" je ruska, sva važna galaktička otkrića pripadaju ruskim astronomima, a ljepljivu vrpcu je izmislila jedna baka iz Lenjingrada. Iako tako mlad, Čehov od pića priznaje samo votku.

Pavel Čehov, Zvjezdane staze (1979.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

13. Jegor Koršunov, Air Force One (1997.)

Hollywood je 1997. uloge glavnih svjetskih terorista još uvijek davao Rusima. Gary Oldman je komunistički terorist koji otima američki zrakoplov broj 1 odmah poslije oštrog govora američkog predsjednika (Harrison Ford) u Moskvi.

Oldman upućuje kroše Fordu čim ovaj podigne glas: "Tko sam ja?! Ja sam predsjednik SAD-a!" Pored ove fraze predsjednik će izgovoriti još čitav niz neizostavnih budalaština poput "ne možete nas uplašiti", ali kada mu se pištolj uperi u glavu priznat će da je čitava borba protiv terorizma prije svega vječita igra "tko ima veći", a zatim sve ostalo. Jegor Koršunov iskreno pati nakon raspada SSSR-a i pita se koji je smisao slobode, kada su Amerikanci dozvolili "banditima i kurvama" da vode postsocijalističke države.

Jegor Koršunov, Air Force One (1997.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

12. Lav Andropov, Armageddon (1998.)

Znanstveno-fantastična priča se ponovo drži na Bruceu Willisu, ali i "pećinski" Rus igra važnu ulogu. Piloti NASA-e moraju napuniti gorivom svoj brod da bi doletjeli do asteroida koji namjeravaju uništiti atomskom bombom. Na putu im je ruska orbitalna postaja Mir, gdje se već duže vrijeme ne brije pukovnik ruske svemirske agencije Lav Andropov. On je pijan, nosi rusku kapu ušanku, masnu majicu s crvenom zvijezdom na prsima. U odlučujućem trenutku on će spasiti čitavu posadu, vratiti i sebe i Amerikance na Zemlju. I uradit će to na vrlo čudan način. Dugo će promatrati američke elektroničke uređaje da bi ih zatim počeo razbijati mehaničarskim ključem. I - čudna li čuda - sve počinje raditi!

Lav Andropov, Armageddon (1998.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

YouTube

11. Irina Spaljko, Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje (2008.)

Irina Spaljko (Cate Blanchett) otima voljenu ženu Indiane Jonesa kako bi Harrison Ford pokazao ruskim tajnim službama put do čarobne kristalne lubanje. Ali i pored uniforme i šiški, nemogućim ruskim naglaskom u stilu Grete Garbo Blanchett više podsjeća na melankoličnu vilu Galadriel iz "Gospodara prstenova", nego na rusku komunistkinju i agenticu KGB-a. Ruskom gledatelju su već prisjeli slični stereotipi. Glavni kriterij za filmski lik jedne Ruskinje je ljepota. Tako da je Spielberg jednostavno učinio ono što bi i svaki drugi redatelj na njegovom mjestu - našao je prelijepu ženu i dao joj rusko ime (i ukrajinsko prezime, da budemo precizni).

Irina Spaljko, Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje (2008.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

10. Teddy KGB, Kockari (1998.)

Lik po imenu Teddy KGB (John Malkovich) nosi crvene sovjetske trenirke, uzgaja bradu i rukovodi ilegalnim pokeraškim klubom u New Yorku. To je ruski gangster koji hoće i može biti nezgodan, ali većinu vremena na ekranu zbija šale i nešto žvače.

Glavni lik filma je Mike (Matt Damon), ali sa svojom mladolikom fizionomijom ne može biti tako zanimljiv kao negativac Malkovich. Možda se radi o crvenoj boji? Čak i haljina s dubokim dekolteom iste boje, kako su svi mogli vidjeti godinu dana kasnije, Malkovichu stoji izvanredno.

Teddy KGB, Kockari (1998.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

9. Aleksej Vostrikov, Tajna podmornice K-19 (2002.)

Sovjetska nuklearna podmornica doživljava nesreću pored obala SAD-a 1961. Postoji opasnost da se radioaktivno gorovi izlije u more. Kapetan Aleksej Vostrikov (Harrison Ford) to ne smije dopustiti.

Film Kathryn Bigelow prikazuje Sovjete s dotad za Hollywood nepoznate strane. Ne kao zlikovce, već kao prave heroje, patriote. A najčešće tako i jest.

Aleksej Vostrikov, Tajna podmornice K-19 (2002.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

8. Boris "Oštrica", Zdrpi i briši (2000.)

Živi sovjetski simbol (jer "oštar je kao udarac srpom po... i tup kao udarac čekićem") Boris Jurinov ili Boris Oštrica je već folklorni lik, vizitkarta filma "Zdipi i briši", jedna od najboljih spodoba rođenih u fantaziji Guya Ritchieja. Rade Šerbedžija govori engleski s "teškim ruskim naglaskom", prati ga glazba balalajke, i otporan je na metke. Da, on je i bivši agent KGB-a, ali to nije njegova glavna karakteristika. Boris Oštrica u slast psuje kad god zatreba, a to je već 100-postotni pogodak.

Boris "Oštrica", Zdipi i briši (2000.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

YouTube

7. Ana Karenjina u istoimenom filmu (2012.)

Filmsko platno je vidjelo mnoštvo interpretacija Ane Karenjine, ali samo je Keira Knightley mogla prikazati tako razdraganu i spontanu Karenjinu. Nije lak zadatak ekranizirati ljubavne muke mlade udane žene iz druge polovice 19. stoljeća. U Rusiji se najčešće traži da se glumica pridržava onoga što je Tolstoj napisao, i da ne dozvoli slobodnu interpretaciju. Zato je Karenjina Keire Knightley... najdalja od svih dalekih Karenjina.

Ana Karenjina (2012.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

YouTube

6. Ivan Drago, Rocky 4 (1985.)

Ruski stroj smrti, sovjetski teškaš Ivan Drago (Dolph Lundgren) dolazi u SAD kako bi zgazio zvijezdu američkog sporta i pokazao dokle je došla sovjetska znanost u stvaranju nadljudi. Proizvod "carstva zla" pobjeđuje i, sasvim slučajno i bez kajanja, ubija u ringu bivšeg svjetskog prvaka. Rocky (Sylvester Stallone) je prisiljen zaboraviti na obiteljsku idilu te putuje u Moskvu kako bi osvetio mrtvog prijatelja.

Ivan Drago, Rocky 4 (1985.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

Jedini lik kojeg zaista treba žaliti u filmu je ruski boksač. Njegova sudbina je sudbina današnjeg iPhonea - služi dok se ne pojavi naredna generacija. Tako da mu sunarodnjaci-patrioti okreću leđa još prije završetka meča, i skandiraju ime američkog boksača. Što je, razumije se, neviđena glupost, ali tako je Hollywood vidio Ruse 1985. godine.

YouTube

5. Nataša Čenkova, Salt (2010.)

Još jedan nerealni lik kojeg je rodila KGB-fobija - Evelyn Salt ili Nataša Čenkova (Angelina Jolie), tajna agentica koja vodi dvostruku igru u SAD-u. Evelyn su opasno nasamarili i ona mora skakati po krovovima automobila u pokretu i uklanjati se od metaka kako bi spasila ruskog predsjednika i svoju čast. Klasična Lara Croft ili gospođa Smith, ali s ruskom pletenicom i šiškama izvodi pun komplet trikova skupog blockbustera i vuče za sobom gledatelja na dno sižejnog labirinta.

Nataša Čenkova, Salt (2010.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

4. Ivan Danko, Crveno usijanje (1988.)

Prijelaz iz 80-ih u 90-e - zlatno vrijeme Arnolda Schwarzeneggera i američke akcije u Rusiji. Tako da je ruski policajac Ivan Danko osuđen na to da ga ruska publika zavoli do groba. To se dogodilo još i zato što je redatelj Walter Hill snimio zaista simpatičan film o suradnji jednog ruskog i jednog američkog policajca (James Belushi) na ulicama Chicaga.

Ivan Danko, Crveno usijanje (1988.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

3. Nikolaj Račenko, Crveni škorpion (1988.)

Dolph Lundgren je ponovno idealan stroj smrti. Od svih mogućih snagatora u to vrijeme u Hollywood,u Šveđanin je vjerojatno najviše nalikovao na Slavena.

Nikolaj Račenko, Crveni škorpion (1988.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

On glumi Nikolaja Račenka, univerzalnog vojnika iz SSSR-a poslanog u daleku afričku zemlju u kojoj zbacuju s vlasti komuniste. Moskva se, naravno, nije mogla pomiriti s tim i šalje čitavu sovjetsko-kubansko-čehoslovačku koaliciju. Daleko od utjecaja domaće propagande, Račenko je prozreo: komunizam je zlo! Vrijeme je da se suočimo s njim. Nećemo govoriti koliko je votke popio, kako se mučio s ruskim naglaskom i razbacivao na sve strane prvo neprijatelje komunizma a zatim same komuniste.

YouTube

2. Ivan Vanko, Iron Man 2 (2010.)

Dok narcisoidni Iron Man - Tony Stark - ne zna kako potrošiti svoje milijune dolara, vodi raskalašen život, obnavlja kostim superheroja i polako umire od radijacije, u Rusiji se pojavio konkurent. Još jedan poklonik teorije "to su u stvari Rusi izmislili" Ivan Vanko (Mickey Rourke) uvjeren je da mu je Stark ukrao ideju superodijela. Ali on će napraviti drugi kostim i krenuti bičevati Starka.

Ako znamo kako izgleda tipični ruski inženjer, rekli bismo da je Rourke slabo radio na ulozi. S istim ponašanjem je mogao biti rodom iz Mađarske, Njemačke ili Italije. Možda mu ide u korist samo to što pomalo podsjeća na medvjeda.

Ivan Vanko, Iron Man 2 (2010.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

1. Nataša "Crna udovica" Romanov, Osvetnici (2012.)

Jedna od glavnih Osvetnika, majstorica svih borilačkih vještina, poliglotkinja i hakerica Nataša Romanov (Scarlett Johansson) primjer je idealnog ruskog špijuna u Hollywoodu. Lik Marvela su gledatelji prvi put vidjeli još u filmu Iron Man 2.

Ona nema supermoći, već školu KGB-a i teško djetinjstvo u Staljingradu (Volgogradu). Likovi komunista-terorista, mračnih policajaca i nabildanih pijanih vojnika ostali su u prošlosti. Nova generacija je seksipilna Nataša u kožnom kostimu koja će izaći na kraj s najnovijom generacijom mutanata. Na takav ideal je otprilike mislio Nikolaj Nekrasov kada je napisao čuvenu misao o ruskoj ženi "i konja će u galopu zaustaviti i ući u kuću u plamenu".

Nataša "Crna udovica" Romanov, Osvetnici (2012.) Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

Pročitajte više: