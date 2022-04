20 nevjerojatnih fotografija netaknute prirode u Rusiji

Russia Beyond Hrvatska

1. Jevgenij Andrejev: Čempresovo jezero

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Fenomenalno jezero Suko u blizini Anape prava je atrakcija za turiste. Drveće u jesen poprima crvene tonove i izgleda kao bajkovita šuma.

2. Vladimir Anikejev: Divlja mačka

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

U Rusiji obitava osam vrsta divljih mačaka, od amurskog tigra i manula do stepske mačke. Naići na njih velika je sreća čak i za iskusnog fotografa.

3. Andrej Balta. Svjetlost

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Evo kakvu je mnogokraku morsku zvijezdu-suncokret Pycnopodia helianthoides pronašao fotograf Andrej Balta u podvodnom svijetu nadomak otoka Moneron u blizini Sahalina. Ima oko osamdeset centimetara i može se kretati iznenađujuće brzo.

4. Olga Vasik. Zalazak sunca nad termokrškim jezerom

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

U Rusiji postoji mnogo termokrških jezera. Takvi neobični vodeni bazeni nastaju u zoni permafrosta kao rezultat odmrzavanja leda i slijeganja tla.

5. Igor Vlasov. Guska crvenovoljka

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Guska crvenovoljka endemska je vrsta, što će reći da živi samo u Rusiji. Ovo je rijetka vrsta ptica iz porodice pataka, koja se gnijezdi u Tajmiru i drugim mjestima u ruskoj tundri, a zimuje na jugu, u blizini Crnog mora i Kaspijskog jezera.

6. Nikolaj Gernet. Usnula Umka

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Umka je heroj istoimenog sovjetskog crtanog filma o mladuncu polarnog medvjeda i njegovoj majci medvjedici. Pjesma "Uspavanka medvjedice" postala je popularna, a bijeli medvjedići proslavili su se kao slatka plišana stvorenja... Ali, nije sve tako jednostavno. Evo gdje u Rusiji i koje medvjede možete sresti. I preživjeti taj susret!

7. Dmitrij Golubjev. Tropske regije centralne zone

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

U Rusiji postoje četiri klimatske zone - od polarne na sjeveru do suptropskih i tropskih na jugu. O najtoplijim mjestima u Rusiji pročitajte ovdje, a kako ljudi žive na najhladnijim mjestima, na minus pedeset stupnjeva, pročitajte ovdje.

8. Vitalij Goroškov. Mošusno govedo

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Vitalij Gorškov postao je poznat po fotografijama divljih životinja: bizona, morževa, polarnih medvjeda i arktičkih lisica. Međutim, pronaći ovo mošusno govedo, suvremenika mamuta, na Tajmiru predstavlja pravi uspjeh. Riječ je o potpuno nepredvidivim životinjama. "One mogu pobjeći čim ugledaju čojveka, a mogu i ne obraćatiu pažnju na njega", rekao je Gorškov.

9. Andrej Gračov. Planinski lanac Duse Alin

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Planinski lanac na Dalekom istoku Rusije jedno je od čuda Habarovskog kraja. Tamo se mogu sresti neponovljiva prelijepa mjesta - rijeke, stijene, vodopadi. A zahvaljujući nepristupačnosti, ovo je mjesto uspjelo sačuvati svoj prvobitni izgled.

10. Valerija Zvereva: Vilin konjic i mrav

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Valerija Zvereva dobila je mnogo nagrada za svoju nevjerojatnu makro fotografiju svijeta koji je ponekad nedostupan ljudskom oku. Na ovoj fotografiji kao da je prenesena čuvena bajka Ivana Krilova o vilinom konjicu i mravu (dok je ovaj radio cijelo ljeto, praveći sebi stanište i zalihe za zimu, prvi je šetao i zabavljao se).

11. Dmitrij Ivanov. Zlatne šume

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Dmitrij Ivanov pretežno se bavi fotografiranjem šuma i rezervata, bilježeći prirodu u jutarnjem mrazu, magičnoj svjetlosti zalaska sunca ili izmaglici.

12. Mihail Kaminski. Bonsai iznad Carske plaže s pogledom na rt Kapčik

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Vidikovac u blizini Bonsaija predstavlja jedno od obilježja Krima. Ovo prelijepo mjesto nalazi se u naselju Novi Svet u blizini grada Sudaka.

13. Sergej Karpuhin. Lanac Čerskog

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Veliki planinski vijenac u Jakutiji, koji se po dimenzijama može usporediti s Kavkazom, istražen je i unesen na kartu tek 1927. godine.

14. Oleg Pantelejev. Bizon

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Oleg Pantelejev bio je jedan od organizatora izložbe "Iskonska Rusija" i predsjednik ruskog Udruženja fotografa prirode. Što sve nije slikao ovaj istinski posvećenik fotografiji životinja u njihovoj prirodnoj sredini, medvjeda, vukova, divljih svinja ili jarebica.

15. Viktor Tjaht. To sam ja

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Tjahtine fotografije našle su se dva puta u finalu prestižnog natjecanja Wildlife Photographer of the Year. U fokusu zanimanja ovog fotografa nalaze se upravo male ptice, no nije ništa manje poznat po originalnim snimkama rijetkih životinja na planinama Altaja, u Kalmikiji i drugim mjestima u Rusiji.

16. Olesja Fedosejenkova. U bojama Kavkaza

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Ruski Kavkaz impresionira svojom raznolikošću i ljepotom. Ova je fotografija snimljena na jezeru Gitče-Kelj u Republici Karačajevo-Čerkeziji.

17. Aleksej Haritonov. Bijele stijene

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Ove živopisne stijene nastale su kao rezultat vulkanske erupcije. Nalaze se na najvećem otoku Kurilskih otoka, Iturupu. Pejzaž je upotpunjen plažom s kvarcnim i vulkanskim pijeskom.

18. Aleksej Haritonov. "Kekure" u zaljevu Zolotaja

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Specifične konusne stijene kekure, još jedno nevjerojatno mjesto na Kurilskom otoku Iturupu, prepoznatljivi su simboli ruskog Dalekog istoka.

19. Aleksej Haritonov. Riba iz Staljne rijeke

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Ovo "riblje oko" snimljeno je na Krimu, na ušću rijeke Staljne u zaljev Sivaš. Ljeti voda na mjestima gotovo presuši, praveći na taj način mala neovisna jezera.

20. Aleksej Šaskoljski. Dosadio si mi, medvjede

Festival prirode "Iskonska Rusija" Festival prirode "Iskonska Rusija"

Fotograf Aleksej Šaskoljski slikao je glavnu rusku životinju i gospodara tajge i čak objavio knjigu pod nazivom "Medvjeđi kutovi na planetu", u kojoj je iznio svoja zapažanja o medvjedima. "Medvjed je očaravajuća zvijer, ali, upozoravam, vrlo opasna. Fascinirani fotografiranjem ovog krznenog čuda, upadate u kandže neodoljive ovisnosti o njegovom strašnom šarmu", primijetio je Šaskoljski.