Sedam životinja najotpornijih na rusku zimu (FOTOGRAFIJE)

1. Polarni medvjed

Za razliku od mrkih medvjeda, polarni gotovo nikada ne padaju u zimski san (osim ženki koje su noseće), jer njima nije problem loviti i nalaziti hranu tijekom zime. Bijeli medvjed bez odmora može preplivati 80 kilometara u ledenoj morskoj vodi. Njemu je toplo na arktičkom mrazu zahvaljujući strukturi krzna koje funkcionira kao termos. Tijekom ljeta bijelo krzno upija više sunčeve svjetlosti, tako da mu i to pomaže.

2. Morž

Ogromni sabljozubi morževi, koji žive na Čukotki i Kamčatki, sa zadovoljstvom se valjaju na ledu usred hladnog oceana. Toliko im je lijepo da izgledaju gotovo kao turisti na plaži u sunčanom Sočiju. U Rusiji se i ljudi koji se vole okupati u ledenoj vodi nazivaju "morževima". Ispod kože morž ima sloj masnoće debeo deset centimetara koji ga toliko izolira da ova životinja može čak i spavati u vodi. Sabljasti zubi su potrebni moržu da se pomoću njih kreće i da se brani od drugih grabljivaca poput bijelih medveda i kitova.

3. Prstenasti tuljan

Zvuči nevjerojatno, ali ovaj simpatični tuljan spada među bića koja su najotpornija na niske temperature. Živi u Arktičkom oceanu, ali njezini srodnici radije žive u "toplijim" krajevima poput Baltičkog mora i Ladoškog jezera. Prstenasti tuljan većinu života provodi u ledenoj vodi (može zadržati dah duže od deset minuta) i povremeno izlazi da se odmori na santi leda. Nikada mu nije hladno jer ispod kože ima sloj masnog tkiva debeo 15 centimetara.

4. Jakutski konj

Ova jedinstvena vrsta konja živi samo u Jakutiji i može boraviti (i spavati) vani čak i po najvećim hladnoćama, jer ima gustu poddlaku. Znanstvenici smatraju da je jakutski konj izravni potomak drevnih primitivnih konja koji su došli iz Azije, a zatim se prilagodili oštrijoj klimi i s vremenom promijenili izgled. Visok je svega 140-145 cm i težak oko pola tone. Druželjubiv je, miran i znatiželjan.

5. Jakutska krava

Jakutska krava je malog rasta (svega 120 cm) i ima vrlo bujnu i meku dlaku. Adaptirana je na jakutsku zimu i čak uživa u snijegu. Prošle godine je jedan farmer iz Ojmjakona (jedno od najhladnijih mjesta na planetu, gdje je zimi uobičajena temperatura -50 stupnjeva Celzija) demonstrirao grudnjak za krave koji je sam napravio da im zaštiti mlijeko. Ove krave svakoga dana izlaze vani i vraćaju se u štalu samo na spavanje!

6. Samojedska lajka

Ova je vrsta pasa već 1000 godina vjerni prijatelj autohtonih žitelja Krajnjeg Sjevera. Samojedi su narod čiji pripadnici ostavljaju ove pse da im paze djecu, a pored toga i spavaju na njima, jer ti psi imaju vrlo meko krzno.

Samojedski psi su vrlo aktivni, druželjubivi i otporni na hladnoću. Oni zapravo uopće ne vole toplo vrijeme. Preko ljeta samojedske lajke vole kopati manje jame i ležati u njima. Ta osobina često ljuti njihove vlasnike, naročito ako žive u gradu i drže psa u stanu.

7. Krasna gavka (Somateria spectabilis)

Jedna od najtoplijih stvari na svijetu je paperje ove sjeverne patke koja je nastanjena duž cijele arktičke obale i u tundri. Krasne gavke prave gnijezda od kamenja i zagrijavaju ih vlastitim paperjem koje same čupaju. Upravo to paperje omogućava pačićima da opstanu na hladnoći, a ljudi često dolaze i skupljaju to perje kada gavke napuste gnijezda.

DODATAK:

Sibirske mačke

Mnoge domaće mačke nemaju ništa protiv snijega, premda zimi ne vole dugo biti vani. Sibirske mačke su, međutim, otpornije na hladnu klimu i mogu biti vani kada je temperatura -10-15 stupnjeva Celzija. Samo pogledajte njihovo nevjerojatno bujno i raskošno krzno i shvatit ćete zašto je to tako. S druge strane, to što one mogu podnositi hladnoću uopće ne znači da im nije ljepše u vašem toplom stanu.