Što zaista čudi strance u Rusiji?

Postoje neke stvari koje može vidjeti samo strano oko. Različiti životni stilovi i navike koji, u usporebi s drugom kulturom, glasno izbijaju na vidjelo i otkrivaju neočekivane ekstravagancije.

Naravno, Rusija, kao i sve ostale zemlje, nije iznimka i često pokazuje svoje neobičnosti i osobitosti koje začuđuju, iznenađuju, mame osmijeh i navode na razmišljanje. Ne morate biti Churchill da biste shvatili da je Rusija zaista zagonetka omotana tajnom unutar enigme! Za strance koji u zemlju dolaze prvi puta neke su ruske navike jednostavno misterij.

Zamolili smo nekoliko iseljenika da nam kažu što ih najviše iznenađuje, od radne okoline do javnih mjesta, od kuće do osobnih odnosa. Počnimo kod kuće...

Gosti su uvijek dobrodošli... ako se izuju

"Jeste li ikada pokušali ući u rusku kuću bez da ste skinuli svoje cipele? Pa, nemojte! Mogli biste izazvati puno neugodnosti."

Jeste li ikada pokušali ući u rusku kuću bez da ste skinuli svoje cipele? Pa, nemojte! Mogli biste izazvati puno neugodnosti. "Znam da to čini puno ljudi u različitim zemljama, primjerice u Njemačkoj, no iznenadilo me da je strogo propisano da se izujete prilikom ulaska u nečiji dom", kaže Chiara Schiesaro, koja je sa svojom obitelji posjetila Moskvu i Sankt-Peterburg. Zapravo, zima je ovdje tako duga i puna snijega da su ulice prilično prljave. Stoga Rusi inzistiraju na skidanju cipele kako bi svoje domove održali čistima.

"Tek nekoliko godina kasnije sam shvatila da sam izazvala dosta neugodnosti kad sam u cipelama ulazila u kuću žene kod koje sam boravila u Sankt-Peterburgu; nije ni čudo da me tako čudno gledala! No nitko mi prethodno nije rekao za ovo pravilo", kaže Patricia Moro iz Argentine.

Zima nikad ne dolazi doma

Felix Martinez Alcover iz Španjolske je primijetio mnogo razlika što se tiče održavanja topline: "Šokirao me temperaturni jaz zimi - na ulicama su polarne temperature, a kod kuće je jako toplo!"

A kad termometar dosegne vrlo niske temperature, razlika je još traumatičnija: "Kad sam živjela u Sibiru, vani je bilo -65°C, dok je u kući bilo 30°C", kaže Peggy Lohse iz Njemačke. U Rusiji je grijanje još uvijek u vlasništvu i pod kontrolom države, pa je, kada je u kući prevruće, jedino rješenje otvaranje prozora.

Zajednički prostori - ničija zemlja

"Iznenađuje koliko su zajednički prostori u zgradama zanemareni, za razliku od privatnih prostora koji su vrlo ugodni", komentira Felix Martinez Alcover.

Organizacija soba

Ruski stanovi su često vrlo mali (oko 40 četvornih metara - RB) i često u njima zajedno živi više od jedne generacije: djed, roditelji, djeca. Zato u nekim slučajevima ljudi spavaju u dnevnoj sobi.

"Štoviše, bila sam iznenađena kada sam vidjela da je WC odvojen od kupaonice: za mene je to neobično, ali priznajem da bi moglo biti korisno", kaže Chiara Schiesaro iz Italije.

Komunalije

"Dugo sam živjela u Moskvi te sam shvatila da su komunalije vrlo jeftine: mjesečno sam na struju, vodu i plin trošila manje od 1500 rubalja (oko 22 eura)", prisjeća se Talijanka Eva Greco.

Voda nije pitka

"Voda iz slavine nije pitka i bolje je da to znate prije nego što bude prekasno."

Voda iz slavine nije pitka i bolje je da to znate prije nego što bude prekasno. "Kada me u Moskvi posjećuju prijatelji, uvijek im preporučujem da ne piju vodu iz slavine. Rusi je obično filtriraju i prokuhaju kako bi napravili čaj. No ja radije kupujem flaširanu vodu", Eva Greco.

Tepisi i tapete posvuda

Rusi vole tapete. "Vješaju ih posvuda i to obično one u ekscentričnim bojama - u malom stanu u Voronježu (530 kilometara od Moskve) pronašla sam čak pet različitih vrsta tapeta, kao i jednu s velikim motivom plaže preko čitavog zida", kaže Patricia Moro.

Tepisi su često obješeni na zid umjesto da su na podu. "Jedan moj prijatelj arhitekt koji je gradio luksuznu vilu u blizini Moskve rekao mi je da je morao objasniti vlasniku kuće da talijanski tepisi nisu napravljeni za zid već za pod", kaže Eva Greco.

