Sedam najsjevernijih plaža u Rusiji (FOTO)

Plaža s pogledom na termoelektranu

Denis Koževnikov/TASS Denis Koževnikov/TASS

Noriljsk je jedan od najsjevernijih gradova u Rusiji u kojem živi 180 tisuća ljudi. Uvjeti života vrlo su teški, hladne zime, jaki vjetrovi i velika udaljenost od drugih gradova. Stanovnicima grada tijekom ljeta jedno od najomiljenijih mjesta za odmor je jezero Dolgoje. Ono se smatra tehnološkim rezervoarom lokalne termoelektrane, međutim zimi su ovdje uređeni otvori za "morževe", a ljeti plaža s ležaljkama i palmama.

Plaža na ledenjaku

Jakutiju ne karakteriziraju samo enormno niske temperature, nego i prave ljetne vrućine kada živa na termometru doseže trideset stupnjeva, a lokalno se stanovništvo nastoji izmjestiti u prirodu. Na čitavom području Jakutije mogu se vidjeti neotopljeni ledenjaci na rijekama. Najpoznatiji je Buluus, ledenjak s uređenom zonom za odmor. I na takvoj se ledenoj plaži može sunčati.

Pješčani sprudovi u Bijelom moru

Plaža na otoku Jagri jedna je od najpopularnijih među stanovnicima Severodvinska, centra brodogradnje u Argangelskoj oblasti. Temperature vode u Bijelom moru ni kada je najtoplije vrijeme, tijekom ljeta, ne prelazi 15-17 stupnjeva, ali to nije nikakva prepreka za one koji se žele kupati, kao ni obližnje tvornice. Zato je more ovdje vrlo mirno, a tijekom oseke ukazuju se nestvarno lijepi peščani sprudovi. Mještani se šale da ovdje ponekad izranjaju podmornice (ili se ne šale).

Jamalski Maldivi

Ovako mještani Novog Urengoja na Jamalu zovu male pješčane plaže pored rijeke Sede Jaha. Fenomenalna tirkizna voda, pješčane dine, sjajno sunce, pa zašto ne bi bilo ljetovalište. Naročito krajem svibnja, kada se topi snijeg! Službeno se ovdje ne smije kupati, ali je mjesto vrlo popularno za odmor.

Najtoplija arktička plaža

Lev Fedosejev/TASS Lev Fedosejev/TASS

Barentsovo more je najtoplije od svih arktičkih mora. I plaže u selu Teriberka, koje je postalo vrlo popularno nakon premijere filma Levijatan (2014.), to samo potvrđuju. Voda je, naravno, mnogo hladnija nego na jugu Rusije, a u srpnju temperatura mora dostiže od 7 do 10 stupnjeva. To, međutim, za turiste nije nikakva prepreka da se u ljetne dane, kada je vani preko dvadeset stupnjeva, koji put bućnu u vodu. Ipak, u pogledu se može uživati i s obale.

Otok-plaža usred Bijelog mora

Legion Media Legion Media

Široka pješčana plaža s granitnim stijenama i ribarskim kućicama jedna je od glavnih znamenitosti otoka Kij u Argangelskoj oblasti. Turisti ovdje dolaze da bi uživali u netaknutoj prirodi. Toliko je tiho i mirno, tako da se mogu vidjeti i bijeli kitovi. Oseke su velike, a pješice se može stići do susjednog otoka, i što je najvažnije, na vrijeme vratiti.

Zimska plaža na Kolimi

Laika ac (CC BY-SA 2.0) Laika ac (CC BY-SA 2.0)

Prosječna godišnja tempertura u Magadanu iznosi tri stupnja ispod nule, a ljeti između plus 10 i 15, ali stanovnici grada imaju prelijepo uređenu plažu u zaljevu Nagajev. Voda je prozirna i čista, međutim u njoj se mogu kupati samo oni koji su otporni na hladnoću.