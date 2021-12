Moje avanture u vlakovima na jugu Rusije (FOTO)

Na ljeto 2003. godine moja prijateljica Olga i ja izveli smo epsko putovanje kroz Rusiju koje je počelo vožnjom trajektom s otoka Sahalina na rusko kopno i trajalo 45 dana vlakom kroz Sibir sve do centralne Rusije. Otišli smo na jug sve do Voronježa, a na sjever sve do Valaamskog manastira u Kareliji. U to smo doba putovanje vlakom isprobali u svim mogućim varijantama udobnosti, uključujući plackartne vagone (spavaća kola bez kupea). Gotovo dva desetljeća i jednu pandemiju kasnije, nismo izgubili želju za avanturom, ali nismo ipak bili spremni na transsibirsku epopeju. Umjesto toga, izabrali smo dvije vožnje u južnu Rusiju: šestosatno putovanje od Astrahanja do Volgograda i 22-satno putovanje od Volgograda do Sočija.

Kao redovni putnik vlaka na brzoj pruzi od Moskve do Peterburga, bio sam svjestan modernizacije koju je kompanija Ruske željeznice izvela tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Ipak, nisam gajio velika očekivanja kada se radi o planiranim putovanjima, jer su zbog veličine teritorija zemlje neke linije i sektori opravdano zaostajali u razvoju.

Osobna arhiva Osobna arhiva

Pusta prostranstva

Morate biti impresionirani točnošću vlakova u Rusiji. Naš vlak iz Astrahanja krenuo je prema redu vožnje točno u 16:40. Kao i u svim ruskim vlakovima, na zidu je bila istaknuta mapa s očekivanim vremenima pristizanja i polazaka sa svake stanice.

S obzirom na to da je vožnja do Volgograda zaista kratka kada su ruski standardi u pitanju (šest sati i devet minuta), osim kimanja glavom u znak pozdrava nismo imali mnogo interakcije s našim suputnicima. Bio sam uzbuđen prelascima preko mostova, posebno preko mosta na rijeci Ahtubi, koji je nedavno proširen za dvije pruge. Privološka pruga povezuje europsku Rusiju s lukom Olja na Kaspijskom jezeru. Mali dio pruge čak prolazi kroz Kazahstan. Ona se modernizira i treba postati dio međunarodnog prometnog koridora Sjever-Jug.

Kad je naš vlak napustio Astrahanj, nismo vidjeli gotovo nikakav znak ljudske aktivnosti osim u okolini stanica. Dok sam promatrao zalazak sunca iznad pustih prostranstava Astrahanjske oblasti, na telefonu sam pustio simfonijsku poemu "U stepama centralne Azije" Aleksandra Borodina i zamislio kako su se nekada karavane kretale ovim putevima prenoseći vrijednu robu iz Persije i drugih dijelova Azije u gradove na Volgi.

Osobna arhiva Osobna arhiva

U sumrak smo Olga i ja nazdravili prostranstvima Rusije ispijajući kavu u čašama s tradicionalnim držačima koji su prepoznatljivo obilježje ruskih željeznica. Zaposlenici u vlaku prodaju čaj, kavu, sladoled i užinu po nešto višoj cijeni od uobičajene. Kako bi to izbjegli, mnogi putnici nose svoju hranu, vrećice za čaj i instant kavu, jer vlakovi posjeduju uređaj s vrućom vodom. Omiljena su hrana na putovanjima vlakom u Rusiji instant rezanci.

Osobna arhiva Osobna arhiva

Novo prijateljstvo u našem kupeu

Rusko pravilo da se ne razgovara s nepoznatima ne vrijedi na dužim putovanjima vlakom. Jako je teško provoditi dane s nekim u istom kupeu za četvero i pritom ne zapodjenuti razgovor. Krenuli smo ekspresnim vlakom Krasnojarsk-Adler iz Volgograda do Sočija.

Kada smo kupovali karte, Olga je strahovala da ćemo morati dijeliti kupe s muškarcima koji piju votku i jedu pečeno pile čitav dan. Na njezinu radost, s nama se u kupeu našla ljubazna i prijateljski raspoložena mlada žena koja se sa sedmogodišnjom kćeri selila iz sela u Orenburškoj oblasti u blizni granice s Kazahstanom u Gorjačij Ključ, odmaralište poznato po ljekovitoj vodi i blatu.

Majka i kći pričale su strašne priče o tome kako je njihovo malo selo teško pogođeno u pandemiji. Ona je bila među prvima u selu koja se cijepila, ali ipak se nisu osjećale sigurno da ostanu tamo. Naš razgovor koji je trajao tijekom gotovo čitavog dana zabilježio sam i objavio na svom blogu.

Olgine slutnje o muškarcima koji piju votku nisu bile potpuno neosnovane. U susjednom kupeu održavala se cjelodnevna zabava i druželjubivi čovjek od pedesetak godina želio je da im se pridružim, ali sam odbio poziv. Radije sam izabrao slušati priče o životu u sibirskom selu i uživati u sjaju nade i optimizma u očima naših suputnica.

Kako smo prošli kroz "miomirisni" plackartni vagon do vagon-restorana

Vlak ne bismo mogli opisati kao superkomforan, posebno ne u usporedbi s nekim suvremenijim vlakovima na popularnim linijama u centralnoj Rusiji, ali je bio čist i dovoljno prostran. Toaleti su također bili besprijekorni i redovito čišćeni. To je, naravno, važan faktor kod višednevnog putovanja.

Željeli smo probati hranu u vagon-restoranu, ali kako bismo tamo stigli, morali smo proći kroz plackartni vagon, što je posebno iskustvo. "Spavaonica na kotačima" širila je mješavinu mirisa od alkohola do sušene ribe i pečenog pileta među ostalim prepoznatljivim i manje prepoznatljivim aromama. Kada smo prošli plackartni vagon, shvatili smo koliko smo sretni što smo uspjeli kupiti posljednje dvije preostale karte za kupee!

Vagon-restoran bio je prazan. Imao je neku starinsku eleganciju. Malo se što može usporediti s ugođajem ukusnog obroka dok promatrate pejzaže kroz prozor vagona. Naš je vlak nudio specijalni kompletni ručak koji uključuje boršč, salatu, tjesteninu i bezalkoholno piće. Iako tjestenina nije bila impresivna, prilično smo uživali u hrani.

Osobna arhiva Osobna arhiva

Premda nismo bili u luksuznom vlaku, usluga je bila na vrhunskom nivou. Ruske željeznice ulažu mnogo vremena i truda u obuku zaposlenih i to se jasno vidi u usluzi koju dobivate čak i na linijama udaljenim od Moskve i Sankt-Peterburga.

Jedan savjet za one koji traže suvenire u Rusiji: Osoblje u vlaku prodaje čitav niz stvarčica. Nabavio sam vrlo kvalitetne držače za čaše, jedan na temu Aleksandra Puškina i jedan s ruskim dvoglavim orlom. Ovi držači, koji se prodaju zajedno sa čašama, proizvedeni su u Rusiji i mnogo su kvalitetniji od onih u kojima se služi čaj u vlakovima. Osim toga, cijene su dosta niže od cijena u suvenirnicama.

Kao željeznička stanica s filma

Naš se vlak neko vrijeme kretao gotovo paralelno s Kanalom Volga-Don, pa smo se tako imali prilike upoznati s ovim brodskim kanalom. Dok je vlak napredovao ka jugozapadu, stepe su smijenila obrađena polja. Nažalost, kada smo zašli u živopisnije predjele, već je počeo padati mrak.

Imali smo planiranu pauzu od 96 minuta na stanici Kavkaska. To je jednokatnica od crvene cigle s puno karaktera. Poslužiteljica u našem vagonu rekla nam je da na stanici ima nekoliko lijepih kafića, pa smo odlučili okušati sreću. I Olga i ja imali smo nevjerojatan osećaj kao da smo već bili na ovoj stanici, premda je sa sigurnošću nismo ranije posjetili. Onda mi je sinulo da interijer podsjeća na stanicu prikazanu u filmu "Stanica za dvoje" Eldara Rjazanova iz 1982. godine.

Nakon što smo napustili stanicu, pronašli smo kafić i pitali konobara zna li zašto se grad zove Kavkaska. On nam je s osmijehom rekao da se grad zove Kropotkin, a da se samo stanica naziva Kavkaska.

Saznali smo da grad, koji je ime dobio po geografu i revolucionaru anarhistu knezu Petru Kropotkinu, leži na desnoj obali rijeke Kubanj i da je zapravo lijepo mjesto za posjet. Premda smo bili znatiželjni da malo proskitamo i vidimo što nudi ovaj gradić, ipak smo bili dovoljno razumni da se odmah poslije večere vratimo u vlak.

Kako sam zamalo zakasnio na vlak

Oduvijek sam imao iracionalni strah da ću ostati na stanici dok se moj vlak brzo udaljava. Međutim, kada sam vidio kako su teški kovčezi koje su nosile moje suputnice u kupeu, morao sam im ponuditi pomoć. Mapa u vagonu navodila je da zaustavljanje traje 40 minuta, pa sam znao da ću imati dovoljno vremena da im pomognem s prtljagom do taksija na ulazu u stanicu. Nakon što sam prenio dva nevjerojatno teška kovčega uz duge stepenice, a zatim niz glavni ulaz u stanicu, poželio sam Ljudmili i njezinoj sedmogodišnjoj kćeri Ani sretan novi život. Bilo je 2:30 i moj mozak nije funkcionirao kako treba. Čim sam čuo zvižduk, pretpostavio sam da je to moj vlak i da ću zakasniti. Potrčao sam, ali dok sam stigao na peron shvatio sam da je zvižduk bio namijenjen nekom drugom vlaku. Imao sam još barem 20 minuta do polaska!

Oko 6 sati ujutro, dok smo mi bili u zemlji snova, poslužiteljica je pokucala na naša vrata i rekla nam da se približavamo Sočiju. Da nas nije probudila, nastavili bismo još pola sata do posljednje stanice Adlera.

Osobna arhiva Osobna arhiva

Ova dva kratka putovanja ponovo su probudila u nama želju za avanturom. Moramo nekako pronaći način da opet krenemo Transsibirskom magistralom, ovoga puta iz europskog dijela do najistočnije točke Rusije!