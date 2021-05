Deset najtoplijih gradova Rusije

Rusija je čuvena po svojim hladnim zimama, no na pojedinim su mjestima ljetne temperature izuzetno visoke.

Ljudi koji žive u tim gradovima svakog se ljeta doslovno kuhaju od vrućine. Pogledajmo koja su najvrelija naseljena mjesta u Rusiji!

1. Jaškulj

Slikovita pustinja s nebom u pozadini, Jaškulj, Rusija. Getty Images Getty Images

Ovaj se gradić (manje od 8000 stanovnika) nalazi u centru Kalmikije. Okružen je beskrajnim stepama i jedno je od najtoplijih mjesta u Rusiji. Tijekom ljeta je temperatura neprekidno iznad +30 stupnjeva Celzija danju i +25 stupnjeva Celzija noću. U srpnju 2010. godine zabilježena je temperatura od +44,4 stupnja Celzija. Par dana kasnije u susjednom selu Uti zrak se zagrijao do +45,4 stupnja Celzija. Mještani se spašavaju od vrućine tradicionalnim slanim čajem i slanim sirom.

Zimi je temperatura obično oko 0 stupnjeva, a povremeno se zbog jakih vjetrova može spustiti i do -30 stupnjeva Celzija.

2. Volgograd

Legion Media Legion Media

Grad-heroj Volgograd (Staljingrad do 1961.) ima neobične skokove temperature. Ovdje je klima kontinentalna. Poslije hladnih zimskih dana nastupa naglo zatopljenje, a ljeti čak ni klima-uređaji ne pomažu mnogo. Od lipnja do kolovoza temperatura se obično kreće između +30 i +33 stupnja Celzija, a ponekad je i veća. U Volgogradu je 1940. godine zabilježena temperatura +42,6 stupnjeva Celzija. Najniža je zabilježena temperatura u ovom gradu iznosila -33 stupnja. "Još se uvijek sjećam kako je na mom starom radnom mjestu isključena struja pa je kolega zagrijavao ručak u automobilu na parkingu. Termometar je pokazao +70 stupnjeva Celzija", priča bivši stanovnik Volgograda. Ima nevjerojatno mnogo komaraca, ali to ovdje nitko ne doživljava kao nešto neobično.

3. Astrahanj

Astrahanjski kremlj, povijesno-arhitektonski kompleks, Rusija. Legion Media Legion Media

Ovaj lijepi južni grad na Volgi odlikuje se oštrom kontinentalnom klimom. Zimi se temperatura spušta do -20 stupnjeva Celzija i to traje nekoliko dana, a zatim se sve otapa, i već sutradan opet veliki minus i opasan led. Ljeti je vrućina – temperatura se kreće oko +30 stupnjeva Celzija (maksimum je bio +41) s jakim vjetrom. "Često se mogu vidjeti biljke ’kotrljani’ koje vjetar nosi po gradu", kažu žitelji Astrahanja. "Ako živite negdje na periferiji, budite spremni i na pješčane oluje kao u ’Zvjezdanim vratima’ (Stargate)."

4. Derbent

Zidine tvrđave Narin-Kala, pogled na Derbent. Republika Dagestan, Rusija. Legion Media Legion Media

Jedan od najstarijih gradova Rusije (znanstvenici kažu da se ovdje prva naseobina pojavila još u 4. stoljeću prije naše ere) nalazi se na obali Kaspijskog jezera gdje ljudi ljeti traže spas od pretjeranih vrućina. Čak je i u hladu +35 stupnjeva Celzija, tako da nitko ne želi izaći iz vode. Zime su ovdje tople, a snijeg je rijetka pojava.

5. Jevpatorija

Velika gužva tijekom ljetne sezone na pješčanoj plaži u ljetnom odmaralištu. Legion Media Legion Media

Odmaralište na zapadu Krima ima stepsku klimu. Temperatura je tijekom cijelog ljeta stabilna i iznosi +30-35 stupnjeva Celzija (a noću +25 stupnjeva Celzija), ali se vrućina prilično lako podnosi zbog suhog zraka i blizine mora. Ovdje obično nema snijega, rijetko kad pada kiša, voda je uvijek topla i vrijeme je sunčano gotovo cijele godine.

6. Grozni

Žene u šetnji, 9. lipnja 2020., Grozni, Rusija. Jelena Afonjina/TASS Jelena Afonjina/TASS

Ljeto u glavnom gradu Čečenije veoma je vruće. U hladu je često temperatura veća od +35 stupnjeva Celzija. Pored toga, rijetko pada kiša, daleko su češći vjetrovi i pješčane oluje. Mještani se spašavaju od vrućine pomoću klima-uređaja ili odlaze u prirodu. S druge strane, zbog jakih vjetrova temperatura tijekom zime može pasti i do -20 stupnjeva Celzija.

7. Kizil

Legion Media Legion Media

Glavni grad Tuve na jugu Sibira jedan je od najtoplijih i ujedno jedan od najhladnijih gradova Rusije. Kizil službeno pripada Krajnjem sjeveru. Zimi je temperatura zraka oko -30 stupnjeva Celzija (minimalna zabilježena je -53 stupnja Celzija), ali čim dođe ljeto, suhi zrak se vrlo brzo zagrijava i temperatura skoči na +30 stupnjeva. Tada su česte i pješčane oluje. "Sezona se vrlo naglo mijenja. Danas može pasti snijeg i smrznuti vam se lice, a sutra će biti tako velika vrućina da ćete se znojiti u kratkim hlačama i majici", kaže jedan stanovnik Kizila.

8. Soči

Središnja gradska plaža. Jedan sunčani dan u kolovozu. Soči, Rusija. Legion Media Legion Media

Gradovi crnomorske rivijere nalaze su u suptropskom pojasu. Takvu klimu jako vole ljubitelji toplog vremena. Ako se pogleda prosječna temperatura tijekom cijele godine, Soči je jedan od najtoplijih gradova Rusije (preko +14 stupnjeva Celzija), premda je klima vrlo blaga, bez naglih promena. Zimi je temperatura u prosjeku +10 stupnjeva, ljeti +30). Soči ima mnogo zelenih parkova, okružen je Kavkaskim planinama, tako da je ovdje lijepo u svako doba godine.

9. Krasnodar

Fontana na Aleksandrovskom bulevaru u Krasnodaru. Vitalij Timkiv/Sputnik Vitalij Timkiv/Sputnik

Možete li zamisliti da ljeto u Krasnodaru traje pet mjeseci? Obično je već u proljeće temperatura ovdje +20 stupnjeva Celzija, a u lipnju u prosjeku iznosi +30 stupnjeva. Danju se obično popne na +40 stupnjeva. "Grad zbog toga nalikuje na mikrovalnu pećnicu i ljudima se zaista ne izlazi vani. Svi imaju klima-uređaje, u protivnom mnogi ne bi preživjeli takvu vrućinu", kažu ovdašnji žitelji. S druge strane, zime su poprilično hladne.

10. Južno-Suhokumsk

Središnji informacijski sustav stambeno-komunalne privrede

Ovaj gradić (oko 10 000 stanovnika) u Dagestanu poznat je po eksploataciji nafte. Nalazi se u Nogajskoj stepi, ima vrlo suhu i vetrovitu klimu. Prosječna godišnja temperatura u Južno-Suhokumsku iznosi gotovo +15 stupnjeva Celzija. Ljetna vrućina nastupa u svibnju, a u lipnju je već stabilno iznad +30 stupnjeva Celzija. Zrak je vrlo suh. Zime su ovdhe relativno blage, gotovo bez snijega.