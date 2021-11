Zašto strani turisti dolaze u Rusiju unatoč pandemiji?

Krajem listopada Alain Koninckx, 37-godišnji belgijski turist, našao se u šetnji središtem Moskve, zaprepašten odsutnošću maski. U međuvremenu je broj zaraženih koronavirusom u Rusiji svakim danom sve veći, što je prisililo vlasti da uvedu još jedan lockdown od 28. listopada do 7. studenog.

Ali Alaina je najviše od svega šokiralo to što je za taksi od zračne luke do hotela morao izdvojiti 230 eura. Njegov mu je vodič kasnije objasnio da je prevaren, jer put od zračne luke rijetko košta više od 5000 rubalja (60 eura).

Alain je došao u Moskvu kako bi posjetio Lenjinov mauzolej na Crvenom trgu. Zašto? Zato što radi kao balzamar te već 20 godina sanja o tome da vidi Lenjinovo mumificirano tijelo.

"Balzamiran je gotovo jedno stoljeće, to je ludo! Zdrav razum kaže: Da, pokopajmo ga; ali srce kaže: Ne, jer to je divna priča, to je moderna mumija!" kaže Alain.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, u prvom tromjesečju 2021. broj stranih turista u Rusiji pao je za nevjerojatnih 95%, s 322 800 na 13 350, javlja Interfax.

Rijetki turisti koji još uvijek dolaze u Rusiju obično su iz Turske, Kube, Srbije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Indije. Novi val koronavirusa nimalo ih ne odbija.

Dobivanje vize i Moskva bez maski

Alain od 2020. pokušava otići u Rusiju s radnom vizom. Te je godine pozvan da prisustvuje pogrebnoj izložbi Necropolis Expo u Moskvi. No događaj je zbog pandemije odgođen za godinu dana. Uvjeren da će se ovoga puta održati, nije očekivao da će u Moskvi biti uveden još jedan lockdown samo nekoliko dana prije njegova dolaska.

"Rusku vizu obično nije lako dobiti. Moramo dati mnogo informacija, a koronavirus je sve to dodatno otežao. Na primjer, u potpunosti sam cijepljen europskim cjepivom, no ruske ga vlasti ne priznaju. Zato moram 72 sata prije dolaska predočiti PCR test. Povratak u Belgiju također nije jednostavan: PCR test u zračnoj luci, zatim sedmodnevna karantena kod kuće, pa drugi test", kaže Alain, prepričavajući svoja nastojanja da uđe i izađe iz Rusije.

Moskvu opisuje kao veliku i čistu, iako smatra da grad ima premalo javnih zahoda i da je vani prehladno, a unutra prevruće. Iznenadilo ga je i ponašanje Rusa, jer mu je bilo čudno što mnogi nisu nosili maske u kafićima te su mirno ostavljali svoje osobne stvari za stolom prilikom odlaska u kupaonicu.