Sve boje zime u Rusiji: Od Kalinjingrada do Sahalina

Ovo godišnje doba u najvećoj zemlji na svijetu, ovisno o destinaciji, može biti potpuno različito, od ekstremno hladnog do blagog i čak bez snijega. Najbolje da se sami uvjerite!

1. Kalinjingrad

Legion Media Legion Media

Najeuropskiji grad u Rusiji razmazio je svoje žitelje relativno blagom klimom. Zime ovdje nisu jako oštre, a velike hladnoće vrlo su rijetke. Međutim, to nikako ne znači da grad pod snijegom neće nalikovati na zimsku bajku.

2. Sankt-Peterburg

Legion Media Legion Media

Klima sjeverne ruske prijestolnice prilično je ćudljiva i nepredvidiva, a tu su i jaki vjetrovi i velika vlaga zbog koje se niske temperature mnogo teže podnose... Tako da žitelji Peterburga često grde Petra Velikog zbog izbora mjesta za podizanje grada.

Aleksej Daničev/Sputnik Aleksej Daničev/Sputnik

Ipak, ovdje zna biti i vrlo sunčano i tada blistavo bijeli, na hladnoći škripavi snijeg daje gradu posebnu draž.

Legion Media Legion Media

A može se i šetati po prostranoj zamrznutoj rijeci Nevi.

3. Murmansk

Legion Media Legion Media

Stijene pokrivene snijegom i hladno more, koje se ne zaleđuje (zbog luke)... U najvećem gradu unutar akrtičkog polarnog kruga, istina, treba biti spreman na polarnu noć koja traje duže od mjesec dana, od početka prosinca do sredine siječnja.

Legion Media Legion Media

Prave avanturiste u potrazi za jedinstvenom polarnom svjetlošću ne plaši surova zima. Doživljaj nevjerojatnih zelenih nijansi neba i ljepote surove zimske prirode mnogima je inspiracija za putovanje u Murmansku oblast.

4. Moskva

Legion Media Legion Media

Moskovljani su navikli žaliti se na vrijeme i odlaziti na zimovanje u tople zemlje. Ali stvar je u tome što zime nisu uvijek iste. Ponekad prosječna temperatura između minus pet i minus deset dospije do nule, opet nervirajući bljuzgom i mokrim snijegom. Ali bivaju i dugotrajne hladnoće s temperaturom od minus petnaest do minus dvadeset stupnjeva. Imajući u vidu veliku vlagu i nenaviknutost Moskovljana na prave hladnoće, one se generalno vrlo teško podnose. Bilježe se i velike snježne padaline, ali gradske komunalne službe taj problem brzo rješavaju, pa se život grada nastavlja nesmetano odvijati.

Kirill Zikov/Agencija "Moskva" Kirill Zikov/Agencija "Moskva"

Međutim, nema ničeg ljepšeg od večernje šetnje Moskvom, okićenom za Novu godinu, to je prava zimska bajka, zbog koje se može oprostiti još jedan sloj odjeće.

5. Soči

Legion Media Legion Media

Uoči početka Olimpijade u Sočiju 2014. godine svi su se smijali, govoreći da će to biti prve Zimske olimpijske igre održane u suptropskoj klimi. U samom gradu temepratura zimi može biti plus deset, i samo se ponekad spušta do nule ili nešto niže, dok na palme pada nešto snijega koji se brzo topi.

Legion Media Legion Media

Međutim, na obližnjim planinama zima se itekako osjeća, pokrivajućiu vrhove snijegom, a skijaška je sezona prilično duga.

6. Kazanj

Legion Media Legion Media

U glavnom gradu ruske republike Tatarstan na rijeci Volgi zbog velike vlage ima se dojam da je temperatura mnogo niža nego što zapravo jest.

Legion Media Legion Media

Tako da se, kada živa na termometru pokaže minus petnaest, slobodno može računati na dvadeset do dvadeset pet stupnjeva ispod nule. Snijega ima u velikim količinama.

7. Volgograd

Legion Media Legion Media

Čini se da se ovaj grad nalazi na jugu Rusije... Međutim, promjene temperature šokiraju, ljeta su topla, a zime vrlo hladne s mnogo snijega. Upravo takva zima bila je najozbiljnije iskušenje za obje strane u Bitci kod Staljingrada u Drugom svjetskom ratu.

8. Tjumenj

Natalija Gorškova/Sputnik Natalija Gorškova/Sputnik

Ma kako čudno izgledalo, činjenica je da u naftno-plinskoj prijestolnici Rusije ima više sunčanih dana nego u Moskvi. I vrijeme nije toliko promjenjivo. Najhladniji mjesec je siječanj, prosječna temperatura obično iznosi minus sedamnaest stupnjeva, što ne isključuje hladnoće od trideset stupnjeva ispod nule.

Legion Media Legion Media

Ako želite vidjeti pravu prelijepu rusku zimu, posjetite Toboljsk, gjde kamene zidine jedinog kremlja u Sibiru pamte kakve su surove zime nekad bile.

9. Hanti Mansijsk

Legion Media Legion Media

Ovdje su nekad boravili mamuti, a danas o njima govore brončane skulpture pokrivene snijegom. U samom srcu Sibira zima zapravo počinje još u jesen, spuštajući živu u termometru i pokrivajući tajgu snijegom.

10. Jezero Bajkal

Legion Media Legion Media

Zimi se Bajkalsko jezero zaleđuje, pretvarajući se u najnevjerojatnije oblike leda. Pogledajte fotografiju koju je snimio naš glavni urednik na Bajkalu zimi, oduzet će vam dah.

11. Jakutsk

Kommersant Kommersant

Jakutija je najveća i najhladnija regija u Rusiji. Od prosinca do veljače temperatura se spušta do pedeset stupnjeva ispod nule, pa čak i niže, a grad pokriva gusta magla. Život, ipak, ne staje. Kako žive ljudi u takvim uvjetima pročitajte ovdje.

12. Noriljsk

Denis Koževnikov/TASS Denis Koževnikov/TASS

Sam naziv grada asocira svakog Rusa na hladnoću. Jedan od najsjevernijih gradova na svijetu, gdje se može vidjeti i polarna svjetlost i polarna noć. Zima traje od rujna do svibnja. Prosječna temperatura iznosi 27 stupnjeva ispod nule, a može se spustiti i do 40 ili 50 stupnjeva. Pored toga, ovdje pušu izuzetno jaki vjetrovi.

13. Vladivostok

Vitalij Anjkov/Sputnik Vitalij Anjkov/Sputnik

Zima u Primorskom kraju nije toliko hladna koliko ima snijega. Količina padalina ovdje često obara sve rekorde. Snijegom zasute ulice i ceste dovode do totalnog zastoja.

Jurij Smitjuk/TASS Jurij Smitjuk/TASS

Probleme građanima stvaraju i česti nestanci struje.

Sputnik Sputnik

Prošle zime Ruski most bio je pokriven ledom, pa su alpinisti morali ručno intervenirati, dok je promet na mostu bio obustavljen.

14. Petropavlovsk Kamčatski

Legion Media Legion Media

Vrhovi čuvenih kamčatskih vulkana pokriveni su snijegom i ljeti. Međutim, zimi padne toliko snijega da ljudi ne razgrću samo smetove kako bi oslobodili zatrpane automobile, nego i ulazna vrata.

Aleksandar Piragis/Sputnik Aleksandar Piragis/Sputnik

Takva klima predstavlja pravi raj za freeridere, skijaše i snowboardere, snijega zimi ima napretek.

Legion Media Legion Media

U isto vrijeme na oceanu se može uživati u zimskom surfanju. Temperatura zimi na Kamčatki nije pretjerano niska, u prosjeku svega sedam stupnjeva ispod nule u siječnju.

15. Južno Sahalinsk

Sergej Krasnouhov/Sputnik Sergej Krasnouhov/Sputnik

Na Sahalinu u prosjeku zimi ima manje padalina nego na Kamčatki. Ipak, snijega ima i previše. Pritom obilne padaline nisu neobične ni u svibnju, kao što se vidi na fotografiji ispod.

Sergej Krasnouhov/Sputnik Sergej Krasnouhov/Sputnik

Kao i u mnogim drugim sjevernim gradovima, zgrade se dekoriraju u jarkim bojama ili iscrtavaju ekspresivni grafiti, prije svega kako bi se podiglo raspoloženje ljudi, ali i lakše našla svoja zgrada u vijavici.