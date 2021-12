Bjohovo - najljepše turističko selo u Rusiji prema Svjetskoj turističkoj organizaciji (FOTO)

Selo Bjohovo (135 kilometara južno od Moskve) našlo se na listi pobjednika natjecanja "Najbolje turističko selo" Svjetske turističke organizacije (UNWTO), objavljenoj 2. prosinca 2021. godine. Projekt ima za cilj podržati ruralni turizam.

Komisija je uzela u obzir ne samo ljepotu predjela i prirode sela, nego i tradicionalni izgled, kulturne i turističke programe u ponudi i lokalne gastronomske zanimljivosti.

Bjohovo se nalazi u Tulskoj oblasti na obali rijeke Oke. Ono je dio povijesno-umjetničkog kompleksa "Polenovo", posvećenog slikaru Vasiliju Polenovu. Bjohovo se, inače, može vidjeti na nekim njegovim slikama (i ne samo njegovim).

Tu se nalazilo slikarovo imanje i on je često u svojim radovima prikazivao okolne predjele. On je također projektirao najpoznatiju građevinu u kraju: crkvu svetog Trojstva od 1904. do 1906. godine.

On i njegova žena sahranjeni su pored ove crkve. Danas samo 58 stanovnika živi u Bjohovu.

Prema riječima direktorice ruske državne agencije za turizam Zarine Doguzove, Bjohovo "čuva duh povijesti i originalne arhitekture ruskog stila s počeka 20. stoljeća".

"Na ovom mjestu vlada posebna atmosfera, koju definitivno trebate osjetiti ako želite razumijeti Rusiju", kaže ona.

Rusko naselje našlo se u konkurenciji zajedno sa 170 sela iz 75 zemalja članica UNWTO-a. Svaka zemlja mogla je nominirati najviše tri sela za natjecanje.

Osim Bjohova, Rusiju su predstavljala i selo Vjatskoje u Jaroslavskoj oblasti i uralsko selo Visim.

Međutim, Bjohovo je prvo i zasad jedino rusko (i postsovjetsko) selo među 44 izabrana pobjednika. Ova će naselja dobiti podršku i promociju od strane Svjetske turističke organizacije.