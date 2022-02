Zašto neki ljudi dobrovoljno žive u arktičkim pustinjama?

Tamo gdje završava tundra počinje zona arktičkih pustinja, najsjeverniji prirodni ekosustav na planetu. To nije beskrajan pijesak kao u pustinjama na jugu, nego led i snijeg koji se pružaju do samog horizonta. "Sjeverni mi je pol uvijek izgledao vrlo daleko, tajanstveno, hladno, čak opasnije od svemira", kaže suvremeni ruski pisac Jevgenij Griškovec, koji je na ljeto 2021. godine bio na polarnoj ekspediciji. "Iskreno, realnost je nadmašila sva moja očekivanja. To je mjesto gdje sunce ne zalazi, nego se kreće oko vas, to je vrh svijeta!"

Zima sa i bez snijega

"Ovdje zima sa snijegom traje od rujna do svibnja, a zima bez snijega od lipnja do kolovoza", kaže Igor Petrenja iz čukotskog sela Bilings, koji već nekoliko mjeseci radi kao zamjenik ravnatelja lokalne škole.

U Bilingsu, koji se nalazi na obali Istočnosibirskog mora, živi manje od 200 ljudi. Svi se oni bave tradicionalnim poslovima starosjedioca ili rade u meteorološkoj stanici. Do administrativnog centra, grada Peveka, ima oko 400 kilometara. A naokolo potpuna pustoš.

Ovi se krajevi smatraju najnepovoljnijima za život. Zamislite samo da se snijeg ne topi tijekom čitave godine i da samo ljeti temperatura prelazi nulu. Polarna noć traje tri-četiri mjeseca, a ljeti je smjenjuje polarni dan. Zbog nepostojanja raslinja i blizine oceana pušu snažni vjetrovi koji ruše s nogu.

U kolovozu, kada je "najtoplije", nikada nije više od 10 stupnjeva. A početkom rujna već pada snijeg koji ostaje čitave zime. "Ali ipak mi se ovdašnja klima sviđa" kaže Igor. "Ne volim vrućinu. A ovdje je baš takvo vrijeme." Međutim, priznaje da mu nedostaju šume.

Arktička pustinja srodna je s južnom pustinjom ne samo po tome što je to potpuna ravnica bez drveća i žbunja, nego i po suhom zraku, koji je iza polarnice čak suši nego na jugu.

Jedna je od zanimljivih osobina arktičke pustinje snažna elektrizacija. "Možete se rukovati i udarit će vas struja, možete flash-memoriju uzeti iz tuđih ruku i pritom će iskočiti iskra, a memorija će 'pregorjeti'", kaže Igor. "Kada sjedneš na stolicu na radnom mjestu, najpre trebaš dodirnuti neki metal, na primjer radijator ili grijalicu, kako bi se oslobodio napona, a tek onda možeš raditi s mišem na računalu. Kada ideš u kupaonicu i ruke staviš pod mlaz vode, udarit će te slaba struja. To se stalno događa." Možda je čovjek stalno naelektriziran zbog blizine sjevernog pola, smatra on.

Prostor za turizam

Vadim Savicki/Sputnik Vadim Savicki/Sputnik

Teritorij arktičke pustinje obuhvaća arhipelage Nova Zemlja, Zemlja Franje Josipa, Novosibirske otoke, kao i najsjevernije dijelove Jamalskog poluotoka, Tajmira, Jakutije i Čukotke. Naselja nema mnogo: osim Bilingsa, u zoni arktičkih pustinja nalaze se naselja Dikson na Tajmiru (s nešto više od 500 stanovnika), Barencburg na Špicbergenu (490 stanovnika), kao i nekoliko naselja u kojima na smjenu žive zaposleni u eksploataciji nafte i plina, kojima je Arktik tako bogat. Dok se na otocima Arktičkog oceana nalaze samo vojne baze i polarne stanice, u kojima rade znanstvenici.

Pavel Ljvov/Sputnik Pavel Ljvov/Sputnik

"Arktički trolist" i "Sjeverna djetelina" najsjevernije su baze Rusije koje se nalaze na otocima Zemlje Aleksandre i Koteljnom. Svaku bazu čini nekoliko objekata povezanih pokrivenim prolazima, kako vojnici ne bi morali često izlaziti vani.

Na otoku Hejs, koje je dio arhipelaga Zemlja Franje Josipa, od sovjetskih vremena radi najsjvernija meteorološka stanica. Tu živi samo pet osoba, premda ih je prije raspada SSSR-a bilo 400.

Ilja Timin/Sputnik Ilja Timin/Sputnik

Jedna od opasnosti s kojom se mogu suočiti stanovnici arktičkih pustinja bijeli su medvjedi. Oni u potrazi za hranom ponekad zalaze u ljudska naselja.

Iako su ovi krajevi teško pristupačni i opasni, privlače veliki broj turista. Neki otoci arhipelaga Zemlja Franje Josipa i Nova zemlja formiraju najveći nacionalni park u Rusiji "Ruski Arktik".

Lev Fedosejev/TASS Lev Fedosejev/TASS

Svake godine oko tisuću i pol turista posjećuje otoke Arktičkog oceana kako bi se divilo polarnim pticama, veličanstvenim ledenjacima, staništima morževa i fantastičnim polarnim pejzažima. Tu se stiže samo ledolomcima iz Murmanska ili Arhangeljska, pri čemu je tjedna tura basnoslovno skupa: oko 5000 dolara za mjesto u kabini. Ali zato je doživljaj nezaboravan i krajnje romantičan!